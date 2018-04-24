24 Nisan günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Spekülatif konulardan uzak durmalısınız. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için mücadele edebilirsiniz. İş hayatınızda dönüşümler yaşanabilir. Bugün keyif aldığınız konularda daha istekli olabilirsiniz. Çocuklarınıza zaman ayırmak için uygun bir gündesiniz. İkili ilişkileriniz için harcama yapabilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Yaşanan olaylara karşı sakin tavrınızı korumanızda fayda var. Ani değişen olaylara karşı dikkatli olmalısınız. Gündem yaratacak konular sizi zorlayabilir. Ailevi konular gündeminizde değişim yaratabilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Eskide kalan konular gündeme gelebilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Ticari anlaşmalar konusunda fikir değişiklikleri yaşanabilir. Yazışma ve konuşmalarınıza özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Gün içinde değişen olaylar gündeminizi hareketlendirebilir. Sürpriz gelişmeler olabilir. Kardeşlerinizle paylaşım içinde olabilirsiniz. Yeni haberler alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki konulardan etkilenebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Gelecek planlarınızda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Gün içinde gelişen olaylar harcamalara yol açabilir. Maddi kaynaklarla ilgili değişiklikler olabilir. Kişisel yeteneklerinizle ilgili değişik konulara ilgi duyabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Sizi düşündüren ve zorlayan koşullar meydana gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde duygusal olarak yaşadığınız dönüşümler sizi yorabilir. Hızlı alınan kararlar olabilir. Bazı konularda dönüşümler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişi ile görüşmelerinize dikkat etmelisiniz. Hassas olduğunuz konularda değişiklikler yaşanabilir. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular daha çok ön plana çıkabilir.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İletişimde olduğunuz kişilere karşı ani tepki göstermekten kaçının. Duygusal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Psikolojik olarak yaşanan dönüşümlerden etkilenebilirsiniz. Bilinmeyen konular sizi farklı yerlere taşıyabilir. Sorumlu olduğunuz konularda mücadele verebilirsiniz. Sizin için yorucu bir gün olabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Planladığınız konularda ani fikir değişiklikleri yaşanabilir. Gelecek planlarınızı sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Dönüşüm gerektiren konular sizi kısıtlayabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çabalamanız gerekebilir. Arkadaşlarınızla yaptığınız programlar aksayabilir. Tepki vermeden önce düşünmenizde fayda var.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İkili ilişkilerinizle ilgili dönüşümler yaşayabilirsiniz. Aniden ortaya çıkan olaylardan dolayı sıkıntıya düşebilirsiniz. Olaylara daha sakin yaklaşmalısınız. iş hayatınızdaki sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Bazı konularda engelleri aşmak için ellerinizi kirletmeniz gerekebilir. Üstlerinizle iletişiminiz sizin iş yönünüzü belirleyebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde değişimler yaşanabilir. Bu durumlar sizi yorabilir. Bazı konuları sağlamlaştırmakta zorlanabilirsiniz. Geleceğe yönelik konularda başlangıçlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Düşünsel konularda kendinizi daha yaratıcı kılabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Finansal konularda yenilenme içinde olabilirsiniz. Ortaklı konularda değişiklikler meydana gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Çözmekte zorlandığınız konular açığa çıkabilir. Bugün sizi yoran koşullar gündeme gelebilir. Zevk aldığınız konularla ilgili dönüşümler yaşanabilir. İlişkiler ön planda olabilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ailevi konularda dönüşümler yaşanabilir. İkili ilişkilerinizde uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Karşınızdaki kişiye kendinizi doğru ifade etmeniz gereken bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konularda sürprizler olabilir. Ev hayatınızdaki olaylar sizi değişime itebilir. Aldığınız sorumluluklar sizi yorabilir. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Plan yaptığınız konular sizi yorabilir. Gün içindeki stres nedeniyle kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Bazı olayları açığa çıkarmak isteyebilirsiniz. Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işleri sağlamlaştırmak için çaba gösterebilirsiniz. Bu konuda çalışma arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz.