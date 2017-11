30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Aşk konusunda kafa karışıklığı yaşadığınız kimi konularda önemli adımlar atacaksınız. İş hayatınızda oldukça yoğun bir gün geçireceksiniz hatta bunun stresini yaşayacaksınız. Çeşitli gelir kaynakları elde edeceğiniz bir gündesiniz. Eğer istediğiniz şeyleri kendi lehinize çevirmeyi başarabilirseniz elde ettiğiniz kaynakları sürekli hale getirebilirsiniz. Sağlığınızı ihmal ettiğiniz bir gerçek havalar soğuyor dikkat edin.



BOĞA BURCU



Bugün özel hayatınızda biriken sorunlar sizi gergin ve sinirli yapabilir. Ve bu durum işinizdeki motivasyonunuzu olumsuz etkileyebilir. İş arkadaşlarınızla tartışmalar yaşayabilirsiniz. Sorunun çözümü için zaten elinizden geleni yapıyorsunuz, sakin olun ve kendinizle barışın. Yakın arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirmek iyi gelebilir.



İKİZLER BURCU



Bugün sizin karar gününüz, cesur adımlar atacaksınız. Özellikle işinizle ilgili uzun zamandır üzerinde çalıştığınız konuda kararlar almaya başladınız bunun için geçmişi unutmalı ve gelecek için sağlam adımlar atmalısınız. Bugünlerde her konuda aşırı bir hırsa kapıldınız. Bu hırsınız size yanlış şeyler yaptırabilir. Özellikle parasal konulara dikkat.



YENGEÇ BURCU



Aslında dışa dönük birisiniz ama bugün enerjiniz oldukça düşük. Normalin dışında içinize kapanık bir görünüm sergiliyorsunuz. Küçük ödüllerle kendinizi şımartın ve enerjinizi yükseltin. Yeni fırsatlar her an kapınızı çalabilir. Özellikle aşk konusunda önemli gelişmelerin yaşanacağı bir gündesiniz. Parsal konularda beklemediğiniz bir ödeme canınızı sıkabilir.



ASLAN BURCU



Bugünlerde duygusal kararlar almaktan kaçının. Bazı planlarınızda aksaklıklar olabilir, maddi kaynaklarınızı sorumsuzca harcadınız ve bunun zararını şu an görüyorsunuz. Yeni bir karar almak için uygun bir günde değilsiniz mantık hataları yapabilirsiniz. Yalnız kalmak isteğinizi de abartmayın. Uyku düzensizliğiniz sağlığınızı da etkilemeye başlıyor, dikkat.



BAŞAK BURCU



Bugün işinizle ilgili teklifler alabilirsiniz ve bu teklifler sizin için önemli olacak. Karar için beklemeniz gereksiz zaten uzun zamandır beklediğiniz bir konuydu. Artık umudu kestiğiniz bir maddi kaynak elinize ulaşıyor bunu dikkatli harcamalısınız. Şanslı bir gününüzdesiniz. Bu fırsatı değerlendirmeli ve değişik şeyler yapmayı denemelisiniz.



TERAZİ BURCU



Sizin duyarlı kişiliğiniz herkesin dikkatini çeken bir özellik ve kapınız çok fazla çalıyor. Bugünlerde yakın çevrenizden yardım istediği alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda kafanız oldukça yoğun ve bununla meşgul olmaktan sosyal hayatınıza odaklanamıyorsunuz. Bugün ikili ilişkilerinizde hayli güçlü çıkacaksınız ve bunu fırsata çevireceksiniz.



AKREP BURCU



Bugünler aşk konusunda önemli adımlar atabilirsiniz. Belirsizliklerden kurtulup yeni adımlar atacağınız bir dönemdesiniz. Aşk hayatınıza paralel olarak iş hayatınızda bir şeylerin yoluna giriyor olması sizi hayli hoşnut ediyor. Maddi konularda eliniz hayli bonkör başkalarına bir şeyler almayı çok seviyorsunuz ancak dikkatli harcamalar yapmalısınız.



YAY BURCU



Siz normalde de sakin biri değilsiniz, enerjiniz çoğunlukla çok yüksek. Ancak işinizle ilgili aceleci davranışlarda bulunmak sizi zora sokacak, bu konuda daha dikkatli olmalısınız. Maddi konularda hızlı ve başarısız kararlar alıyorsunuz bunun zararını çokça gördünüz ancak yine de akıllaca davranmıyorsunuz. Ruhsal açıdan rahatlamak istiyorsanız ne istediğinize karar vermelisiniz.



OĞLAK BURCU



Son zamanlarda özel hayatınızda işler çok da yolunda değil. Bunun önemli nedenlerinden birinin sizin işinize olan aşkınız. Ama artık partnerinize biraz daha zaman ayırmalısınız, sizin için faydalı olacaktır. Yeteneklerinizin farkındasınız ve bunu kullanabilmek için yeni fırsatlar kolluyorsunuz. Bazı hayalleriniz gerçekleştirmek istiyorsunuz ancak bunun için seçtiğiniz yöntem biraz gerçek dışı bunu fark etmelisiniz.



KOVA BURCU



Yaşadığınız zor zamanlar artık geride kaldı. Bir an evvel kendiniz toparlamalı ve yeniden hayata dönmelisiniz. Ruh haliniz sevdiklerinizi de kaygılandırıyor. Akşama doğru bazı önemli kararlar alabilirsiniz ve bu kararlar hayatınızda köklü değişikliklere neden olabilir. Geleceğe yönelik parasal kaynaklarınızda farklı yollar seçeceksiniz bu yollar sizin için son derece farklı sonuçlar getirecek ve karlı çıkacaksınız.



BALIK BURCU



Bugün işinizle ilgili önemli kararlardan uzak durun. Dikkatsizliğiniz pahalıya patlayabilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız bazı iş birlikleri bozulabilir, bunun için yapabilecek bir şeyiniz yok ancak işi tekrar gözden geçirmeli ve hemen pes etmemelisiniz. Sizin düşündükleriniz ile sevgilinizin düşündükleri arasında bu aralar derin farklılıklar oluşabilir, soğukkanlı olun.