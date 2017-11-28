28 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugün güne güzel başladınız ve oldukça pozitif olacağınız bir gündesiniz. Sabah saatlerinde başlayan iyimserliğiniz gün boyu sürecek. İşyerinizle ilgili bir hareketliliğiniz var. Yoğun ama keyifli bir gün sizi bekliyor. Aşk hayatınızda bazı nitelikli değişiklikler istiyorsunuz ancak bunun için çabalamalı ve gerçekten ne istediğinizi bilmelisiniz.



BOĞA BURCU



Bugün duygularınız güne damgasını vuracak. İşinizle ilgili yaşanacak ayrılıklar sizi derinden etkileyeceği gibi akşam saatlerinde özel hayatınızdaki hareketlilik de duygularınızı pozitif yönde etkileyecek. Parasal konularda önemli ödemeler için hazırlıklı olun. Birikimleriniz bir anda tükenebilir, dikkat.



İKİZLER BURCU



Bugünlerde ruh haliniz bir hayli değişken. Bir gün neşeli bir gün üzgün, bir gün gergin bir gün heyecanlı… çevrenizdekiler sizi anlamakta zorlanabilirler. Bugün özellikle partnerinizle tartışmaya girmekten kaçının. . İşinize olan bağlılığınız zaman, zaman özel işlerinizi aksatmanıza neden oluyor. Kendinize bugünlerde zaman ayırıp, kendinizi dinlemelisiniz.



YENGEÇ BURCU



Son zamanlarda hareketli günler geçiriyorsunuz. İş hayatında her şey yolunda. Bir işle ilgili büyük beklentileriniz var ve iyi haber kısa zamanda gelecek. Enerjiniz yüksek ve çevrenizdekileri de olumlu etkileyecek. Maddi konularda kazançlarınızı artırmaya yönelik yeni çalışmalar yapıyorsunuz ve istikrarınızı devam ettirirseniz istediğiniz sonuca yakın zamanda ulaşacaksınız.



ASLAN BURCU



Bugün, sevdiğinizle ilgili hoş haberler alabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki mutluluk tüm yaşamınıza yansıyor. Oldukça parlak bir gününüzdesiniz. Ancak iş yerinizde son zamanlarda geriliyorsunuz. Çözüm için sorunun kaynağına inmeniz gerekecek. Maddi konulara biraz daha dikkat, bugünlerde tasarruf yapmanızda fayda var.



BAŞAK BURCU



Son zamanlardaki durgun gidişat son eriyor. Romantik ve hareketli günlere hazırlıklı olun. Bugünkü enerjiniz ilişkinizi de hareketlendirecek. İş hayatınızda ise hala güvensiz davranıyorsunuz. Oysa becerikli ve yeteneklisiniz. Kariyerinizi geciktirecek duygusallıklardan kaçınmalısınız. Özgüveniniz hayli yerinde bunu olumlu yönde kullanmak ise sizin elinizde, bu aralar gireceğiniz tartışmalara dikkat edin.



TERAZİ BURCU



Son haftalarda mesafeli de dursanız aşk hayatınızda hareketlenmeler var. Bugünlerde çoktan kapattığınızı sandığınız defterin sayfaları tekrar açılabilir. Beklenmedik bir misafirden geçmişe dair sizi sarsacak haberler alabilir, hiç ummadığınız halde etkilenebilirsiniz. Maddi anlamda pek zorlanmıyorsunuz paranızı nasıl harcamanız gerektiğiniz çok iyi biliyorsunuz.



AKREP BURCU



Bugün duygularınızı bir yana bırakıp sosyal zekanızı harekete geçirmelisiniz. Sosyal ilişkilerinzdeki başarınızla işinizde önemli başarılar elde edebilirsiniz. İşinize olan saygınız ve bağlılığınız, arkadaşlarınız ve yöneticileriniz arasında sizi kararlı, itibarlı yapıyor. Uzun süredir aşk hayatınızda ki durgunluk eski mevzuların yeniden gündeme gelmesiyle değişecek.



YAY BURCU



Herkesle çabuk samimiyet kuruyor hızlı güveniyorsunuz. Bu nedenle sık sık hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Bu durum hem işinize hem özel hayatınıza daha fazla zarar vermeden, kontrolü ele almalısınız. Arkadaşlık ilişkileriyle iş ilişkilerini karıştırmak, bazen çalışma yaşamınızı da zorlaştırabiliyor. Yakın bir arkadaşınızın sizin maddi desteğinize ihtiyacı olabilir.



OĞLAK BURCU



Bugün tüm dikkatiniz işinizde olmalı ve olabildiğince sakin ve mantıklı olmalısınız. İş yerinizde bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz, sinirlerinize hakim olmanız önemli. Parasal konularda yatırım amaçlı düşünceleriniz varsa hayata geçirmek için müthiş bir gün. Partnerinizle sorunları geride bırakmanın huzuru var. O size yakın olmaktan çok mutlu, kaygılanmanıza gerek yok.



KOVA BURCU



Uzun zamandır düşündüğünüz bir konu ile ilgili bugün karar aşamasına gelebilirsiniz. Cesur ama mantıklı davranmak size gelecekte kazandıracaktır. Çok merak ettiğiniz bir konu, bugünlerde aydınlığa kavuşacak. Ama öğreneceğiniz bazı şeyler sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Parasal konularda bu aralar biraz elinizi sıkmanız gerekecek.



BALIK BURCU



Bugün kesinlikle sizi gününüz değil. Sabah saatlerinden başlayarak bir çok aksaklık yaşayabilir hatta küçük kazalar atlatabilirsiniz. Dikkatiniz ve algılarınız gün boyu açık olsun. İş yerinde yaşayacağınız tartışma ise işin tuzu biberi. Günü bir an önce bitirip özel hayatınızdaki huzura kendinizi bırakmanız en iyisi. Mide ağrılarınıza dikkat.