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4 Yıl Hapis Yatacak

Yaşam:
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29 Temmuz 2017 Cumartesi 06:07

29 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

29 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Bugün duygusal bir gündesiniz. Geçmişin hesapları nedeniyle ruhsal olarak oldukça yoğun ve duygusal bir dönem geçiriyorsunuz. Neden niçin ben soruları beyninizi kemirip durur adeta. Geçmişinizin sizi bu denli üzmesine izin vermemeli ve yaşananları affetmeyi seçmelisiniz. Hafta sonunu kendinize ayırın ve dinlenin.

BOĞA BURCU 

Bugünlerde her zamanki gibi sezgileriniz çok kuvvetli. Ruhsal enerjiniz oldukça kuvvetli. Yaşayacağınız olaylar konusunda sizlere rehberlik edebilecek bu özelliğinizi önemsemelisiniz. Aile ilişkilerinizde var olan gerginlikleri daha fazla uzatmadan yapıcı tutumlar sergilemek sizi de içinizde bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtaracaktır.

İKİZLER BURCU 

Bugün sizi maddi konularda yeni fırsatlar beliyor olacak. İyi düşünmeli ve değerlendirmelisiniz. Aklınızı kullandığınız takdirde kazançlı çıkacaksınız. Bugün uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız bir haber ya da karşılaşma aşk hayatınızın renklenmesini sağlayacaktır. Belki geçmişte kalan bir kalp yarası AŞK ile iyileşecektir siz yeter ki cesaretli davranın.

YENGEÇ BURCU 

Bugün arkadaşlarınız sayesin çok önemli gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Davet edileceğiniz toplantı ya da buluşmayı önemseyin. Özel yaşamınızda ise partnerinizin baskıcı tavırları karşısında kendinizi çaresiz hissederek bunalabilirsiniz. Gün size zehir olsun istemiyorsanız zihninizi boşaltacak aktivitelere yönelin

ASLAN BURCU

Bugün kendinizi ödüllendirin. Özellikle tartışmalardan uzak durun ve uzun zamandır emek verdiğiniz çalışmanızın meyvelerini almaya başladınız. Yakında herkes size kutlamaya gelecektir. Özel yaşamınızda da dengeli davranmaya çalışmalı anlık kararlarla yanlış söylemlerde bulunmamalısınız.

BAŞAK BURCU 

Bugünlerde özel hayatınızla ilgili önemli kararlar verebilirsiniz. Uzun süredir devam eden bir beraberlik içindeyseniz ilişkinizi resmileştirmek için önemli bir adım atabilir ve yakınlarınızın desteğini alarak hareket edebilirsiniz. Duygusal ve maddi konularda sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz.

TERAZİ BURCU 

Bugün özellikle kontrolü elden bırakmamalısınız. Sinirlerinize hakim olmalısınız. Anlık öfkeler farklı arayışlar içine girmenize sebep olabileceğinden geri dönüşü mümkün olmayan hatalar yapmanıza neden olabilir. Sakin olun ve sevdiğiniz insana haksızlık etmeden hareket edin. Kredi kartı harcamalarınıza dikkat.

AKREP BURCU 

Bugünlerde her şey üstünüze geliyor. Duygusal olarak sizi zor duruma sokan bu ruh halinden bir an evvel çıkmalısınız. Duygusal ve maddi konularda sezgilerinizin sesine kulak vererek hareket etmeniz gereken bir gündesiniz. İçinizden yükselen özgürlük duygunuzu kontrol etmeli ve sorumluluklarınızın bilinciyle hareket etmelisiniz.

YAY BURCU 

Bugün güneş sizin için doğdu. Aldığınız güzel haberlere bugün yenileri de eklenebilir. Geçmişte deneyimlediğiniz olaylardan sıyrılarak; ruhsal anlamda arınmanız için iyi bir gündesiniz. Özel yaşamınızda ise, partnerinizin size olan adımlarını görmezden gelmeyin. Spor yapmayı da ihmal etmeyin.

OĞLAK BURCU 

Uzun zamandır sürekli başkaları için düşünür ve hareket eder haldesiniz. Sevdiğiniz insanlar için haddinden fazla fedakarlık yapmaktan vazgeçmelisiniz artık. Son derece duyarlı, hayal gücü yüksek, kolay etkileyen ve başka insanlara hoş gözüken bir portre çiziyorsunuz bugün. Dikkat edin başkalarına değil öncelikle kendinize ve size değer veren insanlara hoş görünün.

KOVA BURCU 

Bugün kontrollü davranmak ve algılarınızı açık tutmak zorunda kalabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi kimsenin etkilemesine izin vermeyin. Kimsenin etkisinde kalmadan diplomatik davranın. Bırakın sezgileriniz size rehberlik etsin. Özel hayatınızda dikkat… Tartışmalı bir gün olabilir.

BALIK BURCU 

Bugün özel hayatınızın negatif etkileri gününüzü mahvedebilir. Her doğruyu her yerde söylemek değildir marifet doğru olanı doğru zamanda söylemektir. Bunu aklınıza getirin ve davranışlarınızı buna göre belirleyin. Kendinizi dinlemeli ve sorunlara çözüm için yeni kararlara vermelisiniz. 
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29 TEMMUZ 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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