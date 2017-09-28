28 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün özellikle iş hayatınızda kabul görmesini istediğiniz düşünce ve projelerinizi insanların beğenisine sunabilir ve istediğiniz tepkileri alabilirsiniz. Maddi konularda yaşanacak gelişmeler günler sonra sizi fazlasıyla rahatlatacak. Özel hayatınızda ise önemli kararlar alacağız günlerdesiniz. Ertelemeden ancak etraflıca düşünerek kararlar almalısınız.Bugün geçmişte kalan ancak rahatsızlığını sürekli hissettiğiniz bir olayın ortaya çıkıp huzurunuzu bozabilir. Bu durum ister özel hayatınızı isterse iş hayatınızı ilgilendiren bir konu olsun, dürüst davranmanız en doğrusu olacaktır. İnkar etmek ya da başkalarını suçlamak sadece kaybetmenize ve sorunun içinden çıkılmaz bir hale gelmesine sebep olacaktır.Bugünlerde sinirlerinize hakim olmalı, duygularınızla değil aklınızla hareket etmelisiniz. Kendinizi doğru sözlerle ifade etmeli ve rahatsızlıklarınızı ortaya koymalısınız. Özellikle ikili ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalara dikkat. Maddi konularda ise iyi haberler sizi bekliyor. Sorunlarınızın çözümünü sağlayacak kaynak çok uzak değil.Bugün duygusal konularda aşırı hassas tavırlar sergileyerek beraber olduğunuz insanı üzebilirsiniz. Size olan sevgisinden emin olduğunuz halde onu test eden tavırlar içinde olmanız mümkün. Sevgi kolay kazanılmasa da çabuk kaybedilir, unutmayın. İşinizle ilgili konularda yeniliklere açık olmanız size çok şey kazandıracaktır.Son zamanlarda parasal anlamda oldukça şanslı bir süreçtesiniz. Gelirinizin hızla arttığı bu dönemi akıllıca değerlendirmeli ve yatırım planları yapıp gerçekleştirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizin sizden gizlediği bir şeyler olduğunu düşünüyorsanız bunu öncelikle onunla konuşmalısınız aksi takdirde bu kurt içinizi daha çok kemirebilir.Bugün sizin şanslı gününüz. Özellikle maddi konularda çektiğiniz ödeme zorluğu artık son bulmak üzere. Beklemediğiniz bir para ile bugün tüm sıkıntılarınızdan kurtulabilirsiniz. Yeni bir iş görüşmesi ortaklık gibi konular gündeminizdeyse araştırmalı ve aceleci kararlar vermemelisiniz. Özel yaşamınızda ise bitmiş bir ilişki küllerinden aşkla doğabilir.Bugün üzerinde çalıştığınız konuların çalışmaların neredeyse tamamında başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz. İş hayatınızda yaşanan haksızlıklara bağlı maddi sıkıntılar ve engellemelerin ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacak ve bir anda başarı çıtanızı yükselteceksiniz. Özel yaşamınızda ise tek ihtiyacınız güven ve aslında buna zaten sahipsiniz.Bugün iş hayatınızda sürpriz ve keyifli gelişmeler sizi bekliyor. Yarattığınız sevgi ve güven ortamının sonuçlarını fazlasıyla almaya başlayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizin iş hayatında yaşanacak olumlu gelişmeler finansal sorunları aşmanızı sağlayacak Bu aynı zamanda sevdiğiniz insanın baskı altında olduğu konuların sona ermesi anlamına da geliyor.Bir süredir yaşananlar bugün artık tersine dönmeye başlıyor. Kariyerinizle ilgili konularda uğramış olduğunuz haksız ve baskıcı durumlardan kurtulmaya başlayabilirsiniz. Bu sayede tüm dikkatinizi de işinize vermeniz anlamına geliyor. Maddi konularda ise dikkatli davranmaya devam etmelisiniz. Özel yaşamınızda uzun süredir devam huzur en büyük şansınız.Bugünlerde iş hayatınızda duygusal yaklaşımlarda bulunmamanızda fayda var. Sabırla hareket etmeli, gereksiz rekabet içine girmeden sadece hedeflerinizi gerçekleştirmek için çaba göstermeye devam etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise duygularınız netleşecek ve bu etki ile sancılı ilişkilerinizi sonlandırma kararı alacaksınız.Özgüveniniz her zamankinden yüksek. Ancak son günlerde iş hayatınızda girdiğiniz gereksiz rekabet yanlış kararlar almanıza sebep olabilir. Söylenenlere kulaklarınızı tıkayın her şeyin bir zamanı vardır. Siz yapacağınız başarılı işlerle en güzel cevabı vereceksiniz. Özel yaşamınızda ise partnerinizin sağlık sorunları canınızı sıkabilir. Gereksiz evham yapmayın ama ihmal de etmeyinBugünlerde iradenizi sağlam tutmalı, olumsuzluklardan ders çıkarak ve kendinizi gerçekçi bir şekilde yönlendirmelisiniz. Eğer bugüne dek, kendinizle alakalı bir yenilikte ya da gelişimde bulunmadıysanız; yaşadığınız olaylar sebebiyle bunu yapmak durumunda kalabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kendinize haksızlık yapıldığı düşüncesiyle kabuğunuza çekilmek doğru bir karar olmayacaktır.