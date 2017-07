31 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Etrafınıdaki amatör ruh sizi etkiliyor. Bugün iş hayatınızda profesyonel olmayı başardığınız anda istediğinizi elde edebileceksiniz. Özel yaşamınızda ise kardeş ya da çok yakın arkadaşlarınız aracılığı ile alacağınız haberlerle sevinecek aşkın galibiyetini deneyimleyeceksiniz .Uzun süredir dağınık yaşıyorsunuz. Tüm enerjinizi iş hayatınızda yansıtmalı biriken tamamlamanız gereken işlerinizi tamamlamalısınız. Özel yaşamınızda ise dedikodular aslı astarı olmayan söylemler bir anda ilişkinizin üzerine karabasan gibi çökebilir ve kendinizi gerçekten uzak yaklaşımlarla ilişkinizi bitirme çabası içinde bulabilirsiniz çok dikkatli davranın.Yoğun temponuz düşüncelerinizin temelsiz olmasına neden oluyor. Eş yada sevgilinizle ilişkinizle ilgili konularda gerçekçi olmanız için güçlü olmalısınız. Emek verdiniz sabırlı davrandınız ama yetmediğine karar verdiniz bu duygular sözlerinize yansıyacak ve beraber olduğunuz insanın üzerinde soğuk duş etkisi yaratacak. Hissettiklerinizi söyleyin ve onu kendi haline bırakın. İlerleyen günlerde her şey sizin hayrınıza olacak şekilde gelişecek.Hayatta sizin etki alanınızın dışında kalan yerler var. İş hayatınızda belirsizlikler ile karşılaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise çocuk sahibi Kova’lar sevindirici gelişmelerle moral bulacaksınız. Eş ya da sevgilinizle ilişkinizde ise otokontrollü davranarak dengeleri kolaylıkla sağlayacaksınız.İnsanlar size 'dünyayı sen mi kurtaracaksın' diyor olabilir. Kurtaracaksanız kurtarın. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken konu duygusal zekanızı mantıksal zekanızla dengelemek olmalı. Sizler duygularıyla yaşayan hassas ve duyarlı insanlarsınız sizi ruhsal anlamda anlamayan insanların tepkileri ile çok çabuk incinebiliyorsunuz buda sizlerin hak ettiğiniz yere gelmenizi engelliyor.Hesap yapmakta üzerinize yok ancak günün sizler için şifresi endişelerinizden kurtulun. İş ve özel yaşamınızı ilgilendiren konularda haklılığınızı ispatlamak adına birlikte olmaktan hoşlanmadığınız kişi ya da kişilerle iletişim kurup enerjinizi düşürmekten vazgeçmelisiniz. Kendinize haksızlık yapmamalı ve sezgilerinizin sizi yönlendirdiği yola yönelerek hareket etmelisiniz.Artık hayatta nedenselliğe inanmalısınız. Hırslarınızı harekete geçirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Haksızlığa uğradığınız düşüncesiyle hırsınızın esiri olarak büyük yanılgılar içine düşebilirsiniz. Dikkatli davranın. Özellikle işinizle ilgili konularda egonuzu kontrol altına almalı çevrenizde sizi yanlış yönlendiren hemen her konuda haklı olduğunuzu söyleyen kişilerin sözlerine itibar ederek hareket etmemelisiniz.Tanımlamakta zorlanacağınız pek çok enerji taşıyan duygularınız bugün oldukça yüksektir. Hisleriniz çok duyarlıdır. Öyle olmasalar başkaları tarafından kasten itildiğinizi ve geri planda bırakıldığını hissedersiniz. Bir şelale olduğunuzu düşünün ve bırakın sular üzerinizden aksın. Egonuzu arka planda saklayın ve yüzeye çıkmasın. Enerjinizi doğrudan gözetmek veya ilgilenmek zorunda olduğunuz insanların çıkarları ve faydaları için harcayın.Uzun zamandır yorgunluğunuz ve sterse dayalı olarak yakınlarınız ve kardeşlerinizle ciddi gerginlikler yaşayabilir öfkeyle yanlış kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz sizlere önerim sakin olmalı ve sağ duyunun peşinden gitmelisiniz. Özel hayatınızda bitişler yaşayabilir çok daha iyi şartlarda yeni başlangıçlar ve fırsatlara kavuşabilirsiniz. Kararlarınızı alırken başkalarına değil kendinize güvenerek hareket edin.İnsanların işgüzar tavırları sizi etkiliyor. Haksızlığa uğradığınız düşüncesiyle hırsınızın esiri olarak büyük yanılgılar içine düşebilirsiniz. Dikkatli davranın. Özellikle işinizle ilgili konularda egonuzu kontrol altına almalı çevrenizde sizi yanlış yönlendiren hemen her konuda haklı olduğunuzu söyleyen kişilerin sözlerine itibar ederek hareket etmemelisiniz.Neredeyse yıl bitti denebilir. Okullar kapandı, iş yerlerinde senelik izin planları yapılmaya başlandı. Diyete başlamayı düşünüyorsanız bugün sizin için idealdir. Metabolizmanızın hızla size yardımcı olacağını göreceksiniz. Yaratıcılığınızı göstermeniz gereken alanlarda yapacaklarınız için planlamalarda bulunabilirsiniz. Özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insanın sürpriz bir aktivesi ile oldukça mutlu olabilirsiniz.Hafta başında insanların tutarsız davranışları bütün ruh sağlığınızla oynayabilir. Aile içinde yaşanacak fikir ayrılıkları ve tartışmalardan uzak durmalısınız. Herkesin doğrusu kendinedir sizin ki size başkalarının ki kendilerine. Yaşananları kötü yönü ile değil bir de iyi yönü ile değerlendirmeye çalışın. İşinizle ilgili konularda haftanın ilk üç günü dikkatli davranmalı başkalarının sözde parlak fikirlerinin cazibesine kapılarak hareket etmemelisiniz.