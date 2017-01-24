24 ocak 2017 salı Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün sizin için hem mutlu ve eğlenceli hem de ciddi sorumluluklar altına girebileceğiniz bir gün olabilir. Bazı konularda ciddi sözler verebilir, yeni bilgiler edinebilir ve yeni yeni projeler için kafa yorabilirsiniz. Duygusal ilişkileriniz son derece tatmin edici ve yoğun. Siz yalnız bir Kadınsanız, sizin yaş gurubunuzda, ciddi bir erkekle tanışabilir ve bu kişi hakkında, ileriye yönelik son derece olumlu düşüncelere kapılabilirsiniz.

BOĞA BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Aslında verimli fakat asabi durumunuzun oldukça gergin olduğu bir gündesiniz. Bugün sizin için birçok yeni şeyin başlangıcı olabilir. Bazı şeyleri farkedebilir ya da yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Önem verdiğiniz ve başkalarıyla anlaşmazlık içinde olduğunuz bir konu varsa bugün o konuda haklı çıktığınızı göreceksiniz. Bu durum önünüzde yeni imkanlar açabilir. Sizi sıkan bir konudan kurtulup, rahat nefes alabilirsiniz.

İKİZLER BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Üzerinizde otorite sahibi olan bir erkek bugün biraz canınızı sıkabilir. Bu kimse yaş ve cinsiyetinize göre Eşiniz, babanız ya da işveren veya şefiniz olabilir. Genele açık yerlerde hareketlerinize ve çevrenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Üzerinizdeki Astrolojik etkiler istenmeyen durumlara karışmanıza sebep olabilir.

YENGEÇ BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Gerek fiziksel gerekse duygusal olarak iki uç arasında olmabileceğiniz bir gündesiniz. Biran kendinizi son derece canlı ve yüksek morale sahip hissederken, bir saat sonra büyük bir yorgunluk ya da bedbinlik içinde olabilirsiniz. Bu durumu göz önünde bulundurarak uzun sürebilecek olan yorucu işlere hiç teşebbüs etmemeniz daha doğru olabilir. Bugün Yaşlı kimselerle son derece uyumlusunuz.

ASLAN BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Hemen olumsuz olarak nitelendirmeyin fakat bugün herşeyi abartma meylindesiniz. Özellikle, bugün alışveriş yapmayı düşünüyorsanız biraz ihtiyatlı davranmanızda fayda vardır. İhtiyacınızdan çok fazla hatta gereksiz şeyler alabilirsiniz. Yemek ya da içki konularında da abartılı davranışlarınız olabilir. En önemlisi duygusal ilişkilerinizdeki abartılardır. Birlikte olduğunuz kimseden onun kapasitesinin üzerinde şeyler bekleyebilir ve onun en ufak hatasını bile büyük kusurlar olarak nitelendirerek hem ona, hem kendinize günü zehir edebilirsiniz. Ani ve beklenmedik şeyler yapmaya da eğilimlisiniz.

BAŞAK BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Bugün insanların sert ya da kaba davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Eğer herhangi bir rahatsızlık durumunuz varsa küçük bir cerrahi müdahale görmeniz de olasıdır. Hangi cinsiyette olursanız olun erkeklerle iyi geçinmenizin zor olduğu bir gündesiniz. Bugün ayrıca bir kalp kırıklığı yaşayabilir ve birisine darılabilirsiniz fakat kısa bir zaman içinde belki de biraz münakaşa ederek herşey tatlıya bağlanacaktır.

TERAZİ BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Bugün ailenizde büyük bir sevinç yaşanması olasıdır. Meydana gelebilecek olan gelişmeler sizi fazlasıyla mutlu edip, büyük hayaller kurmanıza sebep olabilir fakat bilmelisiniz ki, elde edebileceğiniz şeyler, kafanızda kurduklarınızdan daha ufak olabilir v Siz bir kadınsanız bugün orta yaşlarda bir erkekle birşeyler paylaşmanız, birlikte vakit geçirmeniz ondan alacağınız fikirler doğrultusunda ciddi düşüncelere girmeniz olasıdır.

AKREP BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Sizi uğraştıran hatta üzen bazı konularla ilgili olabilecek olan yeni gelişmeler sakinleşmenize ve herşeyi daha huzurlu bir şekilde düşünmenize sebep olabilirler. Bugün birden fazla işi aynı anda yapmak zorunda kalmanız olasıdır. İlk başta bu durum sizi zorlasa da kısa zaman içinde duruma uyum sağlayacak ve herşeyi beceriyle halledebileceksiniz. Parayla ilgili konularda da olumlu gelişmelere açıksınız ancak önce kendi hesaplarını düzene sokmalı ve neye gerçekten ihtiyacınız var, neyin acelesi yok, buna karar vermelisiniz.

YAY BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Kasım-22 Aralık)



Burcunuzun üzerinde kayda değer hiç bir olumsuz etkinin olmadığı rahat bir dönemdesiniz. Bugün uzun süreden beri beklettiğiniz bazı planlarınızı yürürlüğe koyabilir, isteklerinizi elde etmek için harekete geçebilirsiniz. Eğer paraya ihtiyacınız varsa gerek duyduğunuz miktarın beklenmedik bir şekilde ve hatta beklenmedik yerlerden elinize geçmesi ihtimali oldukça yüksektir. Alacağınız bazı haberler ya da genç bir insanla ilgili gelişmeler kafanızda yeni düşünceler uyanmasına ve şeytanca planlar kurmanıza neden olabilir. Siz bir kadınsanız bugün kendinizi çok güçlü hissetmeniz olasıdır.

OĞLAK BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Sizi sıkan bir konudan kurtulmak için harekete geçmeniz ve yorgunluğu göze almanız olasıdır. Böyle bir durumunuz varsa aslında hemen harekete geçmeniz de gerekiyor zaten. Eğer tembellik etmeyip harekete geçerseniz herşeyin çabucak bittiğini ve düşündüğünüze değmediğini göreceksiniz. Bugün aşk hayatınız da oldukça aktif olabilir. Siz bir kadınsanız, bir beraberliğiniz varsa bile, sizi çok beğenen bir erkekle tanışabilir veya birarada bulunup, hoş vakit geçirebilirsiniz.



KOVA BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Aileniz ya da diğer sevdiğiniz kimseler için bazı fedakarlıkları göze almanız mümkündür. Bunu yaptığınız takdirde fedakarlıklarınızın boşa gitmediğini de göreceksiniz. Eşinizin veya sevgilinizin bazı tutumları sizi son derece duygulandırabilir. Hangi cinsiyetten olursanız olun bu değişmez. Çok istediğiniz ve bir türlü gerçekleştiremediğiniz bazı şeyler için beklenmedik destekler görmeniz olasıdır. Bugün dikkat etmeniz gereken tek şey, ani kararlar almaktan, son dakikada karar değişikliği göstermekten ve hiç bir konuda, herşeyi tam olarak anlamadan konuşmaktan kaçınmaktır.

BALIK BURCU 24 ocak 2017 salı GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Sizi sevmeyen ya da sizin sevmediğiniz bir kimseye karşı harekete geçmeniz ve onu son derece zor bir duruma sokmanız olasıdır. Önceden düşünülmüş olsun ya da olmasın biraz uzun sayılabilecek bir yolculuk yapabilir ve çok eğlenebilirsiniz. Birlikte olduğunuz insanın güzel bir sürprizlerini de görebilirsiniz. Bugün sizin için yenilenme ve sıkıntılardan kurtulma günü olabilir. Bütün yapmanız gereken kendi insiyatifinizi kullanarak ve kimseden bir yardım veya teşvik beklemeden harekete geçmektir.