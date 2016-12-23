23 ARALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ



Sabah saatlerinde eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İletişimde olduğunuz kişilerle uyum içinde kalmakta zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda gelecek yönünde planlar yapabilirsiniz. Günün ikinci yarısında ortaklı konular gündeme gelebilir. Aldığınız kararları sorgulayabilirsiniz. Mücadeleci tavrınızı ortaya koyacaksınızBugün çalışma hayatınızda aldığınız kararlar gündeminizi oluşturabilir. İşlerinizde istediğiniz ilerlemeyi sağlayacak gücü bulacaksınız. Sizi yoran koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde sağlığınıza dikkat edin. Öğleden sonra eşinizle ilgili konular gündeminizi değiştirebilir. Duygusal mücadelenizi otaya koyacağınız konularla ilgilenebilirsiniz.İlgilendiğiniz işlerde yaratıcılığınızı kullanmak işlerinizi hafifletebilir. Gün içinde keyif aldığınız konulara yönelebilirsiniz. Sosyalleşmek isteyeceğiniz zamanlar var. Güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Öğleden sonra çalışma hayatınızda yoğunluk olabilir. Başarı için mücadele verebilirsiniz. Sorumluluklarınız artabilir.Bugün ailenizle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Emlak işleri gündeme gelebilir. Aile içindeki sorunlar sizi zorlayabilir. İşleriniz için verdiğiniz mücadele sizi iyi yerlere getirebilir. Günün ikinci yarısında çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz. Sevdiğiniz işlere yönelebilirsiniz. Bazı işleriniz için daha fazla savaşmanız gerekebilir.Sabah saatlerinde hareketli bir gündeminiz olabilir. İletişimde olduğunuz kişilerden destek alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi renklendirebilir. İlerleyen saatlerde ailevi konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Geçmişteki konular nedeniyle tartışmalar olabilir. Olaylara çok yönlü bakmak durumundasınız.Bugün maddi kaynaklarınızla ilgili konularda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi kullanarak işlerinizi somutlaştırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Öğleden sonra iletişimde aksaklıklar olabilir. Yakın çevrenizdeki olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Tutkulu olduğunuz konular gündeme gelebilir.Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar için harekete geçebilirsiniz. İşlerinizi büyütmek isteyebilirsiniz. Öğleden sonra maddi konulara kafa yorabilirsiniz. Sizden daha yetkin kişilerden destek alabilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda mücadele verebilirsiniz.Gün içinde bilemediğiniz olaylar keyfinizi kaçırabilir. Uğraştığınız işlerde beklemeler olabilir. Zorlandığınızı hissedebilirsiniz. İç dünyanıza yönelebilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullar değişecektir. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Sosyal konulara yönelmek isteyebilirsiniz. İşlerinizi en iyi hale getirmek için çalışabilirsiniz.Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar yapabilirsiniz. İşleriniz için daha çok çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Zirvede kalmak sizin için önemli olabilir. İş hayatınızdan istediğiniz destekleri almak için mücadele edebilirsiniz. Öğleden sonra kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Geçmiş konulara takılıp kalmamanızda fayda var.Sabah saatlerinde işleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Hedeflerinizi ulaşmak için çok çalışacağınız bir gündesiniz. Kontrol edemediğiniz şeyleri kabullenme içine girebilirsiniz. Otorite olan kişilerle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. Öğleden sonra geleceğinizle ilgili planlar yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle yolculuk planları olabilir.Bugün yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Kendinizi daha fazla göstermek isteyeceğiniz ortamlarda olabilirsiniz. Gün içinde yaşadığınız olaylar sizi daha yüksek bir farkındalığa ulaştırabilir. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Öğleden sonra iş hayatınızdaki yoğunluk artabilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminiz sertleşebilir.Bugün finansal işlerinize daha fazla yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha hırslı olabilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar size kriz çıkarabilir. Öğleden sonra arkadaşlarınızla birlikte tatil planları yapabilirsiniz. Mücadele ettiğiniz konular sizi zorlayabilir.