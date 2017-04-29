63 Yaşında Hayatının Şokunu Yaşadı!



Bolu'da yaşayan 63 yaşındaki Hatice Dönmez'in, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu özel bir hastanede yapılan tetkikler sonucunda iç organlarının ters tarafta olduğu belirlendi. Hastanenin genel cerrahi uzmanı operatör doktor Tahir Atun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tomografide hastanın karın boşluğunda bulunan organların normal yerlerinde olmadığını gördüğünü söyledi.Tıp literatüründe çok fazla gözükmeyen bir olayla karşılaştıklarını belirten Atun, şöyle konuştu:"Bu 'Situs inversus' vücut organlarının ayna hayali şeklinde birbirleriyle yer değiştirmesi hadisesi. Çok nadir görülüyor, yaklaşık 10 binde bir ya da 20 binde bir oranında görülebiliyor. Bizim hastamız da 63 yaşındaydı ve bu yaşına kadar herhangi bir problem yaşamamış. Bir sağlık taraması sırasında safra kesesinde taş bulunmuş ve üroloji tarafından bize yönlendirilmiş bir hastaydı. Biz yapmış olduğumuz tetkiklerimizde organlarının yerinde olmadığını birbirleri ile yer değiştirdiğini saptadık. Bunu çok nadir gördüğümüz için hem hasta ile hem de hasta yakını ile paylaştık. Hastamızı hazırlayarak safra kesesi ameliyatına aldık."Altun, kalp başta olmak üzere karaciğer, safra kesesi, dalak ve mide gibi tüm organlarında yer değiştirme vakalarının zaman zaman görülebildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu olay özelikle daha anne karnındayken organların taslakları şekillenirken bizim hücrelerimizin üzerinde 'silia' dediğimiz titrek tüyler vardır. Bu titrek tüyler muazzam bir şekilde bir hedefe doğru göç ederler. Bu hedefe doğru muazzam gidiş sırasında bu tüyler zaman zaman çalışmayabilir veya az olabilir. Dolayısıyla organlar gitmesi gereken yere gitmezler. Bizim hastamızda da böyle bir durum var. Bizim hastamızda göğüs boşluğundaki organlar tamamen normal. Ancak karın boşluğu içerisindeki organlar birbirleri ile yer değiştirmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha nadir görülebilen bir durum bu. Hastamızın bugüne kadar herhangi bir sıkıntısının olmaması bir başka güzellik." Dönmez ise ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu kaydederek, "Doktorum bana 'Şimdiye kadar sen hastaneye gitmedin mi?' dedi. Ben de gittiğimi söyledim. 'Senin organlarında değişiklik var. Sol taraftaki organların sağ tarafta, sağ taraftaki organların sol tarafta' dedi. Ben öyle deyince heyecanlandım, korktum." ifadesini kullandı.Bolu olmak üzere İstanbul ve Ankara'da da birçok kez doktora gittiğini aktaran Dönmez, bugüne kadar kimsenin kendisine böyle bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.