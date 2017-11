29 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugün iş hayatınızla ilgili bazı tatsız konuşmalar gündeme gelebilir. Bunlar sizin çalışmanızı ve başarınızı kıskananların ortaya attığı can sıkıcı konularla ilgili olabilir. Sakin olun ve üzerinde durmadan yolunuza bakın. Özel hayatınızda ise sizi bekleyen önemli gelişmeler var. Hayatınızla ilgili önemli kararları vermenin zamanı geldi.



BOĞA BURCU



Bugün özellikle aile içinde yaşanacak fikir ayrılıkları ve tartışmalardan uzak durmalısınız. Herkesin doğrusu kendinedir sizin ki size başkalarının ki kendilerine. Yaşananları kötü yönü ile değil bir de iyi yönü ile değerlendirmeye çalışın. Maddi konularda yeni yatırımlar yapmak için önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz. Doğru karar kazandıracaktır.



İKİZLER BURCU



Son zamanlardaki yorgunluğunuz ve yaşadığınız stres nedeniyle yakınlarınızla ciddi gerginlikler yaşayabilir, öfkeyle yanlış kararlar alma eğiliminde olabilirsiniz. Onlarla yaşadıklarınızı paylaşın, mutlaka size destek olacaklardır. Özel hayatınızda çok daha iyi şartlarda yeni başlangıçlar ve fırsatlara kavuşabilirsiniz. Kararlarınızı alırken başkalarına değil kendinize güvenerek hareket edin.



YENGEÇ BURCU



İnsanların gayri ciddi ve işgüzar tavırları sizi etkiliyor. Haksızlığa uğradığınız düşüncesiyle hırsınızın esiri olarak büyük yanılgılar içine düşebilirsiniz. Dikkatli davranın. Özellikle işinizle ilgili konularda egonuzu kontrol altına almalı çevrenizde sizi yanlış yönlendiren hemen her konuda haklı olduğunuzu söyleyen kişilerin sözlerine itibar ederek hareket etmemelisiniz.



ASLAN BURCU



Neredeyse yıl bitti ve siz yoğun bir iş temposu ile çalıştınız. Başarı için hazır olun, emeğinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Sürprizler yüzünüzü güldürecek. Özel yaşamınızda ise beklediğiniz kişi her an kapınızı çalabilir. Karamsar olmayın beklediğinize değecektir. Diyete başlamayı düşünüyorsanız bugün sizin için idealdir. Metabolizmanızın hızla size yardımcı olacağını göreceksiniz.



BAŞAK BURCU



Bugün enerjiniz sizi bile şaşırtacak düzeyde çok yüksek. Egonuzu kontrol altına alıp ertelediğiniz işleri bugün gündeminize alın. Başarı bugün sizin payınıza oldukça cömert. Maddi konularda da şanslı gününüzdesiniz. Harcamalarınız kontrol altında tutarsanız ciddi bir yatırım bile düşünebilirsiniz. Kolesterolünüze dikkat.



TERAZİ BURCU



Bugünlerde hayata karşı çok fazla hırslısınız. Yapmak isteyip yapamadıklarınız, kazanamadıklarınız, başarısız ilişkilerinizin öfkesini bir anda çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu durum hem işinize hem özel hayatınıza çok fazla zarar verecektir. Kontrolünüzü yitirmeden sakinleşin ve planlarınızı yapıp doğru zamanda doğru kararları alın.



AKREP BURCU



Bugünlerde artan öfkeli halinizi kontrol altına almalısınız, hayat her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez. İş hayatınızda belirsizlikler ile karşılaşabilirsiniz. Sabırlı ve yapıcı yaklaşımlar sizin kazancınız olacaktır. Özel yaşamınızda ise sizi şaşırtacak haberlere hazırlıklı olun. Beklemediğiniz gelişmeler yaşanabilir ve sizin kararınız her şeyi değiştirebilir.



YAY BURCU



Hesap yapmakta üzerinize yok ancak günün sizler için şifresi endişelerinizden kurtulun. İş ve özel yaşamınızı ilgilendiren konularda haklılığınızı ispatlamak adına birlikte olmaktan hoşlanmadığınız kişi ya da kişilerle iletişim kurup enerjinizi düşürmekten vazgeçmelisiniz. Kendinize haksızlık yapmamalı ve sezgilerinizin sizi yönlendirdiği yola yönelerek hareket etmelisiniz.



OĞLAK BURCU



Yoğun temponuz düşüncelerinizin temelsiz olmasına neden oluyor. Sevgilinizle ilişkinizdeki bazı konularda gerçekçi olmanız için güçlü olmalısınız. Emek verdiniz sabırlı davrandınız ama yetmediğine karar verdiniz bu duygular sözlerinize yansıyacak ve beraber olduğunuz insanın üzerinde soğuk duş etkisi yaratacak. Hissettiklerinizi söyleyin ve onu kendi haline bırakın.



KOVA BURCU



Bir süredir hayatınızda boşvermiş bir haliniz var. Bir an evvel toparlanmalı ve tüm enerjinizi iş hayatınızda yansıtmalı biriken tamamlamanız gereken işlerinizi tamamlamalısınız. Özel yaşamınızda ise dedikodular aslı astarı olmayan söylemler bir anda ilişkinizin üzerine karabasan gibi çökebilir ve kendinizi gerçekten uzak yaklaşımlarla ilişkinizi bitirme çabası içinde bulabilirsiniz çok dikkatli davranın.



BALIK BURCU



Çevrenizdeki gereksiz iletişimler sizi fazlasıyla bunaltıyor. İnsanların bitmek bilmeyen problemleriyle fazlasıyla yorulmuş durumdasınız. Artık kendinizi çekip hayatınıza odaklanmalısınız. Özel hayatınız da bu durumdan fazlasıyla etkileniyor. Enerjinizin sürekli düşmesi partnerinizde belirsizlik yaratıyor. Stres ise sağlığınızın en büyük düşmanı.