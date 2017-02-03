3 Şubat Günlük Burç Yorumları

3 şubat 2017 Çarşamba Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bu aralar sevgiliniz pek davetkar görünüyor sizin de sizin de onun bu cesur davranışlarına nasıl cevap vereceğiniz merak konusu. İş hayatınızda herkesin çok istediği ancak yöneticinizin size uygun gördüğü bir iş seyahati var bu sizin için bir şans sevinmelisiniz. Bazı konularda çok iyisiniz ancak cesaretiniz yok bunu yenmelisiniz.

BOĞA BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

İlişkinize fazla müdahalede bulunulduğu yönünde düşünceniz var ancak bu kişilerin iddiası ise sizi düşündükleri yönünde oluyor ve bu durum canınızı iki kere sıkmış oluyor. Son zamanlarda iş yerinizde geliştirdiğiniz bazı iş taktikleri çözüm konusunda pek başarılı olmuyor ancak hemen canınızı sıkmayın ve pes etmeden devam edin küçük hatalar söz konusu olabilir. Arkadaşlık ortamında daha fazla zarar görmek istemiyorsanız sınırları şimdiden koyun.

İKİZLER BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Güne duygusal başlayıp enerjik ve hareketli bitireceksiniz sizin yapınız bu renkli olmayı birden üzülmeyi sonra yeniden gülmeyi seviyorsunuz. Çoktandır yapılaması gereken işleri artık yapmalısınız bunun önemli bir kısmını bu gün bitireceksiniz. Kendinize zaman ayırmayı seviyorsunuz akşam saatlerinde sevdiğiniz bir insanla buluşabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Duygusal açıdan yapmak istediğiniz bir çok şeyi yapamayacaksınız ve bu aralar sevgilinizle aranız bozuktu ve onun in elinizden geleni yapamaya hazırdınız ancak uygun ortamı bir türlü bulamıyorsunuz. Bu aralar iş hayatınızda da verimli bir çalışma sergilemiyorsunuz, sık sık molalar düzenleyecek ve bu molaları uzatacaksınız. Bu aralar iki kere düşünün akıllıca davranın zira pişman olacak hareketlerde bulunmayın.

ASLAN BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Aşk hayatınızda sanki kısıtlanmışsınız bu hissi size yaşatan sevgilinizin aşk geçmişi onun bir yerlerde sürekli karşınıza çıkacağını düşündüğünüz geçmişi sizi kısıtlıyor. Kariyeriniz ise sizin elinizde ve sizin istediğiniz yönde gelişiyor. Hareketli bir sosyal hayatınız var ve bu sizi bu aralar mutlu eden tek şey.

BAŞAK BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Ortada bazı sorunlar var ancak bu sorunların çoğu sizden kaynaklanıyor. Çok kıskanç davranıyorsunuz ve bu sizin tavrınız karşısında sizden uzaklaşmayı seçiyor. İş hayatınızda oldukça başarılısınız ve bu durum böyle gittiği sürece terfi söz konusu olabilir. Bazı çevreler sizi takdir ederken bazıları ise sizi yeriyor sanırım bunun sebebini biliyorsunuz. Bazı sorunlarınızı kökten çözümlemek için uğraşmalısınız bu sizi mutlu edecektir.

TERAZİ BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Mantığınızdan çok duygusal davranıyorsunuz bu size zaman zaman kaybettiriyor zaman zaman ise kazandırıyor. Bilirsiniz her durum kendine özgüdür. İşinizle ilgili bazı yoğun durumlar söz konusu ve bu durumun üstesinden gelmek sizin elinizde. Çok sabırsızsınız az olsun sabırlı davranın ve sonunda göreceksiniz ki isteklerinizi elde edeceksiniz.

AKREP BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Heyecan dolu bir sevgiliniz var bu sizi mutlu ediyor. Bu size kendinizi heyecanlı hissettiriyor. İş hayatınızda bazı değişiklikler söz konusu ancak bu duruma ayak uydurmakta zorlanmıyorsunuz artık alıştınız hatta bir değişiklik ister oldunuz. Bu aralar önemli insanlarla tanışacaksınız çevreniz genişleyecek ilerde bu kişilerle farklı işler yapma fırsatı bile bulabilirsiniz.

YAY BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Aşk hayatınızda farklı duyguları bir arada yaşamaya alıştınız ancak böylesini uzun süredir yaşamamıştınız sevgilinizden hiç beklemediğiniz bir sürpriz alabilirsiniz ve bu size kendinizi farklı hissettirecek. İyi niyetlisiniz bu durum çevrenizde olumlu etkiler bırakıyor ancak iş konusunda da bu durumun faydasınız görseniz de özellikle bürokrasi boyutunda bazı engellere takılıyorsunuz. Aşk konusunda ciddi değilken bir anda ciddileşmeye başladınız.

OĞLAK BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Aşk hayatınız dolu dizgin ancak kısa süreli ilişkiler söz konusu bu sizin umursamaz tavırlarınızdan kaynaklanıyor olabilir. işinizle ilgili elinizden geleni yapıyorsunuz ancak bazı konular sizin dışınızda artıyor örneğin maddi konularda anlaşmaya varmak istiyorsunuz fakat sizden önce bazı şeyler çoktan yapılmış. Son zamanlarda maddi konularda fazla eliniz açık, iyi niyetinizi suiistimal eden insanlar olabilir.



KOVA BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Sevgiliniz sizin sevginizden emin olmak istiyor size aşık ancak sizin dışa dönük haliniz onu sizden uzaklaştırıyor. Sizden ilgi bekliyor ve bu durum halinde onun da aklında bazı durumlar var ve bunu değiştirecek. Farklı bir iş hayatına atılmak istiyorsunuz bu fikri sağlamanız durumunda farklı bir iş deneyimi edineceğiniz gibi gelirinizde artacak.

BALIK BURCU 3 şubat 2017 çarşamba GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Aşka hayatınızda güçlü bir döneme giriyorsunuz ve bu sizi duygularınızı karşı tarafa fazlasıyla geçirmenizi sağlayacak. Karşılıklı bir sevgi seli yaşarken sevgilinizde sizde hayli mutlu olacaksınız. Bazı işlerinizi tamamlamak için mükemmel zamanlara gireceksiniz bu günlerin kazanımlarınız alacaksınız. Farklı bir ortama gireceksiniz ve bu farklılıklar size ilginç insanlar tanıma fırsatı sağlayacak.