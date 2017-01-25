25 Ocak Günlük Burç Yorumları

25 OCAK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

25 OCAK KOÇ BURCU YORUMU

Koç burcunun uzun süredir ölü denizi andıran durağan aşk hayatı sonunda küçük dalgalarla hareketlenmeye başlayacak. Hareketli ve cesur biri olduğunuz için güçlü arkadaşlık ilişkilerine sahip birisiniz. Öyle ki bu güçlü arkadaşlıklarınızdan biri, mucizevi bir şekilde aşka dönüşebilir. Beklenmedik bu aşk ile yaşam enerjiniz yükselecek.

25 OCAK BOĞA BURCU YORUMU

Boğa burcu, bu aralar sıkça duyduğumuz şikayetlerin başında gelen yalnızlık ve birilerinin himayesi altında yaşama durumlarından hayıflanmak yerine artık çözüm bulmaya çalışmaları gerekmekte. Kendinize güvenmenin tam da vakti! Çözümlerin etkili olduğunu gördükçe hedefiniz için içinizdeki potansiyeli fark edecek ve hayata dört elle sarılacaksınız.

25 OCAK İKİZLER BURCU YORUMU

İkizler burcunun içinde bulunduğu duygusal değişimlerine dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca etrafınızdaki insanlar bu aralar çok konuştuğunuzdan da şikayetçi. Çevrenizdeki gelişme ve sorunlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bu yüzden de kıskançlık, öfke ve öç alma gibi konularda kendinizi kaybetmemeniz gerekir.Hırstan uzak durup sahip olduğunuz potansiyel gücünüzü olumlu alanlarda kullanırsanız çok güzel başarılar elde edebileceksiniz.

25 OCAK YENGEÇ BURCU YORUMU

Yengeç burcu, sahip olduğu gücüne güç kattığı bir gün. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürmek için bugün önemli adımlar atabilirsiniz. Üstelik hayatınıza bir de güçlü bir partner eklenebilir. İletişime açık olun. Aşırı uçlarda dolaşmaktan çekinip dengenizi korumanızda fayda var. Ayrıca dikkatsizliğinizle kaçırdığınız detaylara da önem vermeniz gereken bir gün.

25 OCAK ASLAN BURCU YORUMU

Aslan burcunun bu aralar yaşadığı gelgitleri olumlayarak içinde bulunduğu sıkıntılı durumları lehine çevirmesi mümkün. Ancak birçok şeye aynı anda sahip olma isteğiniz ve var olan birtakım belirsizlikleri sizi hayli zorluyor. Bu zorluklar karşısında sakin kalmalı ve kendinize gösterdiğiniz anlayışı etrafınızdaki insanlara da göstermelisiniz.

25 OCAK BAŞAK BURCU YORUMU

Başak burcu,sahip olduğu sezgilerinin güvenilir bir rehber olduğunun farkına varacak. Önemli projeye adım atacaksınız ancak belirli kurallara bağlı çalışmak yerine sezgilerinizle verdiğiniz kararla özgür bir ortamda çalışmak isteyeceksiniz ve bu da olumlu bir sonuç doğuracak. Tek yapmanız gereken zincirlerinizi kıracak cesareti gün yüzüne çıkarmak.

25 OCAK TERAZİ BURCU YORUMU

Terazi burcu için bu günden itibaren maddi ve manevi kazançlardan söz etmek mümkün. İçinizde barındırdığınız ve ihtiyacınız olan bilgelik ile başarılı tercihlerde bulunacaksınız. Fakat önceliğiniz elinize geçen parayı verimli kullanmak olsun. Bu sürece girdiğinizde sahip olduğunuz parayı bir yatırımda kullanmak ve güç sarhoşluğundan sakınmak sürekli aklınız bir köşesinde bulunsun.

25 OCAK AKREP BURCU YORUMU

Akrep burcu bu tarihten itibaren kişisel farkındalığını arttıracak ve kendini yeniden keşfedecek. Sabrınızın ve hayatınızda önemli bir yere sahip olan kişilere duyduğunuz güvenin sınandığı bir dönemdesiniz. İçinize dönerek kendinize danışmaktan çekinmeyin, doğru sesi içinizde bulacaksınız.

25 OCAK YAY BURCU YORUMU

Yay burcunun gündemini bu tarihten itibaren yurt dışına eğitim veya iş amaçlı geziler kaplayacak. Gündeminizdeki bu gezilere karşı başta çekimser davransanız da sizi cezbeden konulara kayıtsız kalamayacak ve sonunda ikna olacaksınız.

25 OCAK OĞLAK BURCU YORUMU

Oğlak burcu bugün, liderliğiyle göze çarpacak. Gün geçtikçe karşınıza daha çok çıkan her engele karşı verdiğiniz mücadele ile hayli yoruldunuz. Ama bu güçlükler sizi yıldırmasın. Problemlerinizin sonucunda kazandığınız güç ve liderliğiniz ile hayli beğeni toplayacaksınız.

25 OCAK KOVA BURCU YORUMU

Kova burcu, bu günden itibaren önemli bir teklif alacak. Bu zamana kadar sıradan bir statüde görev yaparken gelecek teklifle tekdüzeleştiğini düşündüğünüz hayatınızda güzel değişiklikler olacak. Bu aralar ihmal ettiğiniz kişileri arayıp sormanız ileri yaşayacağınız iletişim problemlerinin önüne geçecektir.

25 OCAK BALIK BURCU YORUMU

Balık burcu, uzun bir süredir çekimser kaldığı çevresinde “Artık ben de varım!” diyecek. Liderlik ve rehberlik vasfınızın güçlendiği bu tarihte insanlara yardımcı olmayı sürdürün. Çünkü yaptığınız iyiliklerin geri dönüşünü çok güzel bir şekilde alacaksınız.

KOVA BURCUNUN ÖZELLİKLERİ NELER? OĞLAK BURCU KADINI VE ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

Yönetici Gezegeni: Uranüs

Element: Hava

Nitelik: Sabit

Uğurlu Sayıları: 1, 7

Gün: Çarşamba

Renk: Mavi

Hayvan: Büyük kuşlar

Bitki: Meyve ağaçları ve orkide

Kıymetli Taş: Cam, kalkedon

KOVA BURCU KADININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Kova burcu kadını, neşeli ve keyifli bir kişiliği vardır. özgürlüğüne düşkün, becerikli, kararlı ve değişken yapısıyla dikkati çeker. Çevresinde aranan ve fikrine önem verilen bir dosttur. Dostluğa çok önem verir ve kendi gibi düşünen insanlarla arkadaşlık etmekten çok keyif alır. Çalışkandır ve giriştiği her işte başarılı olur.Maddi konularda savurgandır ve düşüncesizce para harcamayı sever.

Kova burcu kadını kişilik olarak zordur. Kendisini kısıtlayan beraberliklerden uzak durmayı tercih eder. İyi niyetli, kafaca uyuştuğu ve kendisini anlayan bir erkekle mutlu olabilir. Sevdiği zaman mükemmel bir aşık olacak ve ilişkisini keyifli hale getirmek için elinden geleni yapacaktır. Dürüsttür ve güvenilirdir. Çevresindeki insanlara karşı gayet açık ve nettir.

Duygusal anlamda hassastır ve derin hislere sahiptir.Değişikliği ve farklılığı sever ve ilişkisinin de böyle olması için çaba harcar. Hayata dair her şeyi paylaşmayı sever ve iyi bir partner olur.Evine düşkündür. Eğlenceli bir eş ve düşünceli bir anne olacaktır.

KOVA BURCU ERKEĞİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kova burcu erkeği nazik, iyimser, özgürlüğüne düşkün ve çok yönlü yapısıyla dikkati çeker. Çok yönlü oluşu zor anlaşılan bir kişilik sergilemesine neden olur. Duygularını kolay kolay belli etmez. Hoş ve neşeli kişiliği toplum içinde sevilen bir insan olmasını sağlar.

Her anlamda mükemmeliyetçidir ve azla yetinmeyi sevmez. Yeni insanlarla tanışmak ve onlarla fikir alışverişinde bulunmaktan keyif alır. Hal ve tavırlarıyla beğenilen bir insandır.

Kova burcu erkeği ikili ilişkilerinde iyi bir arkadaş ve tutkulu bir aşıktır. Akıllı ve kişilikli kadınlardan hoşlanır. Duygusal ve düşünsel yoğunluğunu paylaşabilecek birini ister. Sevdiği zaman düşünceli ve eğlenceli bir partner olur. Evliliğe yatkındır ve onun gösterdiği farklılığa ayak uydurabilecek biriyle mutlu bir evliliği olur.

KOVA BURCU OLAN ÜNLÜLER HANGİLERİ?

Ajda Pekkan, Aysel Gürel, Engin Günaydın, Nazan Öncel, İbrahim Çelikkol, Candan Erçetin, Harika Avcı, Esen Yenenler, Mehmet Ali Erbil, Emre Aydın, Cristiano Ronaldo, Shakira, Amy Winehouse,Elijah Wood, Justin Timberlake, Galileo Galilei, Charles Darwin, Charles Dickens, Thomas Edison, Bertolt Brecht, Wolfgang Amadeus Mozart, Jules Verne, Desmond Morris, James Joyce, James Dean, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt, Paul Newman, Franz Schubert, Clark Gable, Eva Braun, Mia Farrow, Norman Maier, Ronald Reagan, John Travolta, Nastassia Kinski...