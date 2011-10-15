“Henüz hidrokarbon yatağı bulunmadı”

RUM TİCARET VE SANAYİ BAKANI ANTONİADU: “HENÜZ HİDROKARBON YATAĞI BULUNMADI”

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, hidrokarbonun bulunması için yapılan sondaj çalışmalarının bir aşamasında doğalgaz kalıntısının (kabarcıklar) ortaya çıkabileceğini ancak bunun yatak bulunduğu anlamına gelmediğini söyledi.

Rum Ticaret ve Sanayi Bakanı Praksula Antoniadu, hidrokarbonun bulunması için yapılan sondaj çalışmalarının bir aşamasında doğalgaz kalıntısının (kabarcıklar) ortaya çıkabileceğini ancak bunun yatak bulunduğu anlamına gelmediğini söyledi. Rum Haber Ajansı’na göre, Rum basınında çıkan “12. parselde doğalgaz kabarcıkları bulunduğuna” ilişkin haberleri yorumlayan Antoniadiu, hidrokarbon yataklarına ilişkin ilk verilerin aralık ayında beklendiğini, ayrıca yatakların nihai değerlendirme sürecinin bir yıl devam edeceğini ifade etti.

Antoniadu, sondaj çalışmaları çerçevesinde şu anda deniz dibinden 2 bin 200 metre derinlikte olunduğunu, hedefin ise 4 bin metreye inmek olduğunu söyledi. Basın haberlerini “medyanın ve halkın sondaj sonuçlarına ilişkin sabırsızlığına” bağlayan Antoniadu, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’ın 12. parseldeki “Homeros” platformuna gideceğine ilişkin iddiaları da, “Başkan’la ilgili konuların Hükümet Sözcüsüne sorulması gerekir. Ancak bir aşamada devlet platformda olacak… ” ifadeleriyle yanıtladı.