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30 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

30 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

30 Mart 2018 Cuma 10:09
30 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
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KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Kendinizi canlı ve güçlü hissedebileceğiniz bir gün. Aşk ve yaratıcılık konularında hareketlilik yaşamanız söz konusu. Bu konularda daha atılgan ve kararlı davranabilirsiniz. Duygularınızı göstermekten çekinmeyecek ve birlikte olduğunuz kişiyle güzel vakit geçirebilmek için hiçbir masraftan kaçınmayacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Aile ve ev konuları bugün de gündeminizin üst sıralarında yer alıyor. Bu konularda aldığınız bazı kararlar olabilir. Kararlarınızdan taviz vermeme ve hayata geçirmek için imkânlarınızı zorlama eğiliminde olabilirsiniz. Belki bu kararlı yapınız sizi başarıya götürecek. Ancak yine de olaylar ve kişiler karşında bir parça esnek davranmanız iyi olabilir.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Yakın çevrenizde bazı değişiklikler yaşanabilir. Kimi yakınlarınızın taşınacağı veya bir ayrılık yaşadığını duyabilirsiniz. Bu kişiler duygusal olduğu kadar zihinsel açıdan da size yakın olabilirler. Bu aynı zamanda iyi anlaştığınız bir iş arkadaşınızın işten ayrılacağı haberini duymak şeklinde de olabilir. Bugün alacağınız haberler sizi şaşırtabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. İşle ilgili konular ve özellikle para konuları yine gündeminizin ilk sırasında yer alıyor. Ancak iş ve gelirleriniz noktasında bazı kararlar söz konusu. Fikirlerinizde ısrarlı ve kararlı davranacaksınız. Kararlı olmak şüphesiz iyi bir özellik olsa da sizinle aynı fikri paylaşmayan insanları hemen düşmanınız ilan etmemelisiniz. Alıngan davranmamaya dikkat edin.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Bugün planlarınızı hayata geçirme konusunda son derece kararlı davranışlar sergileyebilirsiniz. Önem verdiğiniz konularda adım atabilir, hatta bu konularda çevrenizdekilere bir parça sert davranabilirsiniz. Planlarınıza bağlı kalmak adına esnekliğinizi yitirmemeye dikkat etmelisiniz. Yakın çevrenizle aranızda kırgınlık yaratmamaya özen gösterin.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Bugün ‘ektiğinizi biçtiğiniz’ bir gün olabilir. Şimdiye kadar yaptığınız işlerin ve söylediğiniz sözlerin yarattığı bazı sonuçlar söz konusu. Bu sonuçların iyi veya kötü oluşu tabi ki size bağlı olacak. Ancak bu sonuçları kabulleniş şekliniz sizi ruhsal anlamda geliştirebilir. Bunu unutmamaya özen göstermeli yaşamınızı değiştirebileceğinizi anlamalısınız.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. İşle ilgili destekler ve para konularında hareketli bir gün geçirebilirsiniz. İşinize verdiğiniz emeklerin hoş ve moral yükseltici şekilde karşılığını alabilirsiniz. Fikirleriniz iş arkadaşlarınız tarafından destek görebilir. Uğraştığınız bir anlaşma nihayet imzalanabilir ve beklediğiniz ödeme yapılabilir. Bugün işten yana kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Sorumluluklar ve anneye dair konular da bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı gelişmeler üzerinizdeki sorumlulukları arttırabilir. Bunlar sadece işinize ait sorumluluklar olmayabilir. Öte yandan gün içinde anne dair konularda da öne çıkabilir. Özellikle bu konuda anlayışlı davranmanız gerekebilir. Kararlarınızı sakin bir şekilde anlatmaya çalışın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Akademik konularda çalışıyorsanız bugün oldukça verimli bir gün olabilir. Dikkatinizi kolaylıkla çalışmanıza verebilirsiniz. Yeni fikirler veya ihtiyacınız olan hızlı düşünme bugün sizin için oldukça kolay gözüküyor. Fikirlerinizi sunmak içinde uygun şartlar söz konusu. Çalışmalarınız yenilikler yaratabilir. Atılımlarınızda kararlı davranmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Dönüşüm ve yenilenme konuları bugün öne çıkıyor. Bugün sizi rahatsız eden bazı konularda değişmeye veya bu konuların hayatınızdaki önemlerini değiştirmeye karar vereceksiniz. Sıklıkla sizin için sorun yaratan bu konular bugün bir kez daha önünüze gelecek. Ancak siz sorunları kökten çözüme kavuşturmak isteyeceksiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. İlişkiler ve ortaklar konularında adımlar atabilirsiniz. Gün içinde yaşayacağınız bazı olaylar sizi bu konularda bazı anlaşmazlıklara itebilir. Bu anlaşmazlıkların çözümü için anlayışlı olmak kadar kararlı olmanızda gerekebilir. Dengeleri sağlamak için kendi isteklerinizden vazgeçmemelisiniz. Ancak isteklerinizin sabit fikir haline de getirmeyin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün tüm gün Ay boşlukta. Sağlıkla ilgili konularda bazı endişelere kapılabilirsiniz. İşiniz ve diğer sorumluluklarınız bugün sizi yorabilir. Gün içinde pek çok konuyla ilgilenmeniz gerekebilir. Şüphesiz bu çalışma temposu yıpratıcı olabilir. Ancak sağlığınızla ilgili sürekli endişeli olmak yerine ciddi adımlar atmanız gerekiyor. Doktora gitmeli ve şikâyetlerinize çözüm bulmalısınız.

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