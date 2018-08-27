9 Günlük Bayram Tatili Sona Erdi

9 günlük tatil sona erdi. Kamu çalışanları bugün işbaşı yaptı.

Bayram tatili, Arife gününün idari izin verilmesiyle ve hafta sonlarının da birleşmesiyle 9 güne çıkmıştı…

Ülkede bayram tatili boyunca, bazı adli olaylar ve küçük kazalar dışında üzücü herhangi bir olay yaşanmadı.

Din İşleri Başkanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret düzenleyecek.

Normal zamanlarda Güney Kıbrıs’a geçişlerine izin verilmeyen KKTC ve Türkiye vatandaşlarından bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek ziyaret için başvuru yapanların, ziyaret günü, yanlarında kimlik kartlarını bulundurmaları ve muhaceret giriş-çıkış sorunu olmaması gerekiyor.