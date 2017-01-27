27 OCAK CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

27 ocak 2017 cuma Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Yoğun duygular ve büyük heyecanlar yaşayabilirsiniz. İsteklerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve heyecanınızı denetlemeniz pek kolay olmayabilir. İsteklerinizi ortaya koyacak ve gerçekleştirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Bu arada sevdiklerinizi fazla zorlamasanız iyi olacak. Tabii kendinizi de... Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir gün... Yorgunluk ve gerilim sonucunda sağlığınız etkilenebilir. Kendinizi fazla zorlamayın. Aslında gelişmeler sizin istediğiniz yönde oluşacak ve fırsatları iyi değerlendirmeyi başaracaksınız.

BOĞA BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Bugün, birçok konunun derinlerine inebilir, her şeyi en ince detayına kadar irdeleyebilirsiniz. Ancak; bunu yaparken karamsar yaklaşımlardan kaçının. Gördüklerinizin iyi yanlarını irdeleyin.

İKİZLER BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Keyifli bir gün geçirecek ve geleceğe yönelik isteklerinizi arkadaşlarınıza anlatacaksınız. Endişelerinizi çevrenize yansıtmayın ve kuruntulardan uzak durun. Aslında iyimser ve yapıcı bir tavır içinde bulunduğunuz bir dönemdesiniz. Çok hoş fırsatlar karşınıza çıkacak ve siz pratik davranabilir ve şansınızı iyi değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Yakınlarınızın desteği ve sevdiğinizin yakın ilgisi moralinizi yükseltiyor. Böylece kendinize olan güveniniz artıyor. Günün ilerleyen saatlerinde düşünceleriniz değişebilir ve çok fazla ayrıntılı düşünmeye başlayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. İlişkilerinizi gözden geçirebilir ve daha kararlı bir tavır içine girebilirsiniz. En azından düşüncelerinizi şimdilik kendinize saklamayı başaracak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranacaksınız. Sevdiklerinizin ilgisi ve desteği moralinizi yükseltecek. Önemsediğiniz kişilerin sizi ciddiye almasını istiyorsunuz ve bilinçaltınızın derinlerinden yükselen duygular sizi rahatsız ediyor. Özellikle burcun son on günlük devresinde doğmuş olanlar bu rahatsızlığı hissedecek fakat böylece tarzınızı değiştirmeyi başaracaksınız.

ASLAN BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Duygusal karmaşa içine girebilir ve isteklerinizi bir kez daha gözden geçirebilirsiniz. İsteklerinizle ilgili meydana gelen gelişmeler sizi rahatsız edebilir ve beklentilerinizin yaratacağı gerilim ile başa çıkmanız pek kolay olmayabilir. Ancak metanetli ve sabırlı davranabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bugün duygusal tepkilerinizi denetleyin ve karar vermek için acele etmeyin. Günün ilerleyen saatlerinde düşünceleriniz değişecek ve yeni formüller geliştireceksiniz. Sağlığınıza özen gösterin ve öfkeli davranmaktan kaçının.

BAŞAK BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Bugün dikkatinizi kendinize yöneltecek ve endişelerinizi disiplin altına alacaksınız. Yani çevrenize yansıtmayacak ve geleceğe yönelik yeni hayaller kuracaksınız. İsteklerinizi gerçekleştirmek için inancınızı yükseltmeniz gerekiyor. Sabırlı ve dirayetli bir tavır içinde olabilirsiniz. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doğmuş olanlar, önemsedikleri kişiler ve olaylar ile ilgili kaygı duysalar bile endişelerini yansıtmayacak ve kararlarını sürdürecekler.Â Günün ilerleyen saatlerinde isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız.

TERAZİ BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Farklı duygular ile güne başlayacaksınız. Hatta duygularınız derinleşebilir ve yakınlarınız ile ilgilenmeniz gerekebilir. İsteklerinizi ortaya koymanız zor olsa bile düşüncelerinizi rahat bir biçimde ifade edeceksiniz ve ikna edici olacaksınız. Bu arada eski istekleriniz değişebilir ve geleceğe yönelik çok başka istekler içine girebilirsiniz. Enerjiniz ve yapıcı tavırlarınız ile çevrenizi etkileyeceksiniz ve arkadaşlarınıza yardımcı olacaksınız. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olabilirsiniz. Hareket halinde olanlar için keyifli bir gün. Yolculuk yapabilirsiniz.

AKREP BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bugün keyfiniz yerinde ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Duygularınızı sevdiklerinize yansıtabilir ve ilişkilerinizi güçlendirebilirsiniz. Sevdiğinizle birlikte çevre gezilerine çıkabilir, sinema, tiyatro ve eğlence yerlerine gidebilirsiniz. Moralinizin ve kendinize olan güveninizin yükseldiği bir gün... Bu arada karşılaştığınız bazı olaylar kafanızı karıştırmış olabilir. Karar vermeye zorlayan durumlar karşısında aceleci davranmayın ve olayların gelişmesini bekleyin. Günün ilerleyen saatlerinde sevdikleriniz ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Aklınız yerine duygularınız ile hareket ederseniz daha başarılı olacaksınız.

YAY BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım-22 Aralık)



Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve önemsediğiniz konular ile ilgileneceksiniz. Aynı zamanda ciddiye aldığınız kişilerin sizi önemsediğini görmekten keyif alacak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için gayret göstereceksiniz. Eski ideallerinizi gözden geçirebilir ve yepyeni hayaller kurabilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştireceğinize dair inancınızı yükseltin. Endişelerden uzaklaşırsanız, hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doğmuş olanlar, karamsar hayallere kendinizi kaptırmamalısınız. Arkadaşlarınızın ilgisi ve davetleri keyfinizi yerine getirecek.

OĞLAK BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Yoğun duygular ile güne başlayacaksınız. Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan ve duyarlı bir tavır içinde bulunmasanız iyi olacak. Hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Duygu ve isteklerinizi ortaya koyabilir, sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi, hem de karşı cinsi etkileyebilirsiniz. Parasal konulara yönelik gelişmeler yavaş olabilir fakat düşündüğünüz ve istediğiniz gibi gelişiyor. Sevdiklerinizin desteğini alacaksınız ve iyimser bir tavır içinde bulunacaksınız. Bugün uzun zamandır görmediğiniz eski dostlarınız ile karşılaşabilirsiniz.



KOVA BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Beklentilerinizin arttığı bir dönem ve bekledikleriniz ile meydana gelen olaylar çok başka olabilir. Öfkeli ve sert bir tavır içinde bulunmamaya özen gösterin. Özellikle sevdiklerinize karşı biraz daha anlayışlı davranmanız gerekiyor. Sevdiklerinizin sizi anlamadığını düşünebilirsiniz. Ve beklentilerinizin gerilimini çevrenize yansıtabilirsiniz. Seyahat etmek ve hareket halinde olmak keyfinizi yerine getirecek. Parasal ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönemdesiniz ve gelişmeler beklediğinizden daha farklı olabilir. Israrcı bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Kendinizi ve çevrenizi fazla zorlamayın.

BALIK BURCU 27 ocak 2017 cuma GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Sorumluluklarınızı önemseyecek ve ciddiye aldığınız kişilerin de sizi önemsediğinin farkına varacaksınız. Hayallerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek için büyük bir gayret içinde olabilirsiniz. İstemediğiniz halde yapmanız gerekenleri yapacak ve kendi üzerinizdeki baskıdan uzaklaşmak için hayaller kuracaksınız. Aslında ideallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. Özellikle burcun birinci on günlük devresinde doğmuş olanlar için ilginç bir dönem. Meydana gelen olaylar hayata ve olaylara bakış açınızı değiştiriyor. Eski değerleriniz değişiyor.