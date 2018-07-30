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30 Temmuz günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

30 Temmuz günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:07
30 Temmuz günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Finansal konularınızın ön planda olacağı bir gün olur. Yeni atılımlar yapmak için heyecan duyabilirsiniz. Fakat bilmediğiniz nedenlerden dolayı kendinizi kısıtlanmış, ne yapacağınıza karar veremeyen bir durum içinde bulabilirsiniz. Ruhsal gelişiminizi ile ilgili konulara yönelmeniz mümkündür. Bilinçaltınızdaki korkularınızla yüzleşebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Uğraştığınız işlerinizle ilgili iletişiminizin güçlü olduğu bir gün. Zihinsel olarak fazla düşünebilir, hızlı kararlar almak için çaba sarf edersiniz. Maddi konularınızla ilgili kararlar alırken mantığınızın ön planda olması mümkün. Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı sakin bir tavır sergileyebilirsiniz. Kısa seyahatler için anlık kararlar almanız olası.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularda yapmış olduğunuz işleriniz hakkında bilgi vermeniz olası. Ailenizle ile ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Oturduğunuz evi değiştirebilir, şehir dışına taşınmak için planlar yapmanız mümkün. Ailenizle her konuda paylaşımda bulunabileceğiniz bir gün.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün kendiniz için gelecekle ilgili hayaller kurabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek için sorumlu olduğunuz konularda farklı kararlar alabilir, bu kararları uygulamak için adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bazı olaylarda bütünü görebilmek kolay olabilir. Ruhsal konularda daha fazla şey öğrenmek istemeniz mümkün.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde çalışma ortamınızda kendinizi göstermek isteyebilirsiniz. Üstlerinize yapmış olduğunuz hizmetleri sunabilir, takdir bekleyebilirsiniz. Çalışma ortamınızda bu azminizin kıskanılması olasıdır. Sizi çekemeyenlere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Zira dost gibi görünen gizli düşmanlarınız arkanızdan farklı yorumlarda bulunabilirler.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Uğraştığınız işlerinizde sorumlu olduğunuz konuları tekrardan gözden geçirmek ve toparlamak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizi başkalarıyla paylaşmak için imkânlar yaratmak motivasyonunuzu arttıracaktır. Eşiniz veya sevgilinizle ilgili sağlık konuları gündeminizi olası. Sevdiğinizle ilgilenip destek olmak için çabalamanız mümkün.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızda yeniden harekete geçmek isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızı işe dahil etmek için motivasyon arttırıcı fikirler geliştirirsiniz. Dengeli ve uyumlu bir şekilde çalışacağınız bir gün. Hayalleriniz için umut verici adımlar atmanız mümkün. İkili ilişkilerinizde duygusallık hâkim.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Uğraştığınız konularda yaratıcılığınızı kullanmak size iyi hissettirecektir. Hayal gücünüzün ve yaratıcılığınızın ön planda olduğu bir gündür. İleriye dönük hayaller kurabilirsiniz. Mistik konulara olan ilginiz artması olası. Hayat görüşünüzü geliştirmek isteyebilirsiniz. Yeni yerler görmek, farklı kültürler keşfetmek için yurt dışı seyahatine çıkmanız mümkün.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde mesleğiniz ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Yapmış olduğunuz çalışmalar, araştırmalar kariyeriniz açısında bir sıçrayış yaşamanızı sağlayabilir. Sorumlu olduğunuz konulara daha fazla katılmak ve toparlamak istemeniz mümkün. Motivasyonunuzun yükseldiği bir gündür. Felsefi konulara olan merakınız artar. Eğitimlere katılabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Mesleğinizde yapmış olduğunuz doğru planlama sayesinde hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Uğraştığınız işleriniz arasında sosyal sorumluluk projeleri var ise rahatlıkla başarıya ulaşmanız mümkün olur. Gelecekle ilgili planlarınızı yaparken karamsar bir tutum sergilemeniz mümkün. Arkadaşlarınızla bir araya gelmeniz düşüncelerinizi dağıtacaktır. 

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Gün içinde uğraştığınız işlerinizle ilgili tanıtım, reklam, sosyal medya gibi araçları kullanabilirsiniz. Başlatmak istediğiniz projeleriniz için araştırmalar yapabilir, uygun olan zamanda harekete geçebilirsiniz. Bugünü daha durağın planlar yaparak geçirmeniz yararınıza olacaktır. Zaman zaman endişeli bir ruh hali içinde olmanız mümkün.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün uğraştığınız işlerinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Yarım kalmış işlerinize odaklanmakta, bitirmekte fayda vardır. Kendinizi yorgun ve dağınık hissedebilirsiniz. Belirli bir konuya odaklanmakta zorlanmanız mümkün. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilir, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz.

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