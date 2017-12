25 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugünlerde özel hayatınızda bir dönüm noktasına gelebilirsiniz. Partnerinizle yaşayacağınız tartışma belki de yeni bir adımın başlangıcı olabilir. Geleceğiniz ve huzurunuz için sizde onu anlamaya çalışmalısınız. Maddi konularda özellikle dikkatli olmalı ödemelerinizi zamanında yapmaya özen göstermelisiniz.



BOĞA BURCU



Bugün işinizle ilgili alacağınız yeni teklifler, yeni bir hayatın kapılarını aralayabilir. Parasal konularda ise canınızı sıkan gelişmeler olabilir, tedbirinizi önceden almanızda fayda var. Aşk hayatınızda haberler güzel, tüm güzel enerjiler sizden yana. Bu enerjinin yaratacağı olumlu etki ile partnerinizle güzel bir hafta sonu geçirebilir, gelecek planlarını yapabilirsiniz.



İKİZLER BURCU



Uzun zamandır sürekli engellerle karşılaştığınız bir işiniz bugün sizin etkiniz olmaksızın lehinize gelişebilir. Bunun size maddi katkısı ise tahmininizden daha yüksek olacaktır. Yeni planlar yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. Özel yaşamınız da ise birlikte olduğunuz insanın duygularına samimiyetine güvenmeyi öğrenmelisiniz.



YENGEÇ BURCU



Bugün sizin için kritik bir gün. Uzun zamandır konuşmaktan çekindiğiniz konular gündeme gelebilir ve artık kaçınılmaz olarak söz size gelebilir. Korkularınızı bir yana bırakıp yüzleşmeli ve içinizde biriktirdiklerinizi açıklıkla ortaya koymalısınız. Her ne yaşanacaksa şimdikinden daha iyi olacaktır, bu kesin. Uykusuzluk sorununuz bir süre daha devam edebilir, dikkat.



ASLAN BURCU



Bugün önemli buluşmaların günü olabilir. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızın sizin için hazırladığı sürprizlere hazırlıklı olun. Sabah saatlerinde alacağınız bir haber canınızı biraz sıkabilir ama siz yine de günün kalanında yaşayacağınız güzelliklere odaklanın. Üstelik hayatınızın akışını değiştirecek tanışmalar da yaşamanız olası. Maddi konuları bugün erteleyin, sorunların çözümü için yakın zamanda önemli imkanlara kavuşabilirsiniz.



BAŞAK BURCU



Son zamanlarda artan ilgisiz ve özensiz tavırlarınız bugün sizi üzebilir. Yaşanacak olası gecikmeler önemli işlerinizin aksamasına neden olabilir. Dikkatli davranın her şeyin sorumluluğunu tek başınıza taşıyamazsınız fakat iş yükünüzü hafifletecek yardımları arkadaşlarınızdan isteyebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise yakın çevrenizle ilgili uzun süredir devam eden problemlere için harekete geçmelisiniz.



TERAZİ BURCU



Bugün sizin için önemli bir gün. Cesur ve kararlı davranın ve gelen olumlu enerjinin bilinciyle adımlarınızı atmaktan çekinmeyin. Yakın çevrenizde yaşanacak ilgili gelişmeler sizi şaşırtabilir. Tepkilerinizi sezgilerinizin rehberliğinde ortaya koymanız yararınıza olacaktır. Partnerinizin sizin için hazırladığı özel bir akşam sizi bekliyor, kaprislerinizle onu incitmeyin.



AKREP BURCU



Bugünlerde adeta her şey üzerinize geliyor ya da siz öyle hissediyorsunuz. Fazlaca kırılgansınız ve bu durum hem işinizi hem de özel hayatınızı olumsuz etkiliyor. Daha önce problem yaşadığınız konularda yaşanacak gelişmeler bugün sizi daha da mutsuz kılabilir. O nedenle bugünü yakın dostlarınız ya da partnerinizle geçirmeniz iyi olacaktır. Yürüyüş strese de iyi gelir unutmayın.



YAY BURCU



Bugün güzel haberler arka arkaya kapınızı çalabilir. Özel hayatınızda yeni başlangıçlar için sürpriz teklifler alabilirsiniz. Bu durum sizin enerjinizi daha da arttırabilir ve akşam saatlerinde katılacağınız bir toplantının harika sonuçlarını almanızı sağlayabilir. Bugün ailenizin de size iyi haberleri var, maddi açıdan yüzünüz gülmeye başlayabilir.



OĞLAK BURCU



Bugün birlikte çalıştığınız insanların sorumsuzca yaklaşımları sebebiyle yaşanabilecek tatsız duruma kontrollü davranarak engel olabilirsiniz. Bugün olabildiğince kararlı olmalı ve düşüncelerinizi uygulamalısınız. İnsanların umursamaz tavırları sinirlenmenize ve buna bağlı sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. Şiddetli tepkilerden uzak durun.



KOVA BURCU



Bir süredir ertelediğiniz işler için bugün harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için aldığınız kararları ertelemek sizi fazlasıyla strese sokuyor. Artık cesur olup uygulamaya geçmelisiniz. Özel hayatınızla ilgili kaygılarınızsa yersiz. Sizi sürekli destekleyen partneriniz artık güveni fazlasıyla hak ediyor. Bunu ona göstermekten çekinmeyin.



BALIK BURCU



Bugünlerde iş hayatınız da sıkıntılı günlerden geçiyorsunuz. Yaşananlar sizi çok üzse de, sizin dışınızda gerçekleşen olaylara müdahale etme şansınız olmadığını kabullenerek hareket etmeniz faydanıza olacaktır. Dik başlılık ettiğiniz ya da yaşananları kendi bakış açınız doğrultusunda değerlendirdiğinizde maddi olarak olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.