30 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün işinizle ilgili kendinizi baskı altında hissetmenize neden olacak durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sessiz kalırsanız hem ruhsal fiziksel olarak etkileneceğinizi unutmayın. Siz doğru bildiğiniz yoldan yürümeye devam ederseniz, sonunda kazanan olabilirsiniz. Özel hayatınızda ise yeni tanışacağınız biri ile yeni bir ilişkiye başlama olasılığınız oldukça yüksek.Bugün iş ve özel yaşamınızda dengelerin yerine oturmaya başladığı göreceksiniz. Aldığınız kararları uygulamaya başladığınızdan bu yana uzunca bir yol katettiniz ve işler yoluna girmeye başlıyor. Artık daha güvenli hareket etmeye başlayabilirsiniz. Bugünlerde partnerinizle yapacağınız bir seyahat her ikinize de iyi gelecektir.Kuşkucu halinizden uzaklaşmayı ve yeni fikirlere açık olmayı başarabilirseniz, önünüzde engel teşkil eden pek çok şeyi aşarak güçlü bir çıkış yakalayabilirsiniz. İstikrarlı ve kazançlı bir dönem hiç de uzağınızda değil. Bu sure içinde dikkat etmeniz gereken en önemli konu dikkatsizlik. Başarı için yapmanız gereken en önemli şey, biraz daha dikkat.YENGEÇ BURCUBugünlerde işinizle ilgili fikirleriniz oldukça dikkat çekiyor. Düşünce ve önerilerinizi kaygılanmadan ortaya koymanız insanlar üzerinde güven ve saygı görmenizi sağlayacaktır. Bu başarılı zamanı sorumluluklarınızı her zaman olduğundan daha fazla önemsemelisiniz. Özel yaşamınızda ise yaşadıklarınız sizi duygusal olarak sorumluluk almaya ve ciddi düşünmeye sevk eder.Bugünlerde katılacağınız bir tören sizi yıllar öncesine götürebilir ve bir geçmiş değerlendirmesi yapmanıza neden olabilir. Yüzleşmekten kaçındığınız bir çok konu yeniden gündeme gelebilir ve içsel bir hesaplaşma yaşayabilirsiniz. Bunun sizin için daha iyi sonuçlar doğuracağını gözardı etmeyin ve cesur olun. İyi bir haber de maddi durumunuzla ilgili. Bu konuda şans sizden yana.Son zamanlarda ruhsal ve fiziksel enerjinizin oldukça yüksek. Bu durum iş hayatınızda başarılı çıkışlar elde edebileceğiniz fırsatlar yaratabilir. Ancak kibire kapılmadan, birlikte çalıştığınız fikir ve görüşlerine önem verdiğiniz insanların uyarılarını dikkate almak kaydı ile. Özel yaşamınızda ise bir takım karışıklıklar söz konusu olabilir, duygularınız için kendinize zaman ayırın.Bugün oldukça duygusal bir gün sizi bekliyor. Bir çok konuda yanlış anlamalar yaşayarak, sevdiklerinizi kırabilir hatta onulmaz yaralar açabilirsiniz. Özellikle bugün karşınızdakileri daha bir dikkatli dinleyip onları doğru anladığınızdan emin olmaya çalışın. Maddi konularda beklenmedik sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kredi kartı harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var.Bugün yaşamınızda ki hiçbir konuya tereddütlü yaklaşmayın ve olabildiğince net hatta keskin davranın. İş hayatınızda yeni fikir ve projelerinizi ortaya koymaktan çekinmeyin ısrarcı ve girişimci davranın. Sonuçları herkesi mutlu edecektir. Akşam saatlerinde katılacağınız sosyal bir faaliyet özel hayatınızda hareketli günlerin başlangıcı olabilir.Bugün kendinizi özgür ve mücadeleci yanınız harekete geçiyor. İş hayatınızda var olan şartlarınızı iyileştirerek, çalışma ortamınızda daha iyi imkanlar sağlayabilmeniz için adımlar atabilirsiniz. Ailevi ilişkilerinizde bir takım kararsızlıklar kendinizi olduğunuz gibi ifade etmekte zorlanmanıza neden olabilir. Bu sizi strese sokabilir ki bu da sizin en büyük düşmanınız. Biraz daha relax.Bugün kendinizi ağırlıklarınızdan kurtulmuşçasına huzurlu ve dinamik hissederek güne başlayacaksınız. Kararlı oluşunuz ve değişimi tüm benliğinizle kabul etmeniz her geçen gün sizleri daha da güçlendirecek. İş hayatınızda ise oldukça şanslı bir gün. Geçmişte kalan bir alacağınızı tahsil edebilir ve maddi anlamda bir hayli rahatlayabilirsiniz.Bugün oldukça neşeli ve enerjik bir ruh hali ile güne başlayabilirsiniz. Bir süredir bastırdığınız duygularınızın özgürleşmesi sizi iş hayatında da farklı ve başarılı kılacaktır. Kendinize olan güven ve saygınız çevrenizi de fazlasıyla etkileyecektir. Özel hayatınızda yaşanacak hareketlilik ise yepyeni günlerin sadece başlangıcı.BALIK BURCUBugünlerde işinizle ilgili konularda kontrolü başkalarının eline bırakmadan hareket etmelisiniz. Hiç beklemediğiniz insanlardan zararlar görebilir, sizin için önemli bir işinizde düzeltilmesi güç aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insanın ortak çıkarlarınızı düşünerek hareket ettiğini biliyorsunuz, güvensizlik ilişkinizi zedeleyebilir.