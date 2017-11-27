27 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Haftanın ilk günü işinizle ilgili önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Bugün yapacağınız görüşmelerde fazla detaylarda boğulmamalı, uzmanlığınızı gösterebilmelisin. Yaşamınızdaki otoritelerin ve engellerin sizi kısıtlamasına ve kendinizi yetersiz hissettirmesine izin vermemelisiniz. Gözler üzerinizdeyken kaygılanmamalısınız ve çevrenizdekilerin sizi etkilemesi kolay olmayacaktır.



BOĞA BURCU



Son zamanlarda işinizdeki hareketli günler ve hızlı gelişmeler sürüyor. Maddi konularda kaygıya neden olan gelişmeler yeni fikirler üretmeni sağlayabilir. Hedeflerini değiştirebilir veya yenilik getirecek girişimler içinde olabilirsin. Duygusal paylaşımlarında mantığını öne çıkarman ve sürekli endişelerinden bahsetmen ilişkini olumsuz etkileyebilir.



İKİZLER BURCU



Aslında siz işinizde de maddi konularda da titiz ve planlı birisiniz. Ancak tasarruf yapayım derken zarar ortaya çıkabilir. Doğru hizmeti alabilmek için uzman kişilerle çalışmalısınız. İkili ilişkiler ve ortaklıklar gündeminde önemli bir yer tutarken koşulların size bağlı olmaması ve eleştiriye maruz kalmanız huzursuzluk yaratabilir. Gözlerinizin kontrole ihtiyacı olabilir.



YENGEÇ BURCU



Bugünlerde kendinizi yorgun ve karamsar hissediyorsunuz. Enerjiniz düşük ve kalabalıklar içinde yer almak istemeyebilirsiniz. Biraz kendinizle kalabilir ve ilginizi sadece işinize verebilirsiniz. Aldığınız haberler sizi huzursuz etse bile detay gerektiren işlerini tamamlayarak günü verimli hale getirebilirsiniz. Kilolarınızla ilgili yapabileceğiniz en iyi şey spor yapmak, ihmal etmeyin.



ASLAN BURCU



Siz net ve kararlı bir yapıya sahipsiniz ve en çok belirsizlikler sizi huzursuz ediyor. Ama bütün olayları kontrol etme çabası içinde olmanız hem kendinizi hem de ilişkilerinizi yıpratmanıza neden olabilir. İş ve aile yaşamının getirdiği sorumlulukların üstesinden gelebilmek için endişelerinize teslim olmamalı, detaylar da boğularak, kendinizi kısıtlamamalısınız.



BAŞAK BURCU



Haftaya hızlı bir başlangıç yaptınız. Bu hafta kaldırabileceğinden daha fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Tabii sonrasında işlere yetişememekten ve zamansızlıktan şikâyet etmeniz de mümkün. Daha planlı ve programlı ilerlemeniz, görev paylaşımı yapmanız ve detaylarda boğulmamanız üretkenliğinizi de artıracaktır.



TERAZİ BURCU



Son zamanlarda özel hayatınızla ilgili tüm yükler sizin omuzlarınıza binmiş adeta. Bu durum sizi hem sizi yoruyor hem de gergin yapıyor. Ama bunda sizin payınızda oldukça yüksek. Partnerinize de izin verin hatta sorumluluk almasını isteyin. Gelişmelerin sizi tatmin etmemesinden şikayet edebilirsiniz fakat biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın.



AKREP BURCU



Son günlerde işinizle ilgili gergin ortamdan sizinle ilgili olmasa da oldukça fazla etkileniyorsunuz. Sorunun çözümü için taraflarla konuşabilir, ortamın yumuşamasına katkıda bulunabilirsiniz. Maddi konularda sıkıntılı olabilirsiniz ancak detaylarda boğulmak yerine bütüne bakmalı, yeteneklerinizi ve bütçenizi daha verimli kullanmanın yollarını aramalısınız. Harcamalarınızı biraz daha kontrol altına alabilirsiniz mesela.



YAY BURCU



Haftaya huzursuz başlamak sizin en büyük kabusunuz. Ne işinize ne de sohbetlere odaklanamıyorsunuz. Bu durumlarda kendinize kısa da olsa zaman ayırmak iyi gelebilir. Örneğin küçük bir sinema kaçamağı yeniden enerjinizi yerine getirebilir. Özel hayatınızla ilgili acil tedbirleri devreye sokmanızda fayda var.



OĞLAK BURCU



Bir yanda özel hayatınız öte yanda işiniz. Kendinizi sıkışmış gibi hissedebilirsiniz. Ama duygusallıklarınız arasında unuttuğunuz mantığınız size iyi gelecektir. İş, ev ve yerleşimle ilgili işlerinizi iyi organize etmeli; karşılaştığınız ilk pürüzde pes etmemelisiniz. Detaylarda boğulmamalı, sınırlarınızı bilerek hareket etmelisiniz.



KOVA BURCU



Bugün sizin gününüz adeta. Yeni aldığınız sorumluluklar ve elde ettiğiniz başarıların enerjisiyle yeni haftaya başlıyorsunuz. Çevrenizde bu durumu kabullenemeyenler olabilir, siz bunlara takılmadan yolunuza yürümeye devam edin. Son zamanlarda monoton hale gelen özel hayatınızsa yeniden hareketlenmeye başlıyor.



BALIK BURCU



Bugün işiniz kabusunuz olabilir. Detaylarda boğulacağınız ve işlerinizi toparlamakta zorlanacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Ancak akşam saatleri sizi bekleyen sürprizler keyfinizi yerine getirecektir. Maddi konularda artık kaygılarınızı bir yana bırakmalısınız, her şey yolunda. Üstelik yeni kazançlar konusunda yakın zamanda güzel haberler alabilirsiniz.