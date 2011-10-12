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“Diko hem sola hem sağa göz kırpıyor”

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz aylarda yaşanan patlamanın sorumluluğunu büyük ölçüde Rum Yönetimi Başkanı...

“Diko hem sola hem sağa göz kırpıyor”

Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz aylarda yaşanan patlamanın sorumluluğunu büyük ölçüde Rum Yönetimi Başkanı...

12 Ekim 2011 Çarşamba 12:50
“Diko hem sola hem sağa göz kırpıyor”
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Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz aylarda yaşanan patlamanın sorumluluğunu büyük ölçüde Rum Yönetimi Başkanı Dimtris Hristofyas’a yükleyen raporun açıklanmasının ardından oluşan iç siyasi kriz, yerel seçimlerin gölgesinde devam ediyor.

 Güney Kıbrıs’ta geçtiğimiz aylarda yaşanan patlamanın sorumluluğunu büyük ölçüde Rum Yönetimi Başkanı Dimtris Hristofyas’a yükleyen raporun açıklanmasının ardından oluşan iç siyasi kriz, yerel seçimlerin gölgesinde devam ediyor.

Fileleftheros; yukarıdaki başlık altında verdiği haberinde, Hristofyas’ın istifası ve New York’taki üçlü görüşmenin ertelenmesi önerisinde bulunan DİKO’nun, yerel seçimlerde işbirliği yapılması çerçevesinde dün AKEL ve EDEK’le görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, AKEL’le yapılan görüşmede DİKO Başkanı Marios Karoyan ve ekibinin, Hristofyas’ın istifa etmesi ve üçlü görüşmenin de ertelenmesi önerisini yinelediğini, AKEL’in ise Hristofyas’ın istifa etmesinin, sorumlu olmadığı bir suçun sorumluluğunu üstlenmesi anlamına geleceği görüşünde ısrar ettiğini belirtti. Gazete, ancak DİKO’nun bu görüşlerine karşın, öncesinde gerçekleştirilen parti yürütme kurulu toplantısında, yerel seçimlerde DİKO’dan yeniden aday olmak isteyenlerin desteklenmesi, DİKO’dan adayların olmayacağı seçim bölgelerinde ise, hangi partiden olduğuna bakılmaksızın hangi adayın destekleneceğine, o bölgenin yerel parti yetkililerinin kararına uyulmasına karar verildi.

Böylece DİKO’nun hem AKEL hem de DİSİ ve EDEK’in adaylarını destekleyebileceğini vurgulayan gazete, DİKO üyesi Nikos Papadopulos’un bu durumdan duyduğu memnuniyetsizliği de dile getirdiğini yazdı. Öte yandan gazete, DİKO’nun EDEK’le de dün bir görüşme yaptığını, iki partinin yerel seçimlerde bazı bölgelerde birbirlerini destekleme konularını ele aldıklarını belirtti.

Habere göre görüşme sonrasında her iki parti yetkililerinin yaptıkları açıklamalarda, Hristofyas’ın istifa etmesi gerektiği çağırısını da yinelediler. Gazete ayrıca, DİKO ve EURO.KO’nun, AKEL Başkanı Andros Kiprianu’nun “siyasi darbe” suçlamalarına tepki gösterdiğini de yazdı.

DİKO’dan yapılan açıklamada Kiprianu’ya sözlerini “geri alması” çağrısı yapılırken, EURO.KO ise, “siyasi darbe” söylemleriyle, ülkede siyasi düzensizlik varmış gibi gösterebilmesi için Türkiye’ye fırsat verildiği yorumunda bulundu.

Son Güncelleme: 12.10.2011 12:50
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısGüneyHristofyasDimtris
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