25 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Haftaya şanslı başlıyorsunuz.. Bugün iş hayatınızda hareketli bir gün olabilir. Yeni bir teklifle tüm kararlarınızı değiştirebilir ve hayalini kurduğunuz projenizi gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bugünlerde özellikle sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Bir süredir ertelediğiniz sağlık sorunlarınız işinizin en tempolu günlerinde sizi yarı yolda bırakabilir.Bugün sizin için hareketli bir gün olacağa benziyor. Alacağınız bir haber nedeniyle seyahate çıkmanız gerekebilir. Parasal konularda yaşadığınız sıkıntılar için ailenizden alacağınız destek sizi bir süre rahatlatacaktır. Ancak yeni planlar yapmanızda fayda var. Özel hayatınızdaki huzurlu yaşam sizin en büyük şansınız.Bugün iş yaşamınızda sabah saatlerinde yaşayacağınız gerginlik tüm gününüzü etkileyebilir. Başarılarınızın dikkat çektiği ve bunun bazı kişilerde kıskançlığa yo açtığını biliyorsunuz. O nedenle bu konuda daha sakin olmaya ve başarılarınız ekibinizle paylaşmaya özen gösterin. Akşam saatleri yapacağınız bir görüşme sizi daha sakin hale getirebilir. Karar almadan önce kendinize zaman ayırın.Bugünlerde söylemekten kaçındığınız belki de kendi kendinize bile itiraf etmekte zorlandığınız düşüncelerle ilgili bir karar aşamasında olabilirsiniz. Ancak bu kararlar için uygun zamanda olmayabilirsiniz. Parasal konularda dikkat etmenizde fayda var özellikle kredi kartı harcamalarınıza dikkat. Özel hayatınız da ise stresli günler devam ediyor.Haftanın ilk gününe iş hayatınızda yeni bir sayfa ile başlayabilirsiniz. Sizin için beklenmedik de olsa bu gelişme maddi açıdan sizi oldukça rahatlatabilir. Ancak uzun saatler çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde parasal konularda veya duygusal paylaşımlarınızda biraz zorlanabilirsiniz. Son günlerdeki sırt ağrılarınız ciddiye almalısınız.Bugün güne sakin başlasanız da ilerleyen saatlerde tempo artabilir. Alacağınız bir haber ya da beklenmedik bir misafir iş hayatınıza tempo katabilir. Parasal konularda yaşadığınız sorunlar için biraz daha sabretmeniz gerekecek. Ancak yakın zamanda beklediğinizin üzerinde destek görebilirsiniz. Özel hayatınızda yeni başlangıçlara hazırlıklı olun.Gelecekle ilgili kararlarınız için bugün önemli bir gün olabilir. Özellikle parasal durumunuz ve işinizle ilgili tüm detayları ayrıntılı olarak planlamanız ve kararlarınızı alırken etraflıca düşünmenizde yarar var. Özel hayatınızdaki sorunlar için iletişime geçeceğiniz kişinin partneriniz olduğunu unutmayın. Sorunları konuşarak çözmek en doğru çözüm olacaktır.Bugünlerde ödemelerinizi de ihmal etmeyin. Bu konu işinizle ilgili sorunlara neden olabilir. Gergin ve dikkatinizin dağınık olduğunu dikkate alarak iş arkadaşlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Sorunlarınızın çözümü için yakınlarınızın desteği de önemli. Kibir sorun çözmez, unutmayın. Özel hayatınızda ise sizi asla yalnız bırakmayan partneriniz olduğu için şanslısınız.Bugün özellikle iş hayatınızda gerginliklere son verme günü. Bir süredir size kırgın olan arkadaşınızla yeniden bir araya gelmek için bugün uygun gün. Bugün onunla vakit geçirip yeniden dostluğun kapısını aralayabilirsiniz. Özel hayatınızda ise beklenmedik bir misafir ilişkinize renk katabilir. Bugünlerde harcamalarınıza dikkat.Bugün enerjiniz sizi yalnız bırakabilir. Özellikle sabah saatlerinde kendinizi yorgun ve tedirgin hissedebilirsiniz. Bugün dikkat gerektiren, ani kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatleri alacağınız bir haber ise neşenizi yerine getirecektir. Son günlerde artan baş ağrılarınız için doktorunuza görünmenizde fayda var.Bugünlerde hem sosyal ve özel yaşantınızda hem de iş hayatınızda da hareketli geçecek birkaç gün geçirebilirsiniz. Aslında birçok yenilik ve ilkler bugün sizi bekliyor. Bugün özellikle bir gayrimenkulle ilgili karar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde eskilerde kalmış bir dostun ziyareti size bambaşka kapılar açabilir. Yeni bir aşkın kapısını aralayabilirsiniz.Bugün iş yaşamınızda var olan bir sorunu çözmek için, çalışma arkadaşlarınızla birlikte hareket etmeniz gerekebilir. Güvenilir kişiliğiniz nedeniyle acil durumlarda öncülük etmesi gereken kişinin siz olduğunu unutmayın. Parasal konularda ise şans sizden yana. Bir süredir beklediğiniz ödeme her an gelebilir.