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13 Kasım 2017 Pazartesi 20:08

850 Gramlık Mantara 85.600 Dolar

850 Gramlık Mantara 85.600 Dolar
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Gastronomi dünyasının en değerli malzemelerinden biri olarak da bilinen trüf mantarı dün gece yapılan bir müzayede de başroldeydi. İtalya'da bulunan 850 gramlık trüf mantarı Hong Kong'tan rekor fiyata alıcı buldu.

Dün gece yapılan bir açık artırmada, bir rekora imza atıldı. İtalya’da trüf avcısı Mario Aarile tarafından bulunan 850 gramlık trüf mantarı, açık artırmaya çıktı. Küresel ısınma dolayısıyla trüf mantarı yetiştirilmesinin en zor olduğu yılda bulunan ender trüf mantarı, piyasasının bir hayli üstüne çıktı.

Hong Konglu milyarder Eugene Fung tarafından satın alınan trüf mantarına 85.600 dolar para ödeyen Fung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Açık artırmayı yöneten Marco Scuderi, “Bu kadar kötü bir sezonda, hasatın kötü olduğu bir dönemde bu rakamlara çıkılması bizi çok mutlu etti” dedi.

Öte yandan Alba’da düzenlenen Beyaz Trüf Fuarı’nın Başkanı Liliana Allena, “Bu sezon çok az yağış oldu ve trüf mantarlarında bu kadar düşük seviyelerde ürün elde ettik” dedi. Satın alınan beyaz trüf mantarı, çiğ olarak yenmek zorunda. Pastanın içine ya da yumurtaya doğranarak tüketilebilir. Daha düşük fiyatlı olan siyah trüfler ise pişirilere yenebilir.


 
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