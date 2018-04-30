30 Nisan günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınız ile ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda, yakın çevrenizden eleştiriler alabilirsiniz. Finansal konularda düzenlemeler yapabilirsiniz. Duygusal olarak hassas olabilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde daha toleranslı olmanızda fayda vardır. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızdaki özveri sonucunda başarılı sonuçlar alabilirsiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde yüksek ve iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek oluşabilecek durumların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Maddi konularınızda yeni planlamalar yapabilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Alım satım konuları ile ilgilenebilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz konular gündeme gelebilir. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yeni başlangıçlar yapmak için planlar yapabilirsiniz. Başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar içindesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşünüp duygusallaşabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir. İlişkilerinizle ilgili fazla beklentiye girmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstelerinizle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İnandığınız konular hakkında daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklentileriniz fazla iyimser olabilir.