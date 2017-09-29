Yaşam:
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29 Eylül 2017 Cuma 06:34

29 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

29 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Bugün maddi manevi şanslı günlerinizden birindesiniz. Bugünlerde iletişime önem verin dostlarınızdan gelecek destek sizleri daha da güçlü bir konuma taşıyacak. Yenilikçi devrimlere hazır olun. Özel yaşamınızda sevdiğiniz insanın yaşadıklarına adil bir yaklaşım içinde olmaya çalışın. Zihninizde farklı düşünceler oluşmasına ve sevginizin zarar görmesine izin vermeyin.

BOĞA BURCU 

Bugün özellikle iş hayatınızda maddi konularda ortaklaşa hareket ettiğiniz insanlar yüzünden zorluklar yaşayabilirsiniz. İyi niyetli tutumunuzla başkalarının yaptığı harcamaların bedelini siz ödeyebilirsiniz. Doğrusu bugün duygularınızla değil aklınızla hareket etmelisiniz. Sağlığınız açısından bugünlerde mevsim değişikliklerine dikkat.

İKİZLER BURCU 

Bugün işinizle ilgili konular da iletişime fazlasıyla önem verin. İş yerinizde yaşanacak değişikliklerin önemli bir parçası olabilirsiniz. İletişim sizin en büyük avantajınız bunu değerlendirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise sosyal hayatınıza biraz daha önem vermelisiniz. Yeni insanlar tanımanın yaşamınıza katacağı güzel enerjilerle hayatınızı daha renkli hale getirebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Bugün işinizle ilgili yeni bir görüşme yapabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz. Üzerinizdeki yükü paylaşabileceğiniz yeni insanlar iş hayatınıza dahil olabilir. Bu gelişme size maddi olarak da yeni kapılar aralayabilir. Özel hayatınızda ise ailenizle birlikte beklenmedik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hayat sürprizlerle dolu.

ASLAN BURCU 

Bugün ruhsal enerjiniz oldukça yüksek. Sabah saatlerinde birlikte çalıştığınız insanlara yardım ederek insanların size olan düşüncelerini etkileyebilir ve sizi daha iyi tanımalarını sağlayabilirsiniz. Siz hesapsız yapmış olsanız da bu sizin işinizdeki pozisyonunuzu olumlu yönde değiştirecektir. Bugünlerde beklediğiniz haber geç de olsa gelecek ve maddi olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

BAŞAK BURCU 

Bugünler iş hayatınızda beklenmedik değişiklikler yaşanabilir ve yeni bir göreve getirilebilirsiniz. Bu dönemde size sunulan dan çok kendi isteklerinizi hayata geçirmek için çabalamalı ve mümkün olduğunca ön planda olmaya özen göstermelisiniz. Bugün gerek özel yaşamınızda ki arkadaşlarınızla gerekse çalışma arkadaşlarınızla tartışmalardan uzak durmalısınız.

TERAZİ BURCU 

Bugün zihniniz oldukça karışık. Bu nedenle huzurunuzu kaçıracak düşüncelerinizden uzaklaşmalı ve ruhsal enerjinizi yükseltecek aktivitelere yönelmelisiniz. Maddi konularda bugün boyunca olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizin dışında sosyal yaşamınıza da önem vermeli arkadaşlarınızla bir arada zaman geçirmelisiniz. Bu sizin en iyi ilacınız olabilir.

AKREP BURCU 

Bugün yakın çevrenizden gelecek bir haber nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaktan yoruldunuz evet ancak bunun sizin tercihiniz olduğunu unutmamalı, başkalarını suçlamak yerine kendinizi değiştirmeye başlamanız gerektiğini kabul etmelisiniz. Bu durumun ne iş hayatınıza etki etmesine ne de özel hayatınızdaki huzuru bozmasına izin vermeyin.

YAY BURCU 

Bugün iş hayatınızda alacağınız güzel haberlerle güne başlayacaksınız. Ancak akşam saatleri özel hayatınızla ilgili yapmayı düşündüğünüz bir aktiviteniz hiç beklemediğiniz kişi ya da kişiler tarafından engellenmek istenebilir. Ne olursa olsun sakinliğinizi korumalı, kişilerin gerçek yüzünü görerek gerekli tepkinizi ortaya koymalısınız.

OĞLAK BURCU 

Bugün iş hayatınızda cazip gelen tekliflere karşı temkinli davranın. Üzerinde etraflıca düşünmeden vereceğiniz bir karar sizi kötü durumlara düşürebilir. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşamaya başlayacağınız bu süreçte sorumluluklarınızın hakkını yerine getirerek hareket ettiğinizde erteledikleriniz zaten karşınıza çıkacaktır.

KOVA BURCU 

Son zamanlarda duygularınızda aklınızda arasında ki uyumun getireceği şanslar kapınızı çalıyor. Sürekli ertelediğiniz, ihmal ettiğiniz konularda; önemli adımlar ilkler gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise karmaşık duygular içinde olabilir birlikte olduğunuz insanın davranışlarını itici ve samimiyetten uzak bulabilirsiniz. Anlık tepkiler vermek yerine sakin olup anlamaya çalışmalısınız.

BALIK BURCU 

Bugün özellikle özel hayatınızda yaşanacak gelişmelere karşı dikkatli olmalısınız. Duygusal olarak sizi derinden etkileyen kişiden gelecek haberler söz konusu olabilir. Bu kez duygularınızla oynamasına fırsat vermemelisiniz. Yeni bir duygusal kırılma sizi fazlasıyla hırpalayabilir. İş hayatınızda ise olağan günlerden biri sizi bekliyor. 
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