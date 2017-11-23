23 KASIM 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU



Bugün işinizle ilgili ani kararlar almaktan kaçının. Uzun ve ayrıntılı düşünmeden alacağınız kararlar geleceğiniz için ciddi sorunlar yaratabilir. Maddi konularda sorun olmasa bile yine de hesapsız halinizden vazgeçmelisiniz. Aşk hayatınızda sevgilinize bir ders vermek ister gibisiniz onu seviyorsunuz ancak bir hatasının olduğunu düşünüyorsunuz. En iyisi konuşun onunla.



BOĞA BURCU



Bugünlerde giderek artan özel hayatınızdaki gerilime son vermek için adım atmalısınız. Yaşanan sorunların köküne inmeli ve çözüm için kararlı olmalısınız. Her gün aynı şeyleri konuşmak çözüm değil, kaostur. Sizi de ilişkinizi de tüketir. Maddi yatırımlarınızda dikkatli olmalısınız çevrenizde ki kişilerin söylediklerine kulak vermekte fayda var.



İKİZLER BURCU



Bugünlerde işinizle ilgili tüm duygularınız değişti Şimdi daha mutlu ve başarılı bir çalışma sergiliyorsunuz. Bunda özel hayatınızdaki huzurun yenden sağlanmış olmasının büyük payı var. Şimdi dört elle yeniden eski kariyerinize ulaşmak için çabalamalısınız. Maddi olarak kendi ayarlamalarınızı yapamıyorsunuz ancak bunun sebebi fazla eli açık olmanızdan kaynaklanıyor. Biraz dikkat.



YENGEÇ BURCU



Bugün işinizle ilgili gelişmeler sizi yeni kararlar almaya zorlayabilir. Ailenizi de düşünüp öyle karar vermelisiniz. Uzun seyahatler söz konusu olabilir, iyi düşünmelisiniz. Maddi problemleriniz devam ediyor harcamalarınızı kısarak bunu üstesinden gelemiyorsunuz başka bir alternatif düşünmelisiniz. Alerjiniz sizi yine üzebilir, dumanlı ve tozlu ortamlardan uzak durun.



ASLAN BURCU



Bugün işinizle oldukça önemli gelişmeler ve çalışmalar söz konusu. Tüm dikkatinizi yaşananlara vermeli ve doğru kararlar verebilmek için bütün detaylara hakim olmaya çalışmalısınız. Yeni durumun hayatınıza etkileri tahmininizden fazla olabilir. Özel hayatınızda ise, mutluluk için daha fazla ne beklenebilir ki… Siz kıskanılan bir hayatı ve ilişkinin içerisindesiniz, keyfini çıkarın.



BAŞAK BURCU



Bugünlerde gelecekle ilgili planları daha fazla yapmaya başlayabilirsiniz. Maddi konularda uzun vadeli planlarınız var aslında ancak bunları gerçekleştirmek için biraz zamana ihtiyacınız var. Duygularınızı sevgilinize söylemekte bu sıralar çekingen davranıyorsunuz ancak onu şımartmamayı düşünürken ondan fazla uzaklaşıp kaybetmeyi göze alıyorsunuz. Aslında ara sıra bunu belli etmelisiniz.



TERAZİ BURCU



Bugün aslında işe gitmesem dediğinizi duyar gibiyiz. Son zamanlarda çok yoruldunuz ancak buna değdi. Bugünlerde bunun mükafatını fazlasıyla alacaksınız. Yeni ve güzel haberlere hazırlıklı olun. Uzun süren bu beraberliğinizin arkasında birbirinize olan sadık tutumunuz söz konusu arada ki saygıyı koruduğunuz sürece ilişkinizin süresi daha da uzayacaktır.



AKREP BURCU



Siz kolay sinirlenen biri değilsiniz. Kimseyi incitmemek için elinizden geleni yapmaya çalışıyorsunuz. Ama artık reddetmeyi öğrenme zamanınız geldi, aksi takdirde incinen hep siz olmaya devam edeceksiniz. Bugün özellikle iş hayatında buna bir adım atmakla başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı akıllıca kullanacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Biraz da birikimi yapmayı düşünebilirsiniz.



YAY BURCU



Bugünlerde işinizle ilgili aldığınız kararlarda ise durum beklediğinizden iyi. Gelecek sizin için şimdiden aydınlanmaya başladı. Özel hayatınızda ise işler biraz karışık. Duygularınız ve mantığınız aynı şeyi söylemiyor. Bir karar veriyor bir vazgeçiyorsunuz. Böyle devam etmeniz sizi yaralayabilir. Bir karar vermelisiniz.



OĞLAK BURCU



Son zamanlarda işinizdeki başarınız herkesin dilinde. Bu başarıyı takdir eden de var kıskanan da. Alkış da haset de sizi etkilemesin ve siz tedbiri elden bırakmayın ve işinize dört elle sarılın. Bugün akşam saatlerinde sürpriz bir misafiriniz olabilir. Tüm ailenin mutlu bir gece geçirmesi için güzel bir ziyaret olacak. Bugünlerde baş ağrılarınız artabilir, dikkat.



KOVA BURCU



Aslında zaten sabırlı ve sakin biri değilsiniz, tam aksine tam bir hiperaktifsiniz. Ancak işinizle ilgili asi davranışlarınız iş hayatınızda pek olumlu karşılanmıyor daha sabırlı davranmanız sizin için daha olumlu sonuçlar doğurur. Becerileriniz doğru zamanlarda yaparsanız hem işinizde hem de sosyal hayatınızda yükselmenizi sağlayabilir.



BALIK BURCU



Bu sıralar iş hayatınızda dikkatinizi toparlayıp işinizi yapmak sizin için büyük sıkıntı oluyor ancak işinizi seviyor olmanız sayesinde birçok şeyin üstesinden geliyorsunuz. Ayrıca bugünlerde enerjiniz çok yüksek. Oldukça aktifsiniz adeta her yerdesiniz, yeni ortamlara giriyor ve üzerinizdeki stresi atıyorsunuz. Maddi olarak da rahat bir dönem geçiriyorsunuz. Yine de temkinli davranmaya özen göstermelisiniz.