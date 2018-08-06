6 Ağustos günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün geleceğiniz ile ilgili konularda yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Ümit ettikleriniz için radikal adımlar atmanız mümkün. Kararlarınız ile ilgili sabırsızlık içinde olabilirsiniz. Olasılıkları değerlendirmek için sakin kalmanızda fayda var. Düşüncelerinizi yakın çevrenizle paylaşabilir heyecan duyabilirsiniz. Kısa yolculuklar yapmanız olası.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün hayatınızda değiştirmek istediğiniz konularla ilgili endişeli bir tutum içinde olabilirsiniz. İş yerinizde sorumlu olduğunuz konularda daha hırslı olmanız söz konusu olur. Elektronik aletlerde teknik sorunlar yaşamanız mümkün. İletişiminizin aktif olacağı bir gündür. Kontrolünüz dışında gelişen durumlarda ruh halinizde dalgalanmalar olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Hareketli bir gün geçirmeniz olası. Zihninizin ve bedeninizin devamlı hareket halinde olması mümkündür. İletişiminiz çok kuvvetli olur. Birçok işle ilgilenebilir, birçok kişiyle iletişim halinde olursunuz. İfadeleriniz açık, net olur. Ne istediğinizi ya da ne olması gerektiğini rahatlıkla karşı tarafa anlatabilirsiniz. Bu özelliğiniz çalışma ortamınızda dikkat çekecektir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Çalışma ortamınızda ve özel hayatınızda hareketli bir gün olabilir. Beklediğiniz haberlerin hızlı bir şekilde gelmesi söz konusu olur. İsteklerinizi ve taleplerinizi rahat bir şekilde ifade edebilirsiniz. Anlamak ve anlaşılmak bugün daha kolay olur. Maddi değerleriniz konusunda hızlı kararlar alabilirsiniz. Yatırımlarınız için alternatif kaynaklara yönelmeniz olası.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Çalışma ortamınızda sorumlu olduğunuz konularda isteklerinizi net bir şekilde üstlerinize ve çalışma arkadaşlarınıza anlatabileceğiniz bir gün. Yapmış olduğunuz işleri ifade ederken, duruşunuzla dikkatleri üzerinize toplamanız mümkün. Esprili tavırlarınız, seri anlatımlarınız, başarılı bir iş akışı motivasyonunuzu yükseltecektir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün keyif aldığınız konulara yönlenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerle ilgili üstlerinizle görüşmeniz mümkün. İş ortamında göz önünde olmanız, isteklerinizin netlik kazanması size keyif verecek. Detaylı çalışmalarınızın geri bildirimlerden mutluluk duyarsınız. Eviniz ve ailenizle ilgili konularda yaratıcılığınızı kullanarak keyifli bir akşam geçirmeniz olası.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hedeflediğiniz konularda eğitimler alabilirsiniz. Teknik konularla ilgili işler gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda başarılı olmak için iletişiminizi ve ikna etme yeteneklerinizi rahatlıkla kullanırsınız. Sevgilinizle veya eşinizle keyifli anlar paylaşmanız mümkün. Kendiniz için alışverişe çıkabilir marka ürünlerini tercih edebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün işlerinizde hareketli olacağınız bir gün. Zihinsel ve bedensel olarak yerinizde duramayabilirsiniz. Zihniniz hızlı çalışır. Bir düşünceden diğer düşünceye hızlı geçişler yapmanız mümkündür. Bu düşünceler içerisinde detaylarla ilgili konular dikkatinizi dağıtabilir. Yetenekli olduğunuz işlere daha fazla yönelebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün eşinizle veya ortaklarınızla ilgili olaylar sizi meşgul edebilir. Uğraştığınız konularda daha fazla araştırmalar içine girebilirsiniz. Yaptığınız işte kendinizi geliştirmek ve yükseltmek için çeşitli eğitimlere veya seminerlere katılmak istemeniz mümkün. Uluslararası konularda sözleşmeler gündeminizi etkileyebilir. Ortaklarınızla dengede olmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınızda başarı için sarf ettiğiniz çabanın ödüllerini alabilirsiniz. İşteki sorumluluklarınızın arttığını düşünebilirsiniz. Bugün keyifli olaylar yaşanması mümkün. Eğitim almak istediğiniz konularda gelişmeler olur. İletişim konularınızın hareketleneceği bir gün. Kardeşlerinizle birlikte olmaktan keyif alacağınız bir akşam yaşamanız olasıdır.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün yaratıcı olduğunuz konularla kendinizi ifade etmek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız işlere yönelmeniz mümkün. İşlerinizde olumlu gelişmeler söz konusu olur. Uğraştığınız işlerinizde kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. İlgi duyduğunuz alanlarda eğitimlere gidebilir ya da yurt dışında düzenlenen seminerlere katılmak isteyebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Çalışma ortamınızda hareketli bir gün sizi bekliyor olur. Gün içinde birçok konu ile ilgilenebilirsiniz. Çeşitli gruplarla toplantılara katılabilir sunum yapabilirsiniz. Yaratıcılığınızı en yüksek seviyede kullanabileceğiniz anlarla karşılaşabilirsiniz. İletişiminiz açık ve akıcı olacaktır. İfadelerinizde netlik hâkim olur. Çevrenizden olumlu geri bildirimler alırsınız.