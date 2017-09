26 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün güne karamsar başlayabilirsiniz. Özellikle iş hayatınızda artan iş yükü sizi yorabilir. Aslında kimse üzerine düşeni yapmıyor sürekli aksiliklerle karşılaşıyor olsanız da siz üzerinize düşeni yapmalı, isyan etmek yerine planlama ve iş bölüşümü yoluna gidebilirsiniz. Özel hayatınızda ise huzurlu bir gün sizi bekliyor.Bugünlerde işinizde kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Yaşadığınız gerilim sizi böyle düşünmeye sevk etse de gerçekte herkes sizin iyi niyetinizin farkında. Tatsızlıklara son vermek için iletişim en iyi yoldur. Özel hayatınızda ise sorunlar hızla çözülüyor. Kendinize ve partnerinize zaman tanımak en iyi çözüm olabilir.Bugün sizi iyi ve yeni haberler bekliyor. Ancak önemli anlaşmalar ve iş değişiklikleri için kısa bir süre daha beklemede kalmanızda fayda var. Parasal konularda ise yeni gelişmeler var. Ödemelerinizdeki sorunlar hızla çözülüyor. Akşam saatlerinde ailenizle bir araya gelmek için iyi bir nedeniniz olabilir. Haberler iyi.Bugünlerde iş ve aşk hayatınızda köklü değişiklikler olabilir. Yeni bir proje ile birlikte uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu seyahat yeni başlangıçların ilk adımı olabilir. Bugün sabah saatlerinde alacağınız bir haberle parasal anlamda rahat bir nefes alabilirsiniz. Ancak harcamalarınızı kontrol etmeye devam etmekte yarar var.Bugün özel hayatınızda devam eden beraberliğinizde tartışmaları büyütmemeye çalışmalı, fikir ayrılığı yaşadığınız konularda uzlaşmacı tutumunuzla olayları yumuşatmalısınız. Her zaman gergin olanın siz olmayacağı fikrini unutmayın. İşinizle ilgili kaygılarınız yersiz, her şey rayında sürüyor. Sağlığınızla ilgili problemleri ise büyütmenize gerek yok.Bugünlerde egonuz çok yüksek. Özellikle iş hayatınızda bu konu sorun yaratabilir. Güven duygunuzu fazla abartmadan kariyerinizi yeniden yapılandırdığınız bu dönemde özellikle finansal konularda hesaplarınızı olasılıkları çok iyi değerlendirerek hareket etmelisiniz. Yine bugün dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise harcamalarınız. Sorun yaratabilir.Bugün enerjiniz oldukça yüksek. İş hayatınızda bir süredir yapmayı planladığınız çalışmalarla ilgili bugün doğru gün olabilir. Özel hayatınızda ise güven duygunuzu yeniden tazelemelisiniz. Partnerinizle yaşadığınız sorunların temelinde bu duygunun olduğunu unutmayın. Yatırım planlarınız içinse bir süre daha beklemekte fayda var.Bugün iş hayatınızda beklenmedik aksilikler yaşayabilirsiniz. Bir dizi yanlış anlaşılma beklenmedik sonuçlara ulaşabilir. Mümkün olduğunca sakin ve anlayışlı olmaya ama aynı zamanda kendinizi doğru ifade etmeye özen göstermeniz sizin için iyi olacaktır. Akşam saatlerinde katılacağınız bir toplantı özel hayatınızda yeni bir sayfanın nedeni olabilir.Bugün özellikle maddi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir, doğru kararlar verdiğiniz takdirde kazançlı çıkacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız bir haber ya da karşılaşma aşk hayatınızın renklenmesini sağlayacaktır. Belki geçmişte kalan bir kalp yarası aşk ile iyileşecektir siz yeter ki cesaretli davranın.Bugün özellikle maddi konularda oldukça dikkatli olmalısınız. Gelirleriniz deki artış bazı arkadaşlarınızın iştahını kabartabilir dikkatli davranın. Ayrıca bugünlerde hayır demeyi öğrenmenizde fayda var. Özel yaşamınızda ise bugün hiç kimsenin etkisi altında kalmadan hareket edin ve size kimsenin öfkelendirmesine izin vermeyin.Bugün güne keyifli bir haberle başlayabilirsiniz. Beklenmedik zamanda gelen bu haber neşenizi yerine getirecek ve gün boyu etkisini hissedeceksiniz. İşinize de yansıyan enerjiniz sizi bugün ayrıcalıklı kılabilir. Özel hayatınızda partnerinizle katılacağınız davette küçük aksilikler olabilir, üzerinde durmayın.Bugün yakın çevrenize karşı her zamankinden daha duyarlı olmayı başarabilirseniz, iş hayatınızda sizin için çok olumlu sonuçlar getirebilecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızda ise eski bir dostun tavsiyesine kulak verme zamanı. Partnerinizle yeni bir sayfa açmak ikinize de iyi gelebilir. Son günlerdeki eklem ağrılarınızı ise artık ciddiye almalısınız.