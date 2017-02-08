8 Şubat Günlük Burç Yorumları

8 şubat 2017 çarşamba Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Ya işte böyle, sevgililer gününe de çok az kaldı. Salı sallanacak 1+4 şubat’ta. Sen dre bunu değerlendir Koç erkeği. Bugün düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirme imkanı bulacaksınız. Özellikle maddi konulara odaklaşmanız sayesinde bazı problemlerinizi rahatlıkla çözüyorsunuz. Uzun süredir beklediğiniz fırsatlar ayağınıza gelecek. Yönetici gezegeniniz para evinizi olumlu etkilerken, sabit gelirlerinizi genişletecek projeler peşinde olacaksınız.

BOĞA BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Parayı bu kadar çok sevme. Aşkın tadını çıkar. Sevginizi paylaşma konusunda oldukça iyi niyetli davranıyorsunuz. Partnerinizle birlikte fikir alış verişi yapacak, bazı konularda ortak platform oluşturacaksınız. Düşüncelerinizi özgürce ortaya koyduğunuz zaman, çok daha başarılı olabiliyorsunuz. Bugün, zihinsel aktiviteniz çok yüksek. Kendinize güveniyorsunuz. Sen sen ol kendin ol.

İKİZLER BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Sizin için hayatta en önemli şey ne? Düşün ve ona göre harekete geç. Duygusal konularda, ailenizin üzerinizde bazı baskıcı davranışlarını hissedebileceğiniz bir gün içindesiniz. Onların haklı olabileceğini unutmamalı ve görüşlerine saygı göstermelisiniz. Eski anılarınızın yeniden gündeme geleceğini düşünerek canınız sıkılmasın. Bazı şeyleri artık düşünmek istemiyorsunuz. Olaylar gittikçe yön değiştiriyor.

YENGEÇ BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Yok öyle hayat sadece sana güzel değil, karşındakini de düşün. Bak kocan, sevgilin senin için neler düşünüyor. Çevresel koşullarınızı yeniden biçimlendirmek sizin elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün, olayları kendi açınızdan değerlendirme amacı içindesiniz. Maddesel isteklerinizde çok fazla bir artış var.Harcamalarınız konusunda temkinli olmaya özen gösteriyorsunuz. Hadi uzat elini sevdiğine..

ASLAN BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Birlikte çalıştığınız kişilerden bazı maddi talepleriniz olabilir. Çalışmalarınızın karşılığı olarak kendinize bu hakkın verilmesini istiyorsunuz. Bugün kendinizin bazı farklı değerleri olduğuna inanabilir ve olayların gelişimini bu özelliklerinize göre şekillendirebilirsiniz. Değişiklik size iyi gelecektir.

BAŞAK BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Tamam anladık çok edilgensin. Ama artık sen de biraz gayret göster. Şubat’ın değerini bil..Partnerinizin davranışlarından çok çabuk etkileniyorsunuz. Bazı olaylar hakkında düşüncelerinizi söylemek istiyorsanız, uygun bir zamanı beklemelisiniz. Onun sizin fikirlerinizi benimsemesi kolay olmayacaktır. Güven konusun çok önemli olduğunu anlatmak için zamana ihtiyacınız olacaktır. Olayları abartmamalısınız. karşıdaki insanı biraz olsun tanı..

TERAZİ BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Detaylar ve inceliklerin gündeme gelmesi biraz da sizin tarzınızı ortaya koyuyor. Gelişi güzel işlere tahammülünüz yok. Bazı geçmiş tecrübelerinizin yapacağınız işlere olan katkısını yok saymamalısınız. Bugün, kendinizi çok daha dingin ve algılama gücünüzün yüksek olduğunu hissedebiliyorsunuz. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız.

AKREP BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Zor günlerden geçtin. Hastalık sıkıntı ve artık bitti. Bugün, grup çalışmalarına yatkın bir gününüzdesiniz. Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi ifade edebileceğiniz bir çok konu ilginizi çekebilir ve motivasyonunuzu hangi konudan yana kullanacağınızı şaşırabilirsiniz. Küçük detaylardan yola çıkıp birçok konunun özüne girebiliyorsunuz. Teşhislerinizde yanılmayacaksınız. Siz kendi değerinizi kendiniz aslında çok iyi biliyorsunuz.



YAY BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Dürüstlük kavramını en iyi uygulayıcılarından biri olarak çevrenizi yargılamanız normal. Olaylara farklı açılardan yorum getirmeniz sizi farklı kılarken, partnerinizin de sizinle aynı fikirde olmasını istiyorsunuz. Duygusal konularda hassas bir gündesiniz.

OĞLAK BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Sen bugün çok iyi bir döneme giriyorsun ey oğlak kadını. Sabrınız ve gücünüzü ilişkilerinize yansıtmayı iyi biliyor ve karşı taraftan da aynı şeyi bekliyorsunuz. Bugün, Ay’ın bulunduğu konum, iş ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınızın karşılığını göreceğinizi gösteriyor. Amaçlarınızdan vazgeçmemelisiniz. Sizi zorlayanlar karşısında, diretme gücünüzü kullanmalısınız.



KOVA BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Çarşamba’yı sel almasın. Bak önün perşembe. Bugün duygusal ilişkilerinize yeni bir boyut getirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı güçlü aşk duygularınızla birleştireceksiniz. Partnerinizle birlikte soyut olaylara yöneleceksiniz. Kişisel gelişiminizin size sağlayacağı avantajlar konusunda şüpheniz olmasın. Olayları hızlı bir şekilde irdeliyor olmanız, olağan olayları çabuklaştıracak. Cuma’ya da az kaldı hadi tatil planı yap.

BALIK BURCU 8 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Birlikte çalıştığınız kişilere iyi niyetli yaklaşmanız gözden kaçmıyor. Onlarla aranızda önlenemeyen bir duygusallık mevcut. Bazı iş arkadaşlarınıza çok daha farklı yaklaşmanız, dedikoduların oluşmasına neden olabilir. Karşı cins üzerinde etkilerinizin yoğun olduğu bir gün. Birçok şeyi kendi çabanızla gerçekleştireceksiniz.