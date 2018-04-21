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21 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

21 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:54
21 Nisan günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Evle ilgilenmek ya da evde başkalarını ağırlamak için güzel bir gündesiniz. Başkalarına cömertçe davranabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ay bugün burcunuzda ilerlerken, kişisel işlerinize daha çok ilgilenebilirsiniz. Yeni adımlar ve girişimler başarılı sonuçlar getirebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bugün bazı kararsızlıklar ya da etkilenmeler içinde olabilirsiniz. İlişkilerinizde daha hassas olabileceğiniz koşullar var.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün oldukça çalışkan ve hareketli olabileceğiniz bir gündesiniz. Aynı zamanda arkadaşlarla, gruplarla bir arada olmak da güzel.

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TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Hafta sonu olmasına karşın bugün sorumluluklarınız daha fazla olabilir. Aynı zamanda ailenize yönelik gelişmeler de mümkün.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Bugün kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz fırsatlar içindesiniz. Genel olarak şans sizin yanınızda ve yolculuklar içinde de olabilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi meşgul eden işler, detaylar olabilir. Gününüzü daha iyi organize etmeye bakmalısınız.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün yaratıcı işler içinde olabilir ve kendinizi daha tatmin olmuş bulabilirsiniz. Sevdiklerinizle, çocuklarla ilgili uğraşlar da keyif getirebilir.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugün kendi iç dünyanıza ve ihtiyaçlarına daha çok yönelebilirsiniz. Ayrıca evde ve evle ilgili uğraşlar da gündeminize gelebilir.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün kendinizi daha iddialı hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Dışadönük uğraşlar içinde uygun koşullar var.

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