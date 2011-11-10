AB Komisyonu Rumları uyardı

Avrupa Komisyonu, 2012 bütçesindeki yüzde 4,8 oranındaki açık nedeniyle Kıbrıs Rum yönetimine uyarıda bulundu ve derhal tedbir istedi.

Avrupa Komisyonu Rum tarafının aşırı bütçe açığından kurtulması ve yüzde 3'ün altına çekmesi gerektiğini belirtti. Rum basınına göre, Rum yönetimi, devlet harcamalarını düzene sokulması ve bütçe açığının azaltılması amacıyla yeni tedbirler üzerinde çalışıyor.

Rum yönetiminin almayı planladığı tedbirler arasında maaşların iki veya üç yıllığına dondurulmasının da bulunduğu belirtiliyor. Daha önce iki ekomomik paket hazırlayan Rum yönetimi, yeni tedbirlere ilişkin üçüncü paket hazırlığında.

Kredi derecelendirme kuruluşları, Yunanistan'daki krizden en çok etkilenen ülke olan Rum kesiminin notunu daha önce düşürmüştü.