28 Ocak Cumartesi Burç Yorumları

28 ocak 2017 Cumartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)Uzaktan gelecek güzel bir haberle moraliniz yükseliyor. Kendinizi yurt dışıyla ilgili projelerinize verebilir, enerjinizi sosyal faaliyetlerde aktif rol almak suretiyle veya seyahate çıkarak ortaya koyabilirsiniz. Bununla birlikte çevrenizden görmeyi beklediğiniz destekle ilgili hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.BOĞA BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)İkili ilişkileriniz konusunda dikkatli olmanız gereken bir gün. İş ortağınızla veya sevdiğinizle yaşamanız muhtemel tartışmalardan kaçınmak için dışarı çıkmayı ve sosyal hayatınızı yeni yerler görerek, yeni arkadaşlar edinerek renklendirmeyi deneyebilirsiniz.İKİZLER BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)Sağlığınızla ilgili olumsuz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bunun yaratacağı karamsar etkiyi sevdiğinizle geçireceğiniz güzel zaman azaltabilir. Birlikte ilerisi için güzel projeler tasarlayarak veya seyahat planları yaparak keyfinizi yerine getirebilirsiniz.YENGEÇ BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)Oldukça keyifli bir gün geçiriyorsunuz. Yakın dostlarınızla birlikte dışarıda vakit geçirebilir, eğlenceli etkinliklere, oyunlara katılabilirsiniz. Uzaktan alacağınız sürpriz bir haber neşenizi iyice arttıracak. Aşk hayatınızda da olumlu gelişmeler yaşayacaksınız.ASLAN BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)Ailenizle ilgili meseleler canınızı sıkmaya devam ediyor. Evinizde almanız gereken sorumluluklar sizi bunaltabilir. Kafanızı dağıtmak için dışarı çıkıp eğlenmeyi deneyebilir, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirebilirsiniz.BAŞAK BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)Aşk hayatınızda yaşayacağınız sürpriz gelişmeler keyfinizi kaçırabilir. İlişkilerinizde sürpriz kopmalar yaşama ihtimaliniz var. Bunun yükünü azaltmak için kendinizi eğitimle ilgili projelerinize verebilir oldukça verimli sonuçlar alabilirsiniz. Yeni ve ilginç insanlarla tanışabilirsiniz.TERAZİ BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)Maddi konular canınızı sıkmaya devam ediyor. Endişelerinizden kurtulmak için çocuklarınızla vakit geçirebilir veya yakın dostlarınızla dışarı çıkıp eğlencelere katılabilirsiniz. Yine de harcamalarınızda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.AKREP BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)Ay’ın burcunuzdaki etkisi devam ederken, kendinize olan güveniniz artıyor. Birçok alanda kendinizi gösterebileceğiniz bir gün. Kuşkularınızı ve endişelerinizi arkada bırakmalı ve bu enerjinizi olumlu yönde kullanmalısınız. Aşk hayatınızda sizi mutlu edecek sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz.YAY BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım-22 Aralık)Huzursuzluğunuz ve endişeleriniz devam ediyor. Ama Venüs’ün duygularınızı yükselten etkisi sizi bu karamsar havadan çıkarıp daha olumlu bir havaya sokacak. Yakın çevrenizle, sevdiklerinizle irtibata geçip dışarıda bir gezinti ayarlamak size iyi gelecek.OĞLAK BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)Sosyal hayatınız bakımından renkli bir gün geçireceksiniz. Ufak yolculuklara katılmayı planlayabilir ve yeni yerler, yeni yüzler tanıyabilirsiniz. Aileniz ve ev hayatınızla ilgili yaşanacak sürpriz gelişmeler de sizi rahatlatacak.KOVA BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)Burcunuzda bulunan Mars gezegeni size yüksek enerji verdiği gibi, sizi agresif bir ruh hali içine de sokabilir. Bu enerjiyi dışarıda katılacağınız sosyal etkinliklerde kullanıp işyerinizdeki tartışmalarda daha sakin bir tutum sergilemeyi denemelisiniz.BALIK BURCU 28 ocak 2017 Cumartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)Merkür’ün burcunuza olumlu etkisiyle düşündüğünüz konulara odaklanmanız kolaylaşıyor. Fakat bu odaklanmanın endişeleriniz ve karamsar düşünceler yerine, yapmayı planladığınız seyahatler veya kariyerinizle ilgili projeler olmasına gayret etmelisiniz.