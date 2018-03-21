Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

21 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..

21 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor..

21 Mart 2018 Çarşamba 11:34
21 MART GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
banner238

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Maddi kaynaklarınızla ilgili konularda değişiklikler yaşayabilirsiniz. Harcamalarınızı gözden geçirip kendinize daha fazla yatırım yapmak isteyebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi heyecanlandıracak güzel gelişmeler olabilir. Ancak siz yine de riskli konularda hızlı karar vererek büyük adımlar atmamaya dikkat edin.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenebilirsiniz. Hayatınız için olumlu adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Fiziksel açıdan kendinize karşı daha özenlisiniz. Yeni başlangıçlar ve yenilenme konularında hızlı gelişmeler olabilir. Yeni fikirler ortaya atabilirsiniz. Kararlı ve cesur davranmalı değişime kendinizi açmalısınız.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün olayların içinde sürüklendiğinizi hissedebilirsiniz. Çevrenizde olan biteni net görüp kavrayamadığınız anlar yaşayabilirsiniz. Daha kabullenici olmak sizi rahatlatabilir. Yüzleşme ve değişim konularında farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu konularda cesaretinizi toplamalı ve adım atmalısınız. İç sesinize güvenmeniz gereken bir gündesiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Sosyal gruplar içinde güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yapacağınız sohbetler sırasında sizi heyecanlandıracak yeni fikirler ortaya çıkabilir. Yardım amaçlı projelerde görev almak isteyebilirsiniz. Güvenilir dostlarınızın tavsiyelerine kulak vermelisiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle bir yemek organizasyonu düzenlemek size çok iyi gelebilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Mesleki alanda iş yükünüzün ve sorumluluklarınızın artacağı bir gündesiniz. İş hedeflerinizi büyütmek isteyebilirsiniz. Aceleci davranmayıp planlı olmalısınız. Planlayarak girdiğiniz işlerden gayet iyi sonuçlar alabilirsiniz. Bugün finansal konularla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla bir yemek organizasyonuna katılabilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün özellikle eğitim konularında sağlam başlangıçlar yapabilirsiniz. Uzaktan gelecek haberler sizi çok heyecanlandıracak. Yurt dışında eğitim isteğiniz varsa adım atmak için bugün çok ideal bir gün. Bugün yeni fikirlerinizi insanlara açıkça ifade etmek isteyeceksiniz. İç sesinizi dinleyip ruhunuzu zenginleştirecek konularda yönelmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün dönüşüm ve yenilenme konularında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zorlukların üstüne gitmeniz gerek. Finansal konularda yenilik yapmak isteyebilir, yatırım alanlarınızı değiştirebilirsiniz. Bankalarla ya da aracı kurumlarla işleriniz olabilir. Kendinizi beklenmedik yeni projeler içinde bulabilirsiniz. Finansal konularda yenilik yapmak isteyebilir, yatırım alanlarınızı değiştirebilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

Çevrenizdekilere karşı daha anlayışlı ve uyumlu olabileceğiniz bir gündesiniz. Evlilik ve ortaklar konularında heyecanlı gelişmeler var. Bugün beraberliğinizde evlilik kararı gündeme gelebilir. Evliyseniz yeni bir ortaklı iş konusu gündeme gelebilir. Parasal konularda dikkatli davranmalı, aşırıya kaçmadığınızdan emin olmalısınız.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bugün sağlık konuları gündeminizi meşgul edebilir. Çevrenizdeki kişilerin sağlık sorunlarını dinleyip dersler çıkartacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Bugün ayrıca çalışma arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı fikirlerinizi paylaşmak için toplantılar yapabilirsiniz. Yeni bir hizmet çıkarmak için çalışmalara başlayabilirsiniz. İşinize iyi odaklanıp konsantrasyonu kaybetmemelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bugün kendinizi daha yaratıcı ve heyecanlı hissedeceksiniz. İşinizle ilgili ödüller ya da kutlamalar söz konusu olabilir. İnsanlara kendinizi dinlettirebileceğiniz bir gündesiniz. İlginin üzerinizde olmasından mutluluk duyacaksınız. Kendinizi ifade ederken ne kadar iyi olduğunuza siz bile şaşıracaksınız. Zevklerinizde abartıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Ailenizle ve köklerinize ait konular gündeminizi etkileyebilir. Yapıcı konularla ilgili konuşup, ortak kararlar alabilirsiniz. Toprak ve gayrimenkul konularında yeni fırsatlara açık bir gündesiniz. Enerjinizi somut konulara odaklayabilirsiniz. Kendinizi güvende hissettirecek adımlar atmak isterken aile büyüklerinizin olduğu kadar kendi iç sesinize de kulak vermeyi ihmal etmeyin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bugün alacağınız yeni haberleri dikkatle takip etmelisiniz. Yakın çevrenizde değişiklikler meydana gelebilir. Özellikle kardeşlerinizle daha yakın diyalog kurabilmek adına daha uygun bir gündesiniz. İletişiminizin arttığı, görüşmelerinizde yapıcı olabileceğiniz bu günde bazı ziyaretler yapabilirsiniz. Aceleci davranmamaya dikkat etmelisiniz.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle boşanma tazminatı ne duyuldu ne görüldü
Böyle boşanma tazminatı ne duyuldu ne görüldü
Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?
Çalışırken kilo almamak için neler yapılmalı?
10 liradan ucuzsa yemeyin!
10 liradan ucuzsa yemeyin!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim