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5 AP milletvekili, “Maraş’ın geri verilmesini” istedi

Avrupa Parlamentosu (AP)’daki farklı ülkelerden 5 milletvekili, “Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilm

5 AP milletvekili, “Maraş’ın geri verilmesini” istedi

Avrupa Parlamentosu (AP)’daki farklı ülkelerden 5 milletvekili, “Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilm

27 Ekim 2011 Perşembe 10:03
5 AP milletvekili, “Maraş’ın geri verilmesini” istedi
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Avrupa Parlamentosu (AP)’daki farklı ülkelerden 5 milletvekili, “Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesi” yönünde açıklama yaptı.

Avrupa Parlamentosu (AP)’daki farklı ülkelerden 5 milletvekili, “Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesi” yönünde açıklama yaptı. Haravgi gazetesi “Maraş’ın İadesini İstiyorlar...

Tüm Siyasi Gruplardan Beş Avrupa Milletvekilinin Girişim-Açıklaması” başlıkları altında verdiği haberinde, AP’daki büyük siyasi gruplardan 5 milletvekilinin, Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesine yönelik isteklerini dile getirdikleri yazılı bir açıklamayı AP Genel Kurulu’nda gündeme getirdiklerini kaydetti.

Habere göre bu açıklamayı Avrupa Birleşik Sol grubundan İspanyalı Milletvekili Willy Meyer, Avrupa Halk Partisi grubundan Polonyalı Milletvekili Arthur Zasada, Yeşiller grubundan Yunanlı Milletvekili Mihalis Tremopulos, Sosyalist gruptan Polonyalı Milletvekili Lidia Oedenberg ve Liberaller grubundan İsveçli Milletvekili Cecilia Wikstrom imzaladı.

Milletvekilleri, sözkonusu açıklamanın Avrupa Parlamentosu’nun resmi kararı olarak benimsenmesi için, ocak sonuna kadar Avrupa Parlamentosu Genel Kurulundaki milletvekillerinin salt çoğunluğunun desteğini istedi. Açıklamada, Maraş’ın 1974 yılından bu yana kapalı ve “ölü şehir” olduğu vurgulanıyor.

Türk ordusunun eski sakinlerine Maraş’a girme izni vermediği belirtiliyor. Açıklamada, Maraş’la ilgili BM kararları, AP kararları ve iki toplum lideri arasındaki 1979 Doruk Anlaşmaları da anımsatılıyor. Diğer gazeteler haberi şu başlıklarla verdi: Fileleftheros gazetesi: “Maraş İçin Girişim... Karar İçin Avrupa Milletvekillerinin Hareketi” Politis gazetesi: “Maraş Açılsın”

Son Güncelleme: 27.10.2011 10:03
Anahtar Kelimeler:
AvrupaMilletvekiliMaraşParlementosu
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