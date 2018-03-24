24 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel konuları ve ailevi işleri ele almak için hareketli bir gün sayılır. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yakın çevrenizle ve kardeşlerle ilişkilerinizde daha aktif olabilirsiniz. Daha dengeli bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün parasal konular ve alışveriş için oldukça hareketli bir gün sayılır. Elinizdekilerini daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Sağlık ve düzen konularına da özen göstermelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün bazı dengesizlikler ya da bilgi sahibi olamamak yüzünden kayıplar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelecek planlarınız ve eve yönelik uğraşlar açısından canlı bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir arada olmak yeni fikirler sağlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hem evde hem de sorumluluk getiren konularda daha aktif olabilirsiniz. Ailevi işler ve evlilikte sakin olmaya gayret etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün sezgilerinizi kullanabileceğiniz, yaratıcı uğraşlar içinde olabileceğiniz koşullar var. Uzaklarla ilgili işler, yolculuklar da gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailevi konular duygusal açıdan hassasiyet yaratabilir. Sizi bağlayan durumlar içerisinde olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün eşiniz ya da yakınlarınızla daha fazla ilgilenmek ve hassasiyet göstermek durumundasınız. Tepkilerinizde akılcı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün psikolojinizi hassas kılan ve size iş çıkaran durumlar olabilir. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi daha hızlı ve akıcı hissedebileceğiniz koşullar var. Duygularınızı daha kolay paylaşabilirsiniz.