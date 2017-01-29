29 ocak Pazar Günlük Burç Yorumları

29 ocak 2017 Pazar Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendi başınıza çalışmaktan ve yalnız olmaktan keyif alacak ve daha verimli olacaksınız. Yalnız olmak mutlaka başkalarından izole olmak anlamına gelmiyor, sadece kendi iç dünyanıza yoğunlaşacaksınız.

BOĞA BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Ay, bugün arkadaşlık evinize geçtiğinden kalabalık

ortamlarda bulunma şansınız yüksek. Arkadaş, grup ve ikili ilişkilerde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Ne kendinizden ödün verecek, ne de gruptan ayrı kalacaksınız.

İKİZLER BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Burç değiştiren Ay'ın enerjisiyle sorumluluklarınız ve kariyeriniz her şeyden önce gelecek. İşlerinizi zorlanmadan rahat bir ortamda tamamlayabilirsiniz. Yakın çevreniz işleri kaytarmanız için sizi ayartmaya çalışabilir.

YENGEÇ BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Büyük düşüneceğiniz, büyük hayaller kuracağınız bir gündesiniz. Maddi konularda yaratıcı çözümler üretebilir ve iyimser duygular içinde olabilirsiniz. Detaylarla ilgilenmeyeceksiniz.

ASLAN BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Bugün ortak gelirler ve başkalarıyla aranızdaki maddi paylaşımlar ön planda olacak. Maddi konularda bağımlı olmanız başkalarına müsriflik gibi gelen para harcama şeklinizi kısıtlayacak.

BAŞAK BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Bugün partneriniz ve ikili ilişkiler ön planda. Yakın ilişkilerinizde uyum ve huzuru bulabilir ve beraberliğinizden memnun olabilirsiniz. Her ne yaparsanız, bir başkasıyla ortak hareket ederek yapmaya bakın.

TERAZİ BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Günlük işlere öncelik verdiğiniz ve görev duygusunun ön plana çıktığı bir gün sizi bekliyor. Yaptığınız işten zevk alacak ve emeklerinize değdiğini düşüneceksiniz. Yaptığınız iş ile değer yargılarınız çelişmeyecek.

AKREP BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Sizin gibi hassas su elementi Balık burcundaki Ay'ın enerjisiyle hayat daha kolay gelecek ve kendinizi zinde hissedeceksiniz. Ciddi işler yerine hayatın zevkli yönlerine odaklanmak isteyebilirsiniz. Karşı cinsle ilişkileriniz iyi gidiyor.

YAY BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım-22 Aralık)



Bugün dış dünyada meşgul olsanız bile evinizde ve kendi iç dünyanızda kendinizi daha güvenli ve huzurlu hissedebilirsiniz. Anne babanızla olan ilişkileriniz de ön planda, size destek olabilir ve moral verebilirler.

OĞLAK BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün hızlı tempolu ve hareketli bir gün olabilir. Toplantı ve görüşmeler, yazışmalar ve telefon trafiği yoğun olabilir. Gün içinde uzun süre yolda vakit geçirebilirsiniz.



KOVA BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bugün para konuları ön plana çıkıyor. Son birkaç gündür duygularınızı yoğunlaştıran Ay'ın enerjisi bugün maddi dünyaya yöneliyor ve dikkatiniz dağılıyor. Harcamalar, ödemeler ve para işleri ön planda.

BALIK BURCU 29 ocak 2017 Pazar GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Burcunuza geçen Ay'ın olumlu etkisi iyi ilişkiler kurmanıza ve duygularınızı dolu dolu yaşamanıza yardımcı olacak. Bulunduğunuz ortamlarda ön planda olacaksınız ancak bakış açınız tek taraflı olabilir.​