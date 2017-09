22 EYLÜL 2017 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Bugün kendinizi oldukça zinde ve güçlü hissedebilirsiniz. Her konuda olumlu düşünerek, gününüzü yaşayın. Çok çabuk samimi oluyorsunuz. Özellikle karşı cinsten kişiler açısından yanlış anlamalara neden olabiliyor. Sinirleriniz gergin olduğu zaman sindirim sorunları yaşıyor olmanız, durumunuza açıklık getiriyor.Son günlerde işinizle ilgili düşüncelerinizi pratiğe geçirmek isterken, sağduyulu davranmanız kaçınılmaz hale geldi, dikkat edin. Sizin için önemli olan bir meselede, görüşeceğiniz konu hakkında partnerinizin fikrini alın. Aşırı çalışmak sizi yoruyor fakat farkında olmadığınız için, halsiz kalışınızın nedenini araştırıyorsunuzİş yerinizde bazı özel kalması gereken konularınızı konuşmayın. Daha sonra dedikodu konusu oluyor. Bugün gergin ve huzursuz olabilirsiniz. Böyle anlarınızda onun her söylediğini yanlış anlıyorsunuz. Değişimlere hazır olmayan yapınızı fazla zorlamadan hareket etmelisiniz. Baş ağrılarınız sizi yokluyor.İşiniz açısından son derece sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Acele vereceğiniz karar nedeniyle zarara uğrayabilirsiniz. Partneriniz hayatınızın denge unsuru. Bu yüzden onunla olan ilişkinizde kendi egonuzu yaşamayın. Kendinizi bitkin hissetmenizin nedeni, sürekli hareket halinde olmanızdır. Erken yatmalısınız.Bir süredir sizden beklentileri olanları hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Geleneksel yapınızla çevrenize de aynı elektriği yayıyor ve yeniliklere karşı çekimser kalıyorsunuz. Partnerinizin isteği hakkında hoş görülü olmanız gereken bir gündesiniz. Yoksa, hiç gereksiz yere gerginlik yaşayacaksınız. Yarışmaktan nefret ediyorsunuz. Böyle durumlarla karşılaştığınız zaman, sinirleriniz geriliyor.Bugünlerde etrafınızdakilerle iş birliği içine girebilir ve birlikte çok para kazanabilirsiniz. Önünüzdeki fırsatları zekice değerlendirmelisiniz. Fırsatlara karşı kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün bazı önerilerin sizin için önemli değerlendirmelere neden olacağından emin olabilirsiniz. Başarınız için gerekli sabır ve yeteneğe sahipsiniz.İşinizde sizin gerçekliğinizle uyuşmayan durgun ve neşesiz bir ruh haline bürünmeyin. Her şeyinizle açık olun. Aşırı yoğun duygularınız size sık sık hatalar yaptırıyor. Özellikle, nereye gideceğini tahmin edemeyeceğiniz laflar etmeyin. Dolaşım sisteminizle ilgili aksaklıklar yaşama olasılığınız çok güçlü. Ayaklarınızı dinlendirmelisiniz.İşyeri sizin için son günlerde daha bir öğretici oluyor. Yaşadığınız her gün sizin için bir okul oluyor ve ertesi gün bir sonraki sınıfa başlıyorsunuz. Sizi eleştirel gözlerle izleyen karşı cinsten kişiye karşı, rutin günlük işlerinizi aksatmadan yapmalısınız. Titiz bir yapınız var ve düzeninizin bozulmasına izin vermek istemiyor, seçici davranıyorsunuz.İşinizdeki konumunuz sizi farklı kılıyor olsa da haklılık düzeyinizi, hiçbir zaman başkalarını hırpalama aracı olarak kullanmayın. Bugün, bu hatayı yapmayın. Niçin, düşündüklerinizi konuşmuyorsunuz. Oysa, istekleriniz öyle mantık dışı konular değil. Soğuk ve dengesiz hava sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Böyle zamanlarda karamsarlaşıyorsunuz.Bugünlerde enerjiniz işinizde kendinizi göstermenizi sağlıyor. Bugün yine hareketli ve yerinde duramadığınız bir gündesiniz. Hiç beklemediğiniz anlarda ortaya çıkan fırsatlar sizi şaşırtmasın. Bazen, onu özgürlük nutuklarınızla bıktırıyorsunuz. Fakat, her an da çevrenizde istiyorsunuz. Bünyenizi yoran yiyeceklerden uzak kalmayı bir türlü başaramıyorsunuz. Bugün ölçünüzü kaçırabilirsiniz.Bir süredir devam eden bitkin haliniz yerini parlayan enerjiye bıraktı. işleriniz konusunda kendinizi daha bir dinamik hissedeceksiniz. En yakınınızdakiler bile size olan duygularını gönül rahatlığıyla açamıyor. Ama birileri en özel duygularını açıkça söylemeye çalışıyor, hareketleri ile bir çok şeyi anlatıyor aslında. Kollar ve bileklerle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız, ağır yük taşımamalı ve dikkatli olmalısınız.Çabuk pes etmen sizin karakterinize uymaz. Israr ettiğiniz konuya bir de konsantre olursanız, o konuda ortaya çıkabilecek ideal şeyi buluyorsunuz. Grup içinde konuşmalarınızı ilgi ile izleyen ve size yakınlık gösteren kişiye karşı biraz mesafeli davranın. Ayak bileklerinizin hassas olduğu bir dönemdesiniz. Geceleri dinlendirmeye özen göstermelisiniz.