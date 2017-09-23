Yaşam:
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23 Eylül 2017 Cumartesi 06:04

23 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

23 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
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KOÇ BURCU 

Bugün insanlarla iletişiminizde sezgilerinizin rehberiniz olsun. Bu doğrultuda hareket ederseniz başarılı sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bugün kendi fikirlerinizi geliştirerek mesleğinizde önemli işlerin altına imza atabilirsiniz. Ancak sezgilerinize kulak verip aklınızla değerlendirmelisiniz. Maddi konularda mucize niteliğinde gelişmeler olabilir.

BOĞA BURCU 

Bugün şanslı gününüz. Şans kapınızı her an çalabilir. Karşınıza çıkan önemli gelişmeleri parlak zekanızla en iyi şekilde değerlendirmek için harekete geçin. Özel yaşamınızda ise partnerinizle daha fazla zaman geçirme çabasında olun ve sevginizi göstermekten çekinmeden hareket edin. Sağlığınız için hareketsiz kalmamaya özen gösterin.

İKİZLER BURCU 

Bugün sizin gününüz. Kişisel bakımınıza zaman ayırarak kendinizi şımartabilirsiniz. Bugün dinlenmeli evinizde vakit geçirerek ailevi ilişkilerinizi güçlendirmelisiniz. Özel yaşamınızda ise bugün iletişime önem verin ve kendinizi ifade ederken partnerinizi de dinleyerek hareket edin. Akşam saatlerinde heyecanlanacağınız bir haber alabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU 

Bugün sizin dışınızda yaşanacak gelişmelere dikkat etmeniz ve ısrarcı davranışlar inatlaşmalardan uzak durmaya çalışın. Haklıyken haksız duruma düşebilir müdahale edemiyor olmanın siniri ile yanlış kararlar alabilirsiniz. Sabırlı davranarak beklemede kaldığınız takdirde her şey yoluna girecektir. Özel yaşamınızda ise yeni başlangıçlar söz konusu.

ASLAN BURCU 

Bugün özellikle iş ve eğitim hayatınızla ilgili ani ve fevri çıkışlar sergilemekten uzak durmalısınız. Haklı olsanız bile öfke patlaması size çok pahalıya mal olabilir! Özel yaşamınızda kendinizi olabildiğince ifade edip arzularınızın peşinden gitmelisiniz. Partnerinizle yaşadığınız sorunlar için en iyi çözüm işletişimdir. Kendinize ve ona zaman tanıyın.

BAŞAK BURCU 

Bugün yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Yeni insanlar yeni fikirler iş hayatınızda başarıya ulaşmanız için birçok kapıyı aralamanıza neden olacaktır. Yaratıcı yönünüzün ön plana çıktığı bu süreçte kariyer hayatınızda hızlı ve istikrarlı bir başarının içinde olabilirsiniz. Özel hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Aileniz içinde hareketli günler sizi bekliyor.

TERAZİ BURCU

Bugün temkinli davranmanızda fayda var. Endişelerinizi kontrol altına almalısınız aksi halde olumsuzlukları kendinize çeker sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Bugün seyahat planlarınız varsa ufak tefek aksaklıklar yaşayabilir zor durumda kalabilirsiniz. Ailevi konularda ise şans yüzünüze gülmekte. Aşk hayatınızda da duygularınız sözlerinize yansıdığı sürece mutlu olmamanız için hiç bir sebep yok.

AKREP BURCU 

Bugünlerde gergin ve öfkelisiniz. Ancak bu hırs ve öfke en çok size zarar verecektir. Kendinize haksızlık edildiğini düşündüğünüz bir konuda tepkileriniz oldukça şiddetli olabilir, karşınızdaki insanlara zarar verebilir ve aynı şekilde karşılığı görebilirsiniz. Hırsınızın sizi telafisi olmayan bir yola sokmasına izin vermeyin.

YAY BURCU 

Bugün güzel günlerin ilk günü kabul edin. Uzun zamandır planladığınız tatil için adım atabilirsiniz. Yorucu ve gergin günler artık geride kaldı. İş ve özel yaşamınızda tüm taşlar yavaş yavaş yerine oturmaya başlıyor. Özellikle partnerinizin desteği sizin en büyük şansınız. Birlikte daha uzun ömürlü güzel günler sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU 

Bugünlerde hayat size gülümsemeye başladı. Hayatınızı yeniden yapılandırabileceğiniz, isteklerinizi gerçekleştirebileceğiniz günlere giriyorsunuz. İş hayatınızda elinizdekileri akıllıca değerlendirerek kendiniz için daha iyi şartlar oluşturabileceğiniz bir dönem. Bu süreçte zam ya da terfi alabilirsiniz yeter ki cesaretli davranın. Sürekli ertelediğiniz ya da uygun ortamı bulamadığınızdan dolayı ifşa edemediğiniz görüş fikir öneri ve projeleriniz için başlangıç zamanıdır şimdi.

KOVA BURCU 

Enerjinizin ve gücünüzün herkes farkında. Bugün, iş ve özel yaşamınızda birlikte olduğunuz insanların sizden beklentileri fazlasıyla yükselecek. Beklenenleri sağlamakta özellikle finansal konularda zorlanabilirsiniz, Şimdi birlikte hareket etmekte zorunda olduğunuz konu ve insanlara karşı akılcı yaklaşımlarda bulunarak maddi kaynakları arttırmanın ve düzenli hale getirmenin yollarını bulmalı ve uygulamaya başlamalısınız.

BALIK BURCU 

Bugünlerde maddi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir, aklınızı kullandığınız takdirde kazançlı çıkacaksınız. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızdan alacağınız bir haber ya da karşılaşma aşk hayatınızın renklenmesini sağlayacaktır. Belki geçmişte kalan bir kalp yarası aşk ile iyileşecektir siz yeter ki cesaretli davranın. 
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