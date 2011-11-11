6 şeritli yol hizmete açıldı

Lefkoşa Rum Kesimi ile Alambra köylerini birbirine bağlayan 6 şeritli yolun inşasının bittiği ve yolun dün, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas tarafından açıldığı bildirildi.

Lefkoşa Rum Kesimi ile Alambra köylerini birbirine bağlayan 6 şeritli yolun inşasının bittiği ve yolun dün, Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas tarafından açıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Hükümeti’ne 32,4 milyon Euro’ya mal olduğunu belirttiği yolun, tahmin edilenden 1 yıl önce tamamlandığını yazdı.