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5 Mayıs günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

5 Mayıs günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

05 Mayıs 2018 Cumartesi 11:04
5 Mayıs günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilediren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Ay Yengeç burcunda ilerlerken yolculuklar, eğitsel uğraşlar hayatınıza yeni şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve dışarı çıkmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün karşıt burcunuzda ilerleyen Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Ancak aşkta daha sakin olmaya bakmalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız. 

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün ziyaretler, hareket ve konuşmalar açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Eğer alışveriş yapıyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, harcamalarınızda daha çok dalgalanma olabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik daha girişken olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Sevdiklerinizle bir arada olmak ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla bir arada olmak da güzel.

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