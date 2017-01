31 ocak 2017 Salı Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)Acelecilikten kaçınmanız ve mantıklı tutumlarda bulunmanız, sonuçlara ulaşmanızı hızlandırabilir. Maddi açıdan da oldukça kazançlı bir dönem geçirebilirsiniz. Yeni atılımlardan elde edeceğiniz gelir, bazı zorunlu harcamalarınızı da gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.BOĞA BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)Yeteri kadar gayret gösterirseniz yıkılan her şeyi onarabilirsiniz. Önümüzdeki bir kaç gün sizin için aktivite, yolculuk ve haber alma dönemi de olabilir. Şayet tatil imkanı bulabilirseniz tam gerek duyduğunuz dinlenmeyi sağlayabilirsiniz. Bazı terslikler gerçekleşebileceğinden, mümkünse yeni birşey almamaya özen gösterin.İKİZLER BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)İş hayatınızda karşınızdaki kişiler fazla anlayışlı değiller. Beklemediğiniz bir engel sizi umutsuzluğa düşürebilir. Bir çok önemli gelişme oluyor ve siz kendinizi bunların dışında tutuyorsunuz. Yeni kişilerden yana olan şansınız devam edecektir. Önemli kimseleri tanıyabilirsiniz.YENGEÇ BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)Hala bazı engellemelere ve yanlış kararlar vermeye açıksınız. Haydi artık uyanın ve farkedin. Mantık ve aklınızı kullanmanız gereken yerde duygularınıza kulak vererek atacağınız bir adım hiç de doğru olmayacaktır. Bunları kontrol edebilmeniz, bulunduğunuz ortama uygun bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır.ASLAN BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)Maddi konularda alışılmışın dışında davranışlar içinde olacaksınız. Memnuniyetsizlik gösteriyorsunuz. Dengesiz bir kişilik sergilemeyin. Vazife ve özel ilgi duyulan şey arasında ayrılık yaşamanız olasılığı yüksektir. Anlaşmazlık ve ruhsal ihtilaflara her zamankinden daha çok eğilimlisiniz.BAŞAK BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)Sevmek ve sevilmek hissiniz yoğun. Çekiciliğiniz ve bunun farkında olmanız sevilme ve heveslerinizi dürtecektir. Hislerinizi her zamankinden daha iyi aktarabilmeniz size aşkta küçük başarılar getirebilir veya sizi seven birisinden küçük hediyeler alabilirsiniz. Genelde biraz mutsuzluk oyunu oynuyorsunuz.TERAZİ BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)Yanlış kararlar almaya uygun bir günde olduğunuzuda bilmelisiniz. Şu andaki astrolojik açı keder ile ilgilidir ve kader olabilecek olayları gösterir. Her konuda düşünerek karar verin. Ama abartmayın çünkü fazla düşünmek bazen şansı zorlamak anlamına gelebilir.AKREP BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)Davranışlarınız ve iddialarınız yüzünden ihtilaflara düşebilirsiniz. Rahatlık ve sessizlikten hoşlanıyorsunuz ve de sebat etmenizi gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak ufak tefek şeyleri kırmak veya basit kesik ya da incinmelerle karşılaşmak da kaza sınıfındandır. Moralinizi bozmayın.YAY BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)Aşırı heyecanlanmayın, bundan dolayı çok önem verdiğiniz bir işi karıştırabilirsiniz. Dalgınsınız ve fazlaca içe kapanıklık gösteriyorsunuz. Biraz daha rahat olmaya çalışın, umut size uzak olmamalı, hiçbirşey son değildir, sürprizler yaşamın ta kendisidir. Yeni şeylerden ya da alış veriş gibi şeylerden uzak durmalısınız.OĞLAK BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)Sıkılmaya zaman bulamayacağınız bir kaç gün yaşamanız olasıdır. Hayattan zevk alacağınız bir gün. Organizasyon yapma hevesleriniz var eğer iyi kararlar alırsanız iş bitiricisiniz. Saygınlık göreceksiniz. Sevgi ve evlilik için iyi bir ortam.KOVA BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)Kendinizi yanlız hissediyorsunuz ve bu kısa dönemde her türlü konuda şansınızı fazla zorlamayın. Aşırı bencillik gösterebilirsiniz ve patavatsız çıkışlarınız olabilir, duygularınızla ani tepkileri karıştırmayın. Bir kova için uygun bir davranış değil. Moralinizde ani çıkışlar ve düşüşler görülecek.BALIK BURCU 31 ocak 2017 Salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)Aşırı harcama yapmak dürtülerinizi kontrol altında tutmalısınız. Gerekli tasarrufa girmezseniz önümüzdeki günlerde bir hayli zorlanacaksınız. Çabuk kararlar almayın, özellikle maddi konularda daha düşünceli olmalısınız. Rahatsız edici misafirler gelebilir. Öte yandan haberleşmede aksaklıklar gözlenebilir ve rahatsızlık duyabilirsiniz.