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7. Uluslararası radyo ve televizyon akademisi konferansı Güney Kıbrıs’ta yapıldı

7. Uluslararası Radyo ve Televizyon Akademisi Konferansı’nın dün Güney Kıbrıs’ta yapıldığı bildirildi

7. Uluslararası radyo ve televizyon akademisi konferansı Güney Kıbrıs’ta yapıldı

7. Uluslararası Radyo ve Televizyon Akademisi Konferansı’nın dün Güney Kıbrıs’ta yapıldığı bildirildi

26 Ekim 2011 Çarşamba 12:14
7. Uluslararası radyo ve televizyon akademisi konferansı Güney Kıbrıs’ta yapıldı
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7. Uluslararası Radyo ve Televizyon Akademisi Konferansı’nın dün Güney Kıbrıs’ta yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, “terör ve basın yayın organlarının terörün farklı boyutlarında oynadığı rol” ile ilgili konferansta, Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu Başkan Dimitris Hristofyas’ın mesajını okudu.

Mesajında, terörün milliyeti olmadığını ve küresel boyutlar kazandığını, terörle mücadele için tüm dünyanın güçlerini birleştirmesi gerektiğini kaydeden Hristofyas, Kıbrıs sorununa değinirken de, “Kıbrıs’ın 37 yıldır yasadışı Türk işgalinin kurbanı olmaya devam ettiğini ve kendilerinin Kıbrıs sorununa çözüm bulmak ve halkı yeniden birleştirmek için canla başla uğraştıklarını” ifade etti.

Son Güncelleme: 26.10.2011 12:14
Anahtar Kelimeler:
RumKıbrısRadyoTelevizyonKonferansAkademisi
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