AB zirve karar taslağı için uzun pazarlık

AB Dışişleri Bakanları, 9 Aralık’ta yapılacak AB zirve toplantısının sonuç bildirgesini (kararı) dün görüştü.

Kararda istediği bazı değişikliklerin yer alması için Türkiye’yle ilgili Olumlu Ajanda’nın yer almasını kabul etmesi şart koşulan Rum yönetimi “tehdit” diye nitelediği; Doğu Akdeniz’deki tek yanlı hidrokarbon sondajlarına Türkiye’nin gösterdiği tepkilerin de eklenmesinde ısrar edince pazarlık dün gece geç saatlere kadar sürdü.

TÜRKİYE’NİN OLUMLU AJANDASI’NA YUNANİSTAN DA DAHİL 26 ÜLKE EVET DEDİ, RUM YÖNETİMİ YALNIZ KALDI

AB Dışişleri Bakanları, 9 Aralık’ta yapılacak AB zirve toplantısının sonuç bildirgesini (kararı) dün görüştü. Kararda istediği bazı değişikliklerin yer alması için Türkiye’yle ilgili Olumlu Ajanda’nın yer almasını kabul etmesi şart koşulan Rum yönetimi “tehdit” diye nitelediği; Doğu Akdeniz’deki tek yanlı hidrokarbon sondajlarına Türkiye’nin gösterdiği tepkilerin de eklenmesinde ısrar edince pazarlık dün gece geç saatlere kadar sürdü.

Politis “Gece Boyunca Pazarlık... AB’nin Önemli Oyuncularından Kıbrıs’a Ağır Baskı” başlıklı haberinde diplomatik kaynaklara dayanarak dün görüşülen AB Dönem Başkanı Polonya’nın karar taslağında AB üyesi ülkelerin, AB müktesebatına ve BM’nin Deniz Hukuku’na uygun, hidrokarbon yataklarından istifadeye yönelik ikili anlaşmalar yapma egemenlik haklarına atıfta bulunulduğunu yazdı.

Gazeteye göre taslakta Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı konusunda da ifadeler var ve AB’nin, Ankara’nın 2012’nin ikinci yarısında dönem başkanlığıyla ilişkileri donduracağı açıklamalarından hayal kırıklığı belirteceği ve dönem başkanlığının AB Sözleşmesi’nce öngörüldüğüne dair bir açıklama da öngörülüyor. Gazete “Konunun dün geceki AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında bu ifadelerin eklenmesiyle kapanmasının şartı, Lefkoşa’nın; kararda, Türkiye’nin AB ile müzakerelerinde olumlu ajanda ile ilgili ifadelerin yer almasını kabul etmesiydi” vurgusunu yaptı, özetle şunları ekledi:

“İngiltere, Almanya, Polonya, İsveç, Finlandiya, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa’nın önemli ülkeleri Lefkoşa’ya; AB üyelerinin egemenlik hakları ve AB’nin Türk AB ile ilişkileri dondurma konusundaki açıklamalarından hayal kırıklığı duyduğu ifadesinden başka bir şey verilmeden, karar taslağına Olumlu Ajanda ile ilgili ifadelerin eklenmesi için dün gece geç saatlere kadar baskı yaptılar. Brüksel’deki kaynaklar Batı Balkanlar’ı ve özellikle Sırbistan ve Kosova meselesini de kapsayan geniş bir pazarlıktan söz ediyor ve dün geceki konseyde AB’nin bütün genişleme prosedürü ve dinamiğinin pazarlık edildiğine işaret ediyorlar.

Türkiye’nin AB üyelik müzakereleri tehlikeli bir çıkmazda bulunuyor ve olumlu ajanda, prosedür için son hayat öpücüğüdür ancak ajandanın müphemliği Lefkoşa’yı düşündürüyor. Lefkoşa, altına imza atmayı kabul etmeden önce olabildiğince çok tezini karara ekletmek istiyor. Dışişleri Bakanları arasında dün geceki müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde zirve kararlarını liderlerin Zirve toplantısı sırasında kapatılması gerekecek. Bu da Brüksel’i korkutan bir ihtimaldir çünkü Türkiye-AB ilişkilerinde ok yaydan çıkabilir ki bu kritik bir dönemeçte bulunan AB’nin hiç de arzu etmediği bir şeydir.”

Fileleftheros “Türkiye’nin Üyelik Sürecine Hayat Öpücüğü... Karar... 26 AB Üyesinden Türkiye’yi Kurtaran Olumlu Ajanda’ya Evet” başlıklı haberinde dün geceki toplantıda ortamın Rum yönetimi için özellikle ağır olduğunu, Türkiye’nin olumlu ajandasına (positive agenda) aralarında Yunanistan’ın da bulunduğu 26 üyenin evet dediğini vurguladı.

Gazete bu durumun Rum yönetimini daha da zora soktuğunu, Polonya dönem başkanlığının üçüncü karar taslağında kendisine (Güney Kıbrıs) yoksul ve ‘olumlu ajanda’nın altına imza atmasını haklı göstermeyecek bir karşılık sunulduğunu yazdı. Gazete İngiltere, İsveç ve Polonya’nın dün gece geç saatlere kadar, Rum tarafının; “Türk tehditleri” ifadesinin de taslağa konulması talebinin önünde duvar olduklarını belirten gazete geçen haftaki.