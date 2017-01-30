30 ocak 2017 Günlük Burç Yorumları

30 ocak 2017 pazartesi Günlük Burç Yorumları



KOÇ BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal davranışları sizin tutumunuza bağlı ve olayları incelerken, yapıcı olmaya çalışacaksınız. Güvendiğiniz konularda sadece kendi düşüncelerinizle hareket ettiğiniz için, gözden kaçırdığınız detayları sonradan görüyor ve zaman kaybettiğinizi daha sonra anlıyorsunuzBOĞA BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal davranışları sizin tutumunuza bağlı ve olayları incelerken, yapıcı olmaya çalışacaksınız. Güvendiğiniz konularda sadece kendi düşüncelerinizle hareket ettiğiniz için, gözden kaçırdığınız detayları sonradan görüyor ve zaman kaybettiğinizi daha sonra anlıyorsunuz.İKİZLER BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)Ay kombinasyon burcunuz Terazi'de ilerlerken, duygusal konularda daha değişken ve farklısınız. Aşk yaşantınız bugün hareketli seyredecek. Partnerinizle birlikte birçok sosyal aktiviteye katılacak ve yapacağınız işleri duygusal enerjinizle birleştireceksiniz. Bugün, katılacağınız toplantılarda çocuklarla aranız çok iyi olacak.YENGEÇ BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)Aile içi olayların günden kazanmasıyla enerjinizin daha arttığını hissedeceksiniz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, evinizle ilgili yapacağınız değişimlere yöneleceğinizi gösterirken, motivasyon gücünüzün de artmasına neden oluyor. Ay ve Jüpiter'in olumlu etkisini, sevdiklerinize aktaracağınız maddesel katkılarınızla ortaya koyacaksınız.ASLAN BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)Çevrenizde katılacağınız birçok toplantıda kişisel çekiciliğinizi rahat bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. İletişim konusunda kendi düşüncelerinde ısrarcı davranacak ve karşınızdaki kişileri duygusal anlamda etkileyecek. Yakın dostlarınıza yardım etme gereği duyacak ve onlara kendi bilgilerinizi aktarmak isteyeceksiniz.BAŞAK BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)Zihinsel aktiviteleriniz çok yüksek ve duygusal ilişkinizde karşılıklı konuşmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün yöneteceğiniz konularla kendinizi ortaya koyuyorsunuz. Ailenizin bazı problemlerini çözmek isteyecek ve maddesel desteğinizi onlara hissettirecek. fakat onların sizin özgürlüğünüze karışmasını istemiyorsunuz.TERAZİ BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)Ay burcunuza ilerlerken, duygusal konularda heyecanlı yönlerinizi ortaya koyacaksınız. Bugün partnerinizden de size destek vermelerini bekleyebilir ve onunla ortak çalışmalar yapabilirsiniz. İş yaşantınızda birlikte olduğunuz kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Sizin zaaflarınız, onları avantajlı hale getirecektir.AKREP BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)Beklediğiniz olayların gündeme gelmesiyle hareketleriniz hız kazanacak. Mücadele yönünüz ortaya çıkıyor. Çevrenizle uyumlu iletişimler içinde olacak ve yaratıcılığınızı kalıcı bir şekilde yaşama geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işlerde, sezgisel yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanacaksınız. Bugün, empati yeteneğiniz güçlü.YAY BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)Yeteneklerinizi sergilemek için uygun bir gün içindesiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkisiz kalmayarak kendi düşüncelerinizi rahat bir şekilde ortaya koyacaksınız. İçsel enerjinizin çok güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızla birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Onların renkli fikirleri sizi cezbedecek.OĞLAK BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)Özel konularınızın günden kazanmasıyla yaşam kalitenizde farklı bir boyut gelecek. Toplumsal enerjiniz çok güçlü fakat kendi fikirlerinize sıkı bir şekilde sarılarak mesleki başarınızı perçinlemek isteyeceksiniz. Bugün Ay tepe evinizde ilerliyor ve yüksek ideallerinizi ön plana çıkarıyor. Kendinizi aşma konusunda inatçı davranıyorsunuz.KOVA BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)Özgürlüğünüzü destekleyecek ve estetik yönden size motivasyon sağlayacak bir performans sergiliyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınız sonucunda beklediğiniz fırsatlar yağınıza gelecek. Kişisel yaratıcılığınızı kullanırken, başkalarının etkisinde kalmak istemiyorsunuz. Bugün, Ay'ın konumları kendinizi aşma konusunda size yardım edecek.BALIK BURCU 30 ocak 2017 pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)Yeni anlaşmalar yapmak için uygun bir gün. Başlangıçlar yapmanız için her türlü olanaklar size sunulacak. Doğru karar vermek istiyorsanız, başlarından etkilenmeden kendi içsesinizi dinlemelisiniz. Özellikle iş birliği gerektiren durumlarda, kendini menfaatlerinizi korumanız gerektiğini unutmamalısınız.