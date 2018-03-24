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24 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..

24 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..

24 Mart 2018 Cumartesi 13:02
24 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
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KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kişisel konuları ve ailevi işleri ele almak için hareketli bir gün sayılır. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün yakın çevrenizle ve kardeşlerle ilişkilerinizde daha aktif olabilirsiniz. Daha dengeli bir iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün parasal konular ve alışveriş için oldukça hareketli bir gün sayılır. Elinizdekilerini daha iyi değerlendirmeye bakmalısınız.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda hızlı adımlar atabilirsiniz. Sağlık ve düzen konularına da özen göstermelisiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün bazı dengesizlikler ya da bilgi sahibi olamamak yüzünden kayıplar gündeme gelebilir. Düşüncelerinizde daha pozitif olmaya bakmalısınız.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün gelecek planlarınız ve eve yönelik uğraşlar açısından canlı bir gün olabilir. Arkadaşlarla bir arada olmak yeni fikirler sağlayabilir.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün hem evde hem de sorumluluk getiren konularda daha aktif olabilirsiniz. Ailevi işler ve evlilikte sakin olmaya gayret etmelisiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün sezgilerinizi kullanabileceğiniz, yaratıcı uğraşlar içinde olabileceğiniz koşullar var. Uzaklarla ilgili işler, yolculuklar da gündeme gelebilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Ailevi konular duygusal açıdan hassasiyet yaratabilir. Sizi bağlayan durumlar içerisinde olabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün eşiniz ya da yakınlarınızla daha fazla ilgilenmek ve hassasiyet göstermek durumundasınız. Tepkilerinizde akılcı olmalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün psikolojinizi hassas kılan ve size iş çıkaran durumlar olabilir. Duygusal alanda daha sakin kalmaya bakmalısınız.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi daha hızlı ve akıcı hissedebileceğiniz koşullar var. Duygularınızı daha kolay paylaşabilirsiniz.

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