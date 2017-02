4 Şubat Günlük Burç Yorumları

4 şubat 2017 cumartesi Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)Birlikteliğinizin uzun sürmesini istiyorsanız biraz sabırlı olmalı deneyimlerinize güvenmelisiniz. İş arkadaşlarınızla olan problemleri çözümlemek elbette elinizde olan bir durum ve bunu konuşma yoluyla çözebilirsiniz buna inanıyorsunuz. Alış veriş konusunda kendinizi frenleseniz çok iyi edersiniz zira maddi anlamda kendinizi zorluyorsunuz. Bu aralar çevrenize karşı ılımlı davranmalı ve çıkabilecek tartışmalardan uzak durmalısınız.BOĞA BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)Bu aralar sevgilinizde aranızda olan soğukluk ne yapsanız geçecek gibi durmuyor ona yaptığınız her taktik bir şekilde sizi ondan uzaklaştırmaya neden oluyor. İşinizdeki başarınız sizin için yeterli değil başka işler yapmak hatta başka pozisyonlarda çalışmak istiyorsunuz. Bu aralar harcamalarınız da artış görülecek ve bu artış sizden kaynaklı olmayacak çevrenizdeki kişiler için yapacağınız giderler sizi uzun vadede zorlayacak.İKİZLER BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)Aşk yaşantınızda bazı gelişmeler söz konusu sevgilinizle birlikte alacağınız kararlar sizi mutlu edecek ve nihayet bir sonuca ulaşacaksınız. Kendinizi bu aralar mutlu hissedeceğiniz anlara yaklaşıyorsunuz, zaman geçiyor ve siz onu çok iyi bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Sosyal çevrenizde hareketlenmeler söz konusu olabilir neyse ki siz, bu duruma alışıksınız ve bu durum sizin için bir problem teşkil etmiyor.YENGEÇ BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)Bu aralar hayata olan küskünlüğünüzü azaltacak biriyle tanışabilirsiniz. Hayatın size ne getireceği belli olmaz bunun için sizde hazırlıklı olurken hayata olan karamsarlığınızdan vazgeçmelisiniz. Bazı müjdeli haberler alabilirsiniz ve bu sizin için bir çok şeyin değişmesi anlamına geliyor. Bu aralar aşırı harcamalar yapmış olabilirsiniz ve bunun farkına varmak sizi üzebilir. Güven konusunda çevrenizin sizinle ilgili bazı problemleri olabilir. Daha kararlı gözükmelisiniz.ASLAN BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)Aşk hayatınızda partneriniz ve siz birbirinize sıkı sıkı sarıldınız artık her iki tarafta birbirini tanıdığına emin ve işin bir an önce ciddiye bağlanması gerektiğini düşünüyor. İş hayatınızla ilgili yaşadığınız problemlere önem vermemelisiniz yakın zamanda bu problemlerden kurtulacaksınız. Maddi anlamada zorlanmak istemiyorsanız parasal konuda daha dikkatli davranmalısınzBAŞAK BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)Partnerinizle ilgili bazı konularda anlaşamıyor olabilirsiniz. Ancak yakın zamanda alacağınız bazı keskin kararlar bu ilişkiyi ya bitirecek ya da ileri düzeye götürecek. İş hayatınızda kendinizi baskı altında hissediyorsunuz hatta bu durum sizi hayli yoruyor bu aralar tekrar tatile çıkmalar söz konusu olabilir. Bu aralar kesinlikle tartışmalardan uzak durmalısınız aksi halde istemediğiniz bitişler söz konusu olabilir.TERAZİ BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)İlişkinizde sizin beklediğinizin dışında hoş sürprizler söz konusu olabilir bu durum sizi hem sevindirecek hem de aşırı derecede şaşırtacak. Bazı kararlarınız sizi düzlüğe çıkartacak, kararlarınızın hepsini uygulamasınız da çoğunlukla uygulamalısınız. Bir yakınınıza maddi olarak destekte bulunabilirsiniz bu durum sizi yorsa da yakınınıza yardım etmenin vermiş olduğu mutluluk sizde daha üstün hale gelecek.AKREP BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)Sevgilinizle aranız oldukça iyi hatta buna iyi demek basit bile olabilir. İş yerinizde beklediğiniz bazı disiplinli davranışlar maalesef ki istediğiniz sonuçları vermeyecek ve bunun olumsuz sonucunu göreceksiniz. Başkaları için yapacağınız harcamalar konusunda dikkatli olmalısınız sizin için önemli olan hayalleriniz ve bunun için birikim yapmalısınız. Bu aralar konuşmalarınıza dikkat etmelisiniz yanlış anlaşılabilirsiniz.YAY BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)Bu aralar aşk konusunda oldukça açık davranacaksınız, bazı uzun süren beraberlikler sonuca ulaşabilir ve sevgilinizden beklenmedik bir teklif alabilirsiniz hatta bu teklifi yapan siz bile olabilirsiniz. Hayatınız boyunca sade bir yaşam tarzından hoşlandınız bu durum sizi zorlamıyor hatta sizin için daha karlı hale geliyor. Birikim yapma fırsatı buluyorsunuz. Bu aralar hayli dışadönük olacaksınız bu sizin için büyük değişiklikler getirrebilr.OĞLAK BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)Siz hayallerinizin olduğundan bahsediyorsunuz ve bunu çevrenize anlatmak biraz zor ancak onları umursamadığınız takdirde pek bir problem olmayacak bu konuda emin olabilirsiniz. Bu aralar başkasının da işini yapabilirsiniz, iş arkadaşlarınız sizin temponuza uymakta zorlanabilir. Sağlıklı yaşam sizin için hayli önemli bunun için daha dikkatli olmalı ve saKOVA BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)Aşk yaşamınızda bazı karmaşık sorunlar olabilir ve bu sorunların üstesinden gelebilecek kapasiteye sahipsiniz bunun için çok değil ama azda olsa çaba göstermelisiniz. İş hayatınızda bazı insanlara güven duymakta zorlanacaksınız, hatta bazı konularda tedbir almanızda bile fayda var. Bazı planlarınızda gelişmelere söz konusu olabilir bu gelişmeler sizin için karmaşık sonuçlar getirebilir ancak siz bunun da üstesinden geleceksiniz.BALIK BURCU 4 şubat 2017 cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)Aşk konusunda güvensizlik durumundan kurtulmuş gibi görünüyorsunuz ancak yine de tedbirli davranacaksınız ve bunun önemli dönütlerini alacaksınız. Aklınızda var olan bazı sorular var bunun cevabını yakın zamanda alacaksınız, ancak bu durum sizin için ne getirir bunun zaman gösterir. Sağlıklı yaşam konusunda pek hassas değilsiniz ancak bu durum sizin hayatınız için önem teşkil ediyor, daha sağlıklı yaşamaya özen göstermelisiniz.