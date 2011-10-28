AB dönem başkanlığı sırasında tek bir zirve toplantısı dahi yapılmayacak

Güney Kıbrıs’ın Temmuz 2012 tarihinden itibaren devralması öngörülen AB Dönem Başkanlığı sırasında Güney Kıbrıs’ta tek bir AB Zirve Toplantısı dahi gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ın Temmuz 2012 tarihinden itibaren devralması öngörülen AB Dönem Başkanlığı sırasında Güney Kıbrıs’ta tek bir AB Zirve Toplantısı dahi gerçekleştirilmeyeceği bildirildi. Fileleftheros ve diğer gazeteler; Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında yapılacak toplantı ve faaliyetlere kısıtlama getirdiğini ve yükün çoğunu Brüksel’deki Rum Daimi Temsilciliğine aktardığını yazdılar.

Gazete “Tek Bir Liderler Toplantısı Yok – “İhtiyaç Doğmadığı” Sürece Kıbrıs Dönem Başkanlığı Brüksel’de Yürütülecek” başlıkları altında verdiği haberinde, Lizbon Anlaşmasının ardından AB Zirve Toplantılarının Brüksel’de yapılması yönünde karar olduğunu ancak dönem başkanlığını yürüten ülkelerin bir kez olsun bu toplantıya ev sahipliği yapmayı tercih ettiğini belirterek, Güney Kıbrıs’ın organizasyondaki ve diğer konularda yetersiz kalmasının, bu olasılığı devre dışı bıraktığını iddia etti.

Habere göre, AB Dönem Başkanlığı konusu dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen bir toplantıda ele alındı ve toplantı sonrasında açıklamada bulunan AB Müsteşarı Andreas Mavroyannis; AB Zirve Toplantılarının merkezinin Brüksel olduğunu ve şu an için Güney Kıbrıs’ta herhangi bir toplantı yapılması yönünde planlama bulunmadığını belirterek ancak acil bir durumda bunun gerçekleştirilebileceğini ifade etti. Mavroyannis; AB Dönem Başkanlıkları sırasında 15 gayrı resmi bakanlar toplantısı ve 180 kadar da daha alt düzeyde toplantıya ev sahipliği yapacaklarını da hatırlattı.

Gazete, Başkanlık Sarayındaki dünkü toplantıya Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu’nun da katıldığını ve Stefanu’nun toplantı sonrasında yaptığı açıklamada; toplantıda dönem başkanlığını üstlenmeleri yönünde sağlanan “büyük ilerlemenin” ortaya konduğunu belirterek çalışmaların devam ettiğini söyledi. Haravgi gazetesi haberi “Kıbrıs’ta On Beş Gayrı Resmi Bakanlar Toplantısı” başlığı altında yansıtırken, Rum İçişleri Bakanı Neoklis Silikiotis’in de AB Dönem Başkanlığına ilişkin Brüksel’de temaslarda bulunduğunu yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı sırasında, insan kaçakçılığı ve kaçak göç konularını gündeme getirmek üzere başlıca konu olarak seçmesinin AB’li yetkililer tarafından memnunlukla karşılandığı belirtilirken Silikiotis’in temasları sırasında bu konuları ele aldığı vurgulandı. Alithia ise haberi “Kıbrıs’ın AB Başkanlığına Da Kırpma” başlığı altında yansıttı.