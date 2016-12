90 YAŞINDAKİ BİR KADINDAN ÖĞÜTLER

Çoğu zaman büyüklerden nasihat almak bize sıkıcı da gelse, hayatı dolu dolu ve mutlu yaşayan 90 yaşındaki bir hanımefendiden hayat tavsiyeleri almanın güzel olacağını düşündük.

Biricik ve kısa hayatımızın ne kadar değerli olduğunu anımsamak için, bu önerilere bir göz atmanı öneririz!



1. Hayat adil değil ama yine de güzel!2. Hayat o kadar kısa ki, birisinden nefret ederek vakit harcama.3. Kimse ama kimse, hayatı çok ciddiye almamalı!4. Her gün mutlaka dışarı çık, mucizeler her yerde!5. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin.6. Hayatı çok fazla sorgulama, harekete geç ve gerekeni şimdi yap.7. İlk maaşından itibaren, emeklilik için para biriktirmeye başla.8. Konu çikolata olunca, direnmek gereksizdir.9. Geçmişinle barış ki, geleceğini zehir etmesin.10. Çocuklarının seni ağlarken görmesinde sorun yok.11. Hayatını, başkalarının hayatı ile kıyaslama. Hangi koşullardan geçerek buraya geldiklerini bilemezsin.12. Eğer ilişkinin bilinmemesini istiyorsan, o ilişki içinde olmamalısın.13.. Mutlu bir çocukluk yaşamak için hiç bir zaman geç değil. Yeniden çocukluğunu yaşamak tamamen sana bağlı ve kimse de karışamaz!14. Hayatta neye tutku duyuyorsan peşinden gitmeli ve bu yolda ‘hayır’ı bir cevap olarak kabul etmemelisin.15. Güzel mumlarını yak, güzel çarşaflarını ser, çeyizindeki yemek takımını kullan. Özel günleri bekleme, bugün gayet de özel!16. Mor giymek için daha da yaşlanmayı bekleme, eksantrik olmanın tam sırası!17. Çok kötü olaylardan sonra şöyle düşün: “5 yıl sonra bu olayın bir önemi olacak mı?”18. Herkesi ve her yapılanı bağışla.19. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünden sana ne!20. Ne demişler, zaman her şeyin ilacı! Zaman ver.21. Durum ne kadar iyi ya da kötü olursa olsun, değişecek.22. Hasta olduğunda, İŞİN sana bakmayacak, arkadaşların bakacak, dostlarına zaman ayır.23. Mucizelere inan.24. Unutma, seni öldürmeyen şey, seni güçlü kılar.25. En iyi şeyler henüz gerçekleşmeyenler, umudunu kaybetme.26.Ne yapacağını bilemediğinde, birkaç derin nefes al, iyi gelecektir.27.Güzel bir pakette ve kurdeleyle bağlı değil ama