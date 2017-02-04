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12 Şubat 2017 Pazar 07:38

4 Yıl Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Şimdi Erkek Oldu!

4 Yıl Öncesine Kadar Ev Hanımıydı, Şimdi Erkek Oldu!
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4 YIL ÖNCESİNE KADAR EV HANIMIYDI, ŞİMDİ ERKEK OLDU!

ABD'de yaşayan Cody Harman isimli kadın, 4 yıl önce bir ev hanımıyken, geçirdiği ameliyat sonrası cinsiyetini değiştirerek erkek oldu. Hayatına profesyonel vücut geliştiricisi olarak devam ediyor.


Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan ve 5 bin takipçisi olan Harman, vücut geliştirme yarışmalarına katılmış.

ABD'de normal kadınlar gibi gelinlik giyerek evlenen Cody Harman, birkaç yıl öncesine kadar ev işleri yapan ve zayıf bir ev hanımıydı. Şimdi ise hem cinsiyeti, hem de vücut ölçüleri değişti.



"GELİNLİĞİN İÇİNDE MUTLUYMUŞ GİBİ YAPTIM"
ABD'nin California eyaletinde yaşayan Cody Harman, genç yaşlarında gelin oldu. Gelinliğin içinde oldukça normal bir kadın gibi görünen Cody, içten içe kendisini erkek olarak hissettiği için mutsuzluk duyuyordu.

Cody, "İlk başta bende bir yanlışlık olduğunu düşündüm çünkü kocama karşı romantik hislerim yoktu. Düğün günümüzde gelinliğin içinde rahatsız hissediyordum ve sadece mutluymuş gibi yapıyordum" diyerek hislerini anlattı.



EV HANIMLIĞI SERÜVENİ 4 YIL SÜRDÜ
Evliliğini mutsuzluk içerisinde sürdüren Cody, 4 yıl ev hanımı olarak yaşadı. 2012 yılında ise kocasından ayrılmaya karar vererek, onu günümüze ulaştıran görünümü için adımını attı.



2 YILDA BU GÖRÜNÜME KAVUŞTU
2014 yılında Cody meme aldırma ameliyatı olarak erkek hormonları almaya başladı. Spor yapmaya da eş zamanlı olarak başlayarak, 2016 yılının sonunda kusursuz görünüme erişti.

Cody Harman şimdi 30 yaşında profesyonel bir vücut eğitmeni ve trans bireyler arasındaki vücut yarışmasında ikinci oldu.

Sosyal medyada da oldukça ünlenen Cody, açtığı bir Youtube kanalında hayat tecrübelerini anlatarak, kendisini cinsiyetinin dışında hissedenlere destek olmayı amaçlıyor.



Haftada 6 kere iki saatliğine çalışan Cody, protein zengini yiyeceklerle diyet yapıyor.

Ağırlıklı olarak tavuk ve sebzeyle besleniyor. Ameliyattan sonra bir kadınla ilişki yaşayan Cody'nin bu ilişkisi kısa sürmüş. Şimdi uzun dönemli bir ilişki arıyor.


 
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