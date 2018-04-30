Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107868
ALTIN
171.221
DOLAR
4.0422
STERLİN
5.5506
EURO
4.8919
Müşteri çıkmadı
MÜŞTERİ ÇIKMADI
KTHY binası için açık artırma…
KTHY BİNASI İÇİN AÇIK ARTIRMA
Ercan’a inişlere sis engeli...
ERCAN’A İNİŞLERE SİS ENGELİ
Ölümlü kaza!
ÖLÜMLÜ KAZA
banner256
Flaş Haber
Ölümlü kaza!
Kapat

30 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

30 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:04
30 Nisan günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Hayatınız ile ilgili yenilikler yapmak isteyebilirsiniz. Hassas olduğunuz konularda, yakın çevrenizden eleştiriler alabilirsiniz. Finansal konularda düzenlemeler yapabilirsiniz. Duygusal olarak hassas olabilirsiniz. İlişkilerinizde beklentileriniz yüksek olabilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Otorite figürlerine karşı olumlu gelişmeler yaşanabilir. Tamamlanma ve olgunlaşma yaşayabilirsiniz. İlişkilerde güven ve denge ihtiyacı oluşabilir. Harcamalarınıza özen göstermenizde fayda var. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Gün içinde daha toleranslı olmanızda fayda vardır. Abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Çalışma hayatınızdaki özveri sonucunda başarılı sonuçlar alabilirsiniz. İşlerinizle ilgili yaptığınız programlarda iyimser bir beklenti içinde olabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yıpratan koşullara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İlişkilerinizden beklentileriniz artabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gün boyu kendinizi iyimser hissedebilirsiniz. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz uğraşlara yönelebilirsiniz. İkili ilişkileriniz gündeminizi oluşturacak. İlişkilerinize yükleyeceğiniz beklentiler, gerginliğe yol açabilir. Spekülatif konulara karşı dikkatli olmalısınız. Abartılı şeylerden uzak durmaya çalışın.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde yüksek ve iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler olabilir. Geçmişe ait ailevi konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinize güvenerek oluşabilecek durumların üstesinden gelebilirsiniz. Güven aradığınız konulara çekilebilirsiniz. Eviniz için yapacağınız harcamalar hakkında düşünebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Maddi konularınızda yeni planlamalar yapabilirsiniz. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Alacağınız yeni haberler gününüzü etkileyebilir. Güven ve istikrar arayışı içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle ilişkilerinizde beklentileriniz artabilir. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İş hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili dalgalanma yaşayabilirsiniz. Bu konu hakkında düşünüp yeni fikirler ortaya koyabilirsiniz. Alım satım konuları ile ilgilenebilirsiniz. İlişkinizle ilgileneceğiniz konular gündeme gelebilir. Bugün iyimser beklentiler içinde olabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Yeni başlangıçlar yapmak için planlar yapabilirsiniz. Başarılı girişimlerde bulunacağınız zamanlar içindesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara karşı daha fazla beklenti içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve istikrar arayışına girebilirsiniz. Harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen gösterin.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Kontrol kaybı yaşamamaya özen göstermelisiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde güven arayışı içinde olabilirsiniz. Beklentilerinizin karşılanmadığını düşünüp duygusallaşabilirsiniz. Abartılı davranışlardan kaçınmanızda fayda var.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızda istediğiniz desteği alacağınız bir gündesiniz. Otorite figürleriyle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maddi konularınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Gelecek beklentileriniz gündeme gelebilir. İlişkilerinizle ilgili fazla beklentiye girmemeye çalışın. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Üstelerinizle ilgili konularda olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz. İlişkilerinizde güven ve denge arayışı içinde olabilirsiniz. Fazla beklentiye girmemeye çalışın. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Yabancılarla ilgili konular gündeme gelebilir. Yeni ufuklara açılmak için hevesli olduğunuz bir gündesiniz. Babanızla ilgili konularda olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İnandığınız konular hakkında daha fazla paylaşım içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Beklentileriniz fazla iyimser olabilir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkente Nisan Yağmuru!
Başkente Nisan Yağmuru!
Taş ocağında kaza, 1 ağır yaralı...
Taş ocağında kaza, 1 ağır yaralı...
Bakan Çelen 1 Mayıs işçi bayramı bütün çalışanlar tatil yapsın açıklaması...
Bakan Çelen 1 Mayıs işçi bayramı bütün çalışanlar tatil yapsın açıklaması...
EL-SEN görev şehidi esmer'i anıyor...
EL-SEN görev şehidi esmer'i anıyor...
25 Nisan günlük burç yorumunuz
25 Nisan günlük burç yorumunuz
24 Nisan günlük burç yorumunuz
24 Nisan günlük burç yorumunuz
Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!
Görünüşü yüzünden kimse istemiyordu, hayatı bir anda değişti!
Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!
Pazar yerine ilgi bu hafta sonu da yoğun oldu!
21 Nisan günlük burç yorumunuz
21 Nisan günlük burç yorumunuz
Bahar yorgunluğuna karşı öneriler
Bahar yorgunluğuna karşı öneriler

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim