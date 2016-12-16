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16 Aralık 2016 Cuma 17:15

'2025 Yılında 3 Milyar İnsan Su Kıtlığı Çekecek'

'2025 Yılında 3 Milyar İnsan Su Kıtlığı Çekecek'
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'2025 Yılında 3 Milyar İnsan Su Kıtlığı Çekecek'
EGE İhracatçı Birlikleri’nde Konak Rotary Kulübü tarafından düzenlenen "Su Atölyesi" organizasyonunda su kaynaklarının ciddi erozyona uğradığı ve 2025 yılında dünya genelinde 3 milyar insanın su kıtlığı çekeceği vurgusu yapıldı

Dünya genelinde yaşanan küresel ısınma ve su yönetiminin kötülüğü, dünya genelinde kullanılabilir su kaynaklarında ciddi azalmaya yol açıyor. Yeryüzünün büyük bir kısmı sularla kaplı olmasına rağmen, bunun çok kısıtlı bir bölümünün kullanılabilir ve tatlı su olduğuna işaret eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, günümüzde dünyada 6 insandan birisinin güvenilir içme suyuna sahip olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler verilerine göre; 43 ülkede 700 milyon kişi su kıtlığı çektiğine dikkati çeken Tarakçıoğlu, "Gerekli önlemler alınmazsa dikkat çekilen nokta çok yakın bir gelecekte 2025 yılında bu rakamın 3 milyar insanı geçebileceği yönünde. Küresel ısınma, bilinçsiz tüketim, çarpık kentleşme, özellikle kalkınmakta olan ülkelerde sanayileşmenin yarattığı çevre kirliliği gibi sebeplerle hızla azalan varlığımızı korumanın yolu, küresel yaklaşımlarla bu soruna çözüm oluşturmaktan geçiyor" dedi.

'SUYUN MUHASEBESİNİ YAPACAĞIZ'

Türkiye’nin zannedildiği gibi su varlığı zengin olan bir ülke değil, tam tersine kaynakları hızla azalan ve su sorunu olan bir ülke olduğunu ifade eden Nurettin Tarakçıoğlu şöyle devam etti: "Önlemler hızla yoğunlaştırılmaz ve çözümler uygulamaya dönüştürülemez ise bizden sonraki nesle bırakacağımız kötü bir miras daha ilk sıralarda yerini almış olacak. Peki ne yapacağız; su yönetimini küresel su tüketimin en yoğun olduğu sektör tarımda, endüstriyel üretimin arttığı sanayide, dünya nüfusunun yüzde 54’ünün kentlerde yaşadığı gerçeğini göz önünde bulundurarak evsel kullanımda; planlı ve akılcı şekilde yönetip yönetilmesini sağlayacağız. Yani özetle suyun muhasebesini yapacağız."

Dünya tarım alanlarının yüzde 70’inin çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirten Nurettin Tarakçıoğlu, dünyadaki toplam su tüketimin neredeyse yüzde 70’inin sulama için kullanıldığını, su ile ilgili çözüm önerileri sunarken tarım ve hayvancılık sektörünün öncelikli olarak ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

 
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