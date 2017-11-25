Yaşam:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Kasım 2017 Cumartesi 07:38

25 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

25 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

KOÇ BURCU 

Bugünlerde özel hayatınızda bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Partnerinizle yaşayacağınız tartışma belki de yeni bir adımın başlangıcı olabilir. Geleceğiniz ve huzurunuz için sizde onu anlamaya çalışmalısınız. Maddi konularda özellikle dikkatli olmalı ödemelerinizi zamanında yapmaya özen göstermelisiniz.

BOĞA BURCU 

Bugün işinizle ilgili alacağınız yeni teklifler, yeni bir hayatın kapılarını aralayabilir. Parasal konularda ise canınızı sıkan gelişmeler olabilir, tedbirinizi önceden almanızda fayda var. Aşk hayatınızda haberler güzel, tüm güzel enerjiler sizden yana. Bu enerjinin yaratacağı olumlu etki ile partnerinizle güzel bir hafta sonu geçirebilir, gelecek planlarını yapabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Uzun zamandır sürekli engellerle karşılaştığınız bir işiniz bugün sizin etkiniz olmaksızın lehinize gelişebilir. Bunun size maddi katkısı ise tahmininizden daha yüksek olacaktır. Yeni planlar yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Özel yaşamınız da ise birlikte olduğunuz insanın duygularına samimiyetine güvenmeyi öğrenmelisiniz.

YENGEÇ BURCU 

Bugün sizin için kritik bir gün. Uzun zamandır konuşmaktan çekindiğiniz konular gündeme gelebilir ve artık kaçınılmaz olarak söz size gelebilir. Korkularınızı bir yana bırakıp yüzleşmeli ve içinizde biriktirdiklerinizi açıklıkla ortaya koymalısınız. Her ne yaşanacaksa şimdikinden daha iyi olacaktır, bu kesin. Uykusuzluk sorununuz bir süre daha devam edebilir, dikkat.

ASLAN BURCU 

Bugün önemli buluşmaların günü olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızın sizin için hazırladığı sürprizlere hazırlıklı olun. Sabah saatlerinde alacağınız bir haber canınızı biraz sıkabilir ama siz yine de günün kalanında yaşayacağınız güzelliklere odaklanın. Üstelik hayatınızın akışını değiştirecek tanışmalar da yaşamanız olası. Maddi konuları bugün erteleyin, sorunların çözümü için yakın zamanda önemli imkanlara kavuşabilirsiniz.

BAŞAK BURCU 

Son zamanlarda artan ilgisiz ve özensiz tavırlarınız bugün sizi üzebilir. Yaşanacak olası gecikmeler önemli işlerinizin aksamasına neden olabilir. Dikkatli davranın her şeyin sorumluluğunu tek başınıza taşıyamazsınız fakat iş yükünüzü hafifletecek yardımları arkadaşlarınızdan isteyebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise yakın çevrenizle ilgili uzun süredir devam eden problemlere için harekete geçmelisiniz.

TERAZİ BURCU 

Bugün sizin için önemli bir gün. Cesur ve kararlı davranın ve gelen olumlu enerjinin bilinciyle adımlarınızı atmaktan çekinmeyin. Yakın çevrenizde yaşanacak ilgili gelişmeler sizi şaşırtabilir. Tepkilerinizi sezgilerinizin rehberliğinde ortaya koymanız yararınıza olacaktır. Partnerinizin sizin için hazırladığı özel bir akşam sizi bekliyor, kaprislerinizle onu incitmeyin.

AKREP BURCU 

Bugünlerde adeta her şey üzerinize geliyor ya da siz öyle hissediyorsunuz. Fazlaca kırılgansınız ve bu durum hem işinizi hem de özel hayatınızı olumsuz etkiliyor. Daha önce problem yaşadığınız konularda yaşanacak gelişmeler bugün sizi daha da mutsuz kılabilir. O nedenle bugünü yakın dostlarınız ya da partnerinizle geçirmeniz iyi olacaktır. Yürüyüş strese de iyi gelir unutmayın.

YAY BURCU 

Bugün güzel haberler arka arkaya kapınızı çalabilir. Özel hayatınızda yeni başlangıçlar için sürpriz teklifler alabilirsiniz. Bu durum sizin enerjinizi daha da arttırabilir ve akşam saatlerinde katılacağınız bir toplantının harika sonuçlarını almanızı sağlayabilir. Bugün ailenizin de size iyi haberleri var, maddi açıdan yüzünüz gülmeye başlayabilir.

OĞLAK BURCU 

Bugün birlikte çalıştığınız insanların sorumsuzca yaklaşımları sebebiyle yaşanabilecek tatsız duruma kontrollü davranarak engel olabilirsiniz. Bugün olabildiğince kararlı olmalı ve düşüncelerinizi uygulamalısınız. İnsanların umursamaz tavırları sinirlenmenize ve buna bağlı sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. Şiddetli tepkilerden uzak durun.

KOVA BURCU 

Bir süredir ertelediğiniz işler için bugün harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için aldığınız kararları ertelemek sizi fazlasıyla strese sokuyor. Artık cesur olup uygulamaya geçmelisiniz. Özel hayatınızla ilgili kaygılarınızsa yersiz. Sizi sürekli destekleyen partneriniz artık güveni fazlasıyla hak ediyor. Bunu ona göstermekten çekinmeyin.

BALIK BURCU 

Bugünlerde iş hayatınız da sıkıntılı günlerden geçiyorsunuz. Yaşananlar sizi çok üzse de, sizin dışınızda gerçekleşen olaylara müdahale etme şansınız olmadığını kabullenerek hareket etmeniz faydanıza olacaktır. Dik başlılık ettiğiniz ya da yaşananları kendi bakış açınız doğrultusunda değerlendirdiğinizde maddi olarak olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
25 KasımBurçlar
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu... Bekarlara Kötü Haber! Kimse Bilmiyordu...
EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN! EKMEĞİNİZİ SAKIN BUZDOLABINA KOYMAYIN!
30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 30 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Kendini 10 Yıl Gizleyebilen Hastalık! Kendini 10 Yıl Gizleyebilen Hastalık!
Sineklerin Tahmin Edilenden Daha Fazla Mikrop Taşıdığı Ortaya Çıktı Sineklerin Tahmin Edilenden Daha Fazla Mikrop Taşıdığı...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

01 ARALIK 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haberi Oku