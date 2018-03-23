Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Ciklos'ta Kaza
CİKLOS'TA KAZA
Cinayet davasında yeni gelişme
CİNAYET DAVASINDA YENİ GELİŞME
“Geçinemiyoruz”
“GEÇİNEMİYORUZ”
YİNE KAÇAK ET!
YİNE KAÇAK ET!
banner256
Flaş Haber
Ciklos'ta Kaza
Kapat

23 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..

23 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..

23 Mart 2018 Cuma 09:15
23 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
banner238

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün zihinsel olarak çok yoğun bir gündesiniz. İşe ait önemli konular gündeminizi etkileyebilir. Konuşma ve yazışmalar günün büyük bir kısmını kapsayabilir. Yakın çevrenizle ilgili haberler alabilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlerde dikkatli olmanızda fayda var. Öğleden sonra kendinizi daha dışa dönük hissedebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler, işlerinizi kolaylaştıracaktır. Kişisel yetenekleriniz sizi daha iyi yerlere taşıyabilir. Sizde daha fazla sorumluluk almak isteyebilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda koşullar hızlanabilir. İşlerinizi yetiştirmek için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönlenebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız ön plana çıkabilir. Bugün sağlığınıza özen göstermeyi ihmal etmemelisiniz. İlerleyen saatlerde daha eğlenceli vakitler geçirmek için etrafınızdaki insanlarla yeni programlar yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bilinmeyen konularla ilgili yaşayacağınız olaylar gündeminizi etkileyebilir. Çözmekte zorlanabilirsiniz ve bu sizi kabullenmeye götürebilir. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar olabilir. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde rahatlama söz konusu olabilir. Daha dışa dönük davranabilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gelecek beklentilerinizle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Dernekteki işlerinize yönelmek isteyebilirsiniz. Bununla birlikte işteki sorumluluklarınızda artabilir. Üstlerinizle birlikte yeni girişimlerde bulunmak durumunda kalabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde kendinize ayıracak zamanınız olacaktır. Şanslı koşullar söz konusu.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İş hayatınızda hedeflerinize ilerlemek için daha fazla sorumluluk almaya hazır bir gündesiniz. Tanınma arzusu ile üstlerinizle daha fazla iletişimde olmak isteyebilirsiniz. Annenizle ilgili konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde daha şanslı koşullar oluşabilir. Gün içinde iletişim yönünde yoğunluk yaşayabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. İnançlarınızın sıkı savunucusu olduğunuzu hissedebilirsiniz. Gün içinde hareket etme ve sınırlarınızı aşmak için yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz. İşe ait önemli konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İlerleyen saatlerde daha eğlenceli işler yapmak isteyebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Duygusal yönden bağlayıcı koşullara doğru çekilebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Kendinizi yorabilecek koşullara karşı hazırlıklı olmanızda fayda var. Banka işlerinizle ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Öğleden sonraki zamanlarınızı daha keyifli geçirebilirsiniz. Daha eğlenceli ve şanslı koşullar söz konusu.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Karşınızdaki kişiyle olan ilişkinizde uyum arayışında olabilirsiniz. Dava sürecindeyseniz, gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda önemli konular gündeme gelebilir. Daha fazla sorumluluk alma durumunda kalabilirsiniz. İlerleyen saatlerde hareketli zamanlar yaşanabilir.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Çalışma hayatınız ve sorumluluklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir Çalışma arkadaşlarınızla birlikte yeni planlamalar yapabilirsiniz. Sizi yoran yıpratan koşullarda başkalarından destek alacağınız zamanlar olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde daha dışa dönük olabilirsiniz. Eğlenceli vakit geçirebilmek için organizasyonlara katılabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendinizi yaratıcı işlerde daha iyi ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar yapabilir ya da sevdiklerinize hediyeler alabilirsiniz. Gün içinde iş hayatınız yoğun geçebilir. Üstlerinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde keyif aldığınız kişilerle programlar yapabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Ailevi koşullar gündeminizi etkileyebilir. Evde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilmeniz söz konusu. İş hayatınızda üstlerinizle ilgili koşullarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yeni sorumluluklar yüklenebilirsiniz. İlerleyen saatlerde keyfinizi yerine getirecek koşullar söz konusu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
21 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Böyle boşanma tazminatı ne duyuldu ne görüldü
Böyle boşanma tazminatı ne duyuldu ne görüldü
Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?
Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim